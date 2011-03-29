Pioneer'dan müzik tutkunları için yeni kulakiçi kulaklık

Ses ve görüntü odaklı tüketici elektroniği ürünlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Pioneer, gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulakiçi kulaklığını duyurdu. Ortam gürültüsünün %90'ını engelleyebilen SE-NC31C-K model isimli yeni kulaklık, özellikle gürültülü ortamlarda veya hareket halinde müzik dinlemek isteyen kullanıcıların sadece dinlemek istedikleri müziğe yoğunlaşmasını sağlayabiliyor. 14.2mm sürücülerini kullanan ve 5-16000 Hz frekans hassasiyetine sahip olan kulaklık, üzerinde yer alan monitor butonu ile dilendiği zaman aktif gürültü engelleme özelliğinin kapatılmasına da olanak tanıyor.

Bir adet AAA pil ile 120 saate kadar çalışabilen kulaklık, farklı boyutlarda dört uç, taşıma kılıfı ve uzun süreli uçuşlar için uçak priz adaptörü ile geliyor. Pioneer'ın yeni kulaklığı, yurt dışında 100 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.