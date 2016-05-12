Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor

Haber Müdürü
Modern tipteki denizaltıların ilk ürünü olacak olan Piri Reis Denizaltısı için çalışmalar devam ediyor. Piri Reis’in ardından aynı sınıfa ait 5 denizaltı daha 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmiş olacak. İlk kaynağı 8 Ekim 2015’te atılan Reis sınıfı ilk denizaltı projesi kapsamında 6 adet denizaltının inşa edilmesi hedefleniyor.
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Hidrojen Yakıt Hücreleri ile güç sağlanan denizaltılar, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak. Bu sayede su yüzeyine çıkılmasına gerek kalmaksızın görevde kalma kabiliyeti sağlanacak. Denizaltında kullanılan havadan bağımsız tahrik sisteminde hiçbir hareketli parça bulunmuyor ve dolayısıyla tamamen sessiz çalışan bir motor ortaya çıkıyor. Elektriği de tersine elektroliz gibi tamamen kimyasal bir yolla üretiyor.
Kullanılan ana tahrik sistemi 2 adet dizel Jeneratör, 1 adet Siemens Permasyn ana motor ve Siemens yakıt pilinden oluşuyor. Projede yerli yüklenici olarak STM, Aselsan, Havelsan, Ayesaş, Mılsoft, Koç Bilgi Sistem ve TÜBİTAK görev alıyor. Dizel motor yüzeyde denizaltına hareket gücü kazandırırken yakıt hücresi, su yüzeyine çıkmaya gerek kalmadan uzun süreli olarak denizaltıya elektrik enerjisi sağlıyor.
“Dikine İnşa” yöntemi ile üretilen denizaltı, otomatik kaynak teknolojilerine uygun bir yöntemle projelendirilmiş. Milli sanayinin de katılımıyla inşa için ihtiyaç duyulan tezgahların entegrasyonu, iç piyasadan sağlanan destek ile gerçekleştirilmiş.
Denizaltında kullanılacak bataryaların da Gölcük’teki fabrikada üretileceği belirtilirken, bataryaların toplam ağırlığın %10’unu oluşturacağı ifade edilmiş. Gölcük Tersanesi Komutanlığı büyüklüğü ve üretim kabiliyetleri ile Türkiye’yi dünyadaki bu güçteki 16 ülkeden biri haline getiriyor. Piri Reis’in 62 ay sonunda yani 2020 yılı içinde donanmaya teslim edilmesi hedefleniyor. Projedeki diğer denizaltıların da 62 aylık aralıklarla teslim edileceği belirtilmiş.
Piri Reis'e ilişkin diğer bazı bilgiler ise şöyle:
- Tam boy 67.6 metre, yükseklik 13.1 metre,
- Yüzeye çıktığında ağırlığı 1655 ton olurken, dalmış durumda 2042 ton,
- Havadan bağımsız tahrip sistemi sayesinde daha önce envanterde yer alan Preveze ve Gür sınıfı denizaltılara nazaran görev süresi 5 kat daha uzun olabiliyor,
- Üretim tesisi 65 dönüm arazi üzerine kurulu durumda,
- Denizaltı için elektrik sağlayacak pilleri üreten batarya fabrikası kurulduğu dönemde %100 oranında dışarıdan temin edilen malzemeleri kullanırken bugün %93 oranında yerli üretim sağlanabilmiş.
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Gerçekten güzel gelişmeler
İmzalanan sözleşmede ThyssenKrupp Technologies’in alt firması olan Howaldtswerke-Deutsche Werft Ltd. (HDW) Kiel, ile 6 adet Tip 214 sınıfı denizaltının Türkiye’de imal edilebilmesi için gerekli olan malzeme paketi siparişi verildi.
HDW Hidrojen Yakıt Hücresi teknolojisi ile geliştirilen ve dizel-eletrik takatlı denizaltilarda olduğu gibi, bataryalarını şarj amaçlı su yüzüne çıkmaya ihtiyaç duymadan haftalarca su altında kalabilen, dolayısıyla havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak söz konusu teknolojik ve son derece sessiz bu denizaltılar, Türk Donanması’na daha önce, 80′li, 90′lı ve 2000′li yıllarda teslim edilen 11 adet 209/1200, 209/1400 ve 209/1400 mod. sınıfı denizaltları Alman yardımıyla üretmesiyle (3 x Atılay, 4 x Preveze ve 4 x Gür sınıfı) bilinen Gölcük Donanma Tersanesi’nde üretilecek.
Bu siparişler birlikte Türk Donanması, envanterine modern havadan bağımsız itki sistemine sahip denizaltı katan ilk donanmalar klübüne katılmış olacak. Şu an dünyada HDW tarafından üretilmiş, inşaa halinde bulunan ya da sipariş edilmiş, yakıt hücresi teknolojisine bağlı itki sistemine sahip 36 denizaltı bulunuyor.
Ankara’da imzalanan sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Alman Savunma Bakanlıgı Müsteşarı Thomas Kossendey, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Olaf Berlien, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hans Christoph Atzpodien, HDW Yönetim Kurulu Başkanı Hans Freitag ve Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Wolfgang E. Nolting katıldılar.
Alman HDW firmasına yaptırılmasına karar verilen altı adet havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı projesi imza töreninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, denizaltıların stratejik öneminin çok büyük olduğunu kaydederek yeni bu denizaltı, “Akdeniz’i baştan başa su altından kat edebilir. ABD’ye yakıt ikmali yapmadan gidip dönebilir” sözleriyle övdü.
Yaklaşık 4 milyar dolara mal olması hedeflenen denizaltı projesinde Aselsan, Havelsan, STM, TÜBİTAK, Ayesaş, Milsoft ve Koç Bilgi Savunma sistemleri yerli tedarikçi olarak görev alacak. Yerli katkı payı, off-set sistemi ile ürünün yüzde 81’ini oluşturacak. Denizaltılar Gölcük Tershanesi Komutanlığı’nda inşa edilecek ve ilk teslimat 5 yıl sonra başlayacak ve her yıl bir denizaltı teslim edilecek.
Proje çerçevesinde geminin Komuta Kontrol Sistemine ilişkin yazılımın ve kaynak kodlarının tamamı Türkiye’ye teslim edilecek. Ayrıca Havelsan yazılım sisteminin bakımını yapabilme ve geliştirme yeteneğini kazanacak.
Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, elektronik, iletişim, işleme ve silah sistemlerinin yerli firmalarca üretileceğini hatırlatarak projenin %80′inin Türk Endüstrisi tarafından karşılanacağını vurguladı.
bir ekleme olarak yine gölcük tersanesinde hdw ürünü tip 209 gür sınıf denizlatılar üretilip 2003 de hizmete girmişti.
küçümsemek doğru değil , Bunlar akp den öncede yapılan şeyler ,akp zamanında da hatta sonrasında da yapılacak şeyler. Böyle gide gide yerli ürünler ortaya çıkacaktır.Lakin bir kısım sırf siyasi görüşü yüzünden BEYENMEZÜK diye zırlarken bir diğer kesim de sırf siyasi görüşü yüzünden Bak akp yapıyor akp den önce tabanca yoktu tabanca hüloğğ diye son derece gerçeklikten uzak ve içi boş yorumlar atıyor.
Orda çalışan bizim mühendislerimiz işçimiz. Hepsini selamlıyor ve başarılar diliyorum