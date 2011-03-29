Pioneer'dan müzik tutkunları için yeni kulakiçi kulaklık

Ses ve görüntü odaklı tüketici elektroniği ürünlerinde sektörün lider isimlerinden birisi olan Pioneer, gürültü engelleme özelliğine sahip yeni kulakiçi kulaklığını duyurdu. Ortam gürültüsünün %90'ını engelleyebilen SE-NC31C-K model isimli yeni kulaklık, özellikle gürültülü ortamlarda veya hareket halinde müzik dinlemek isteyen kullanıcıların sadece dinlemek istedikleri müziğe yoğunlaşmasını sağlayabiliyor. 14.2mm sürücülerini kullanan ve 5-16000 Hz frekans hassasiyetine sahip olan kulaklık, üzerinde yer alan monitor butonu ile dilendiği zaman aktif gürültü engelleme özelliğinin kapatılmasına da olanak tanıyor.
Bir adet AAA pil ile 120 saate kadar çalışabilen kulaklık, farklı boyutlarda dört uç, taşıma kılıfı ve uzun süreli uçuşlar için uçak priz adaptörü ile geliyor. Pioneer'ın yeni kulaklığı, yurt dışında 100 dolar seviyesindeki etiket fiyatıyla kullanıma sunuluyor.
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Genel olarak kullaklık birşey dinlemeyi sevmem. Özellikle kulaığın içine giren herhangi bir kulaklıkla.. 4 yıl öncesine kadar kulaklıkları klasik yuvarlak hatları olan pek ergonomik olmaayan ürünler olarak bilirdim. 4 sene önce aldığım SE W serisi telefonumun yanında kulak içi kulakluk çıktı. İlk başlarda biraz rahatsız ediyor olsada sonrasında bunların daha rahat ve daha az sesle daha fazla duyuyabilmemizi sağladığını gördüm.
Ancak son zamanlarda birde yukarıda haberi yapılan kulaklıklar gibi kulaklıklar görmekteyim. Tasarım olarak klasik eski tip kulaklık gibi ama ucunda kulak içi kulaklık çıkıntıları var. Acaba doğrudan kulak içine giren kısım niye yokta iki farklı kulaklığın birleşimi gibi üretiliyor. Benim telefonumun yanında verilen ve hâlâ birçok yerde gördüğüm gibi niye kulaklık uçları küçük ve sadece kulak içine giren kısımdan oluşmuyor.
Bu kulaklığın kulak içi olan kısmını takınca eski tip görünen iri kısmı ne iş görüyor.
Şekli merak ettiriyordu, bir arkadaşımız merakımı giderir inşallah.
Para verip kulaklık almışlığım yok ama eğer alırsam kulak kepçesi üzerine tutturulan, bilgisayar vs. kulaklıklarının daha kibarı olan tarzda bir kulaklık almayı düşünürüm, dış ortam sesini her ne kadar alacak olsada kulağımdaki şey en azından beni rahatsız etmez.
Bu tamamen markanın dizaynıyla alakalı bir durum...eski kasa görünümlü gözde muhtemelen iletken aparatlar,koruyucu bantlar ve çeşitli düzenekler içermekte...bir çok kulaklık eskitmiş patlatmış ve inceleyen biri olarak böyle söyleyebilirim...