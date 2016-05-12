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Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor

Donanma Komutanlığı Gölcük Tersane Komutanlığı’nın 1975 yılından bu yana edindiği denizaltı tecrübesi Piri Reis ile zirveye çıkıyor. İşte Piri Reis Denizaltısı hakkında detaylar:
3 yıl
5,3b
1
52
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Modern tipteki denizaltıların ilk ürünü olacak olan Piri Reis Denizaltısı için çalışmalar devam ediyor. Piri Reis’in ardından aynı sınıfa ait 5 denizaltı daha 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmiş olacak. İlk kaynağı 8 Ekim 2015’te atılan Reis sınıfı ilk denizaltı projesi kapsamında 6 adet denizaltının inşa edilmesi hedefleniyor.

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Hidrojen Yakıt Hücreleri ile güç sağlanan denizaltılar, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak. Bu sayede su yüzeyine çıkılmasına gerek kalmaksızın görevde kalma kabiliyeti sağlanacak. Denizaltında kullanılan havadan bağımsız tahrik sisteminde hiçbir hareketli parça bulunmuyor ve dolayısıyla tamamen sessiz çalışan bir motor ortaya çıkıyor. Elektriği de tersine elektroliz gibi tamamen kimyasal bir yolla üretiyor.

Kullanılan ana tahrik sistemi 2 adet dizel Jeneratör, 1 adet Siemens Permasyn ana motor ve Siemens yakıt pilinden oluşuyor. Projede yerli yüklenici olarak STM, Aselsan, Havelsan, Ayesaş, Mılsoft, Koç Bilgi Sistem ve TÜBİTAK görev alıyor. Dizel motor yüzeyde denizaltına hareket gücü kazandırırken yakıt hücresi, su yüzeyine çıkmaya gerek kalmadan uzun süreli olarak denizaltıya elektrik enerjisi sağlıyor.

“Dikine İnşa” yöntemi ile üretilen denizaltı,  otomatik kaynak teknolojilerine uygun bir yöntemle projelendirilmiş. Milli sanayinin de katılımıyla inşa için ihtiyaç duyulan tezgahların entegrasyonu, iç piyasadan sağlanan destek ile gerçekleştirilmiş.

Denizaltında kullanılacak bataryaların da Gölcük’teki fabrikada üretileceği belirtilirken, bataryaların toplam ağırlığın %10’unu oluşturacağı ifade edilmiş. Gölcük Tersanesi Komutanlığı büyüklüğü ve üretim kabiliyetleri ile Türkiye’yi dünyadaki bu güçteki 16 ülkeden biri haline getiriyor. Piri Reis’in 62 ay sonunda yani 2020 yılı içinde donanmaya teslim edilmesi hedefleniyor. Projedeki diğer denizaltıların da 62 aylık aralıklarla teslim edileceği belirtilmiş.
Piri Reis'e ilişkin diğer bazı bilgiler ise şöyle:
  • Tam boy 67.6 metre, yükseklik 13.1 metre,
  • Yüzeye çıktığında ağırlığı 1655 ton olurken, dalmış durumda 2042 ton,
  • Havadan bağımsız tahrip sistemi sayesinde daha önce envanterde yer alan Preveze ve Gür sınıfı denizaltılara nazaran görev süresi 5 kat daha uzun olabiliyor,
  • Üretim tesisi 65 dönüm arazi üzerine kurulu durumda,
  • Denizaltı için elektrik sağlayacak pilleri üreten batarya fabrikası kurulduğu dönemde %100 oranında dışarıdan temin edilen malzemeleri kullanırken bugün %93 oranında yerli üretim sağlanabilmiş. 

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The_kullanıcı 3 yıl en beğenilen
Asın bayrakları

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Gerçekten güzel gelişmeler
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olağan_şüpheli 3 yıl
Türk Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı kapsamında Alman ThyssenKrupp’tan 6 adet Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (AIP) Tip 214 denizaltı siparişi verildi.
İmzalanan sözleşmede ThyssenKrupp Technologies’in alt firması olan Howaldtswerke-Deutsche Werft Ltd. (HDW) Kiel, ile 6 adet Tip 214 sınıfı denizaltının Türkiye’de imal edilebilmesi için gerekli olan malzeme paketi siparişi verildi.

HDW Hidrojen Yakıt Hücresi teknolojisi ile geliştirilen ve dizel-eletrik takatlı denizaltilarda olduğu gibi, bataryalarını şarj amaçlı su yüzüne çıkmaya ihtiyaç duymadan haftalarca su altında kalabilen, dolayısıyla havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak söz konusu teknolojik ve son derece sessiz bu denizaltılar, Türk Donanması’na daha önce, 80′li, 90′lı ve 2000′li yıllarda teslim edilen 11 adet 209/1200, 209/1400 ve 209/1400 mod. sınıfı denizaltları Alman yardımıyla üretmesiyle (3 x Atılay, 4 x Preveze ve 4 x Gür sınıfı) bilinen Gölcük Donanma Tersanesi’nde üretilecek.

Bu siparişler birlikte Türk Donanması, envanterine modern havadan bağımsız itki sistemine sahip denizaltı katan ilk donanmalar klübüne katılmış olacak. Şu an dünyada HDW tarafından üretilmiş, inşaa halinde bulunan ya da sipariş edilmiş, yakıt hücresi teknolojisine bağlı itki sistemine sahip 36 denizaltı bulunuyor.

Ankara’da imzalanan sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Alman Savunma Bakanlıgı Müsteşarı Thomas Kossendey, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Olaf Berlien, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hans Christoph Atzpodien, HDW Yönetim Kurulu Başkanı Hans Freitag ve Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Wolfgang E. Nolting katıldılar.

Alman HDW firmasına yaptırılmasına karar verilen altı adet havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı projesi imza töreninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, denizaltıların stratejik öneminin çok büyük olduğunu kaydederek yeni bu denizaltı, “Akdeniz’i baştan başa su altından kat edebilir. ABD’ye yakıt ikmali yapmadan gidip dönebilir” sözleriyle övdü.

Yaklaşık 4 milyar dolara mal olması hedeflenen denizaltı projesinde Aselsan, Havelsan, STM, TÜBİTAK, Ayesaş, Milsoft ve Koç Bilgi Savunma sistemleri yerli tedarikçi olarak görev alacak. Yerli katkı payı, off-set sistemi ile ürünün yüzde 81’ini oluşturacak. Denizaltılar Gölcük Tershanesi Komutanlığı’nda inşa edilecek ve ilk teslimat 5 yıl sonra başlayacak ve her yıl bir denizaltı teslim edilecek.

Proje çerçevesinde geminin Komuta Kontrol Sistemine ilişkin yazılımın ve kaynak kodlarının tamamı Türkiye’ye teslim edilecek. Ayrıca Havelsan yazılım sisteminin bakımını yapabilme ve geliştirme yeteneğini kazanacak.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, elektronik, iletişim, işleme ve silah sistemlerinin yerli firmalarca üretileceğini hatırlatarak projenin %80′inin Türk Endüstrisi tarafından karşılanacağını vurguladı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bir ekleme olarak yine gölcük tersanesinde hdw ürünü tip 209 gür sınıf denizlatılar üretilip 2003 de hizmete girmişti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


küçümsemek doğru değil , Bunlar akp den öncede yapılan şeyler ,akp zamanında da hatta sonrasında da yapılacak şeyler. Böyle gide gide yerli ürünler ortaya çıkacaktır.Lakin bir kısım sırf siyasi görüşü yüzünden BEYENMEZÜK diye zırlarken bir diğer kesim de sırf siyasi görüşü yüzünden Bak akp yapıyor akp den önce tabanca yoktu tabanca hüloğğ diye son derece gerçeklikten uzak ve içi boş yorumlar atıyor.

Orda çalışan bizim mühendislerimiz işçimiz. Hepsini selamlıyor ve başarılar diliyorum
Türk Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı kapsamında Alman ThyssenKrupp’tan 6 adet Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (AIP) Tip 214 denizaltı siparişi verildi.İm...
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gcb1903 3 yıl
Hiçbir şeyi beğenmeme timi yine iş başında. YOZDİL bile uçak için o kadar laf edip milleti kandırdığı için özür yazısı yazmak zorunda kaldı. Tabi kandırdığı YOZLAR hala aynı terane. He gülüm he masa başın totoşunu büyüt sadece konuş her şey kendi kendine olacak.
Hiçbir şeyi beğenmeme timi yine iş başında. YOZDİL bile uçak için o kadar laf edip milleti kandırdığı için özür yazısı yazmak zorunda kaldı. Tabi kandırdığı YOZ...
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AppleFans 3 yıl
Hidrojen mi? Niye nükleer denizaltı üretmiyoruz? Yiyecek ikmali dışında aylarca yüzeye çıkmalarına gerek kalmıyor böylece. Üretirsin 3 tane böyle. Koyarsın uzun menzilli nükleer başlıkları. Koyaraın üçünü egeye, akdenize ve karadenize. Çok caydırıcı olur. Bir tane de okyanus ötesi operasyonlar için uçak gemimiz olsa tadından yenmez.
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yc#1 3 yıl AppleFans
Hippokrates

Hidrojen mi? Niye nükleer denizaltı üretmiyoruz? Yiyecek ikmali dışında aylarca yüzeye çıkmalarına gerek kalmıyor böylece. Üretirsin 3 tane böyle. Koyarsın uzun menzilli nükleer başlıkları. Koyaraın üçünü egeye, akdenize ve karadenize. Çok caydırıcı olur. Bir tane de okyanus ötesi operasyonlar için uçak gemimiz olsa tadından yenmez.

Nükleer denizaltıların üretim ve işletme maliyetleri çok daha yüksek. Aynı zamanda kendi nükleer reaktörünüzü üretebilecek bilgi birikiminizin olması gerekiyor.
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Glitz 3 yıl
Keşke 8 korvetin tamamı yapılsaydı da 2025'te TF2000'i de görseydik. Denizaltılarımızla birlikte etkili bir deniz kuvvetimiz olurdu.
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kadirirdem 3 yıl
helal olsun güzel şeyler bunlar....
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axiprens 3 yıl
Milletin yine zoruna gidiyor, hep derim Türk ün Türk den başka düşmanı yoktur..
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cihat emre 3 yıl
ak parti döneminde olmuştur elhamdülillah maşallah aslanlar
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e_capkan 3 yıl
sismik gemisine benzemesin buda




2. el alıp , yerli yapım diye kakalamışlardı.
çalışacak mürettebat oladığı için kiraya verildi en son
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EnverPasha 3 yıl
helal olsun ya gerçekten devlet el birlikle çalışıyor, yapılanları gördükçe insan gururlanıyor.
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BekirTemel 3 yıl
tebrikler
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Public_Enemy 3 yıl
Yunanlılar bu sene aynı sınıfın 4üncüsünü hizmete alıyor, biz ise ilkini 2020'de denize indireceğiz. Program epey gecikti. Gecikmenin tercümesi şu; önümüzdeki 4-5 sene de ege'de bir gerilim olursa , dezavantajlıyız demek.
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olağan_şüpheli 3 yıl
Türk Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı kapsamında Alman ThyssenKrupp’tan 6 adet Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli (AIP) Tip 214 denizaltı siparişi verildi.
İmzalanan sözleşmede ThyssenKrupp Technologies’in alt firması olan Howaldtswerke-Deutsche Werft Ltd. (HDW) Kiel, ile 6 adet Tip 214 sınıfı denizaltının Türkiye’de imal edilebilmesi için gerekli olan malzeme paketi siparişi verildi.

HDW Hidrojen Yakıt Hücresi teknolojisi ile geliştirilen ve dizel-eletrik takatlı denizaltilarda olduğu gibi, bataryalarını şarj amaçlı su yüzüne çıkmaya ihtiyaç duymadan haftalarca su altında kalabilen, dolayısıyla havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak söz konusu teknolojik ve son derece sessiz bu denizaltılar, Türk Donanması’na daha önce, 80′li, 90′lı ve 2000′li yıllarda teslim edilen 11 adet 209/1200, 209/1400 ve 209/1400 mod. sınıfı denizaltları Alman yardımıyla üretmesiyle (3 x Atılay, 4 x Preveze ve 4 x Gür sınıfı) bilinen Gölcük Donanma Tersanesi’nde üretilecek.

Bu siparişler birlikte Türk Donanması, envanterine modern havadan bağımsız itki sistemine sahip denizaltı katan ilk donanmalar klübüne katılmış olacak. Şu an dünyada HDW tarafından üretilmiş, inşaa halinde bulunan ya da sipariş edilmiş, yakıt hücresi teknolojisine bağlı itki sistemine sahip 36 denizaltı bulunuyor.

Ankara’da imzalanan sözleşme törenine Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Alman Savunma Bakanlıgı Müsteşarı Thomas Kossendey, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Olaf Berlien, ThyssenKrupp Technologies Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Hans Christoph Atzpodien, HDW Yönetim Kurulu Başkanı Hans Freitag ve Alman Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Wolfgang E. Nolting katıldılar.

Alman HDW firmasına yaptırılmasına karar verilen altı adet havadan bağımsız tahrik sistemli denizaltı projesi imza töreninde konuşan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Metin Ataç, denizaltıların stratejik öneminin çok büyük olduğunu kaydederek yeni bu denizaltı, “Akdeniz’i baştan başa su altından kat edebilir. ABD’ye yakıt ikmali yapmadan gidip dönebilir” sözleriyle övdü.

Yaklaşık 4 milyar dolara mal olması hedeflenen denizaltı projesinde Aselsan, Havelsan, STM, TÜBİTAK, Ayesaş, Milsoft ve Koç Bilgi Savunma sistemleri yerli tedarikçi olarak görev alacak. Yerli katkı payı, off-set sistemi ile ürünün yüzde 81’ini oluşturacak. Denizaltılar Gölcük Tershanesi Komutanlığı’nda inşa edilecek ve ilk teslimat 5 yıl sonra başlayacak ve her yıl bir denizaltı teslim edilecek.

Proje çerçevesinde geminin Komuta Kontrol Sistemine ilişkin yazılımın ve kaynak kodlarının tamamı Türkiye’ye teslim edilecek. Ayrıca Havelsan yazılım sisteminin bakımını yapabilme ve geliştirme yeteneğini kazanacak.

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, elektronik, iletişim, işleme ve silah sistemlerinin yerli firmalarca üretileceğini hatırlatarak projenin %80′inin Türk Endüstrisi tarafından karşılanacağını vurguladı.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


bir ekleme olarak yine gölcük tersanesinde hdw ürünü tip 209 gür sınıf denizlatılar üretilip 2003 de hizmete girmişti.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


küçümsemek doğru değil , Bunlar akp den öncede yapılan şeyler ,akp zamanında da hatta sonrasında da yapılacak şeyler. Böyle gide gide yerli ürünler ortaya çıkacaktır.Lakin bir kısım sırf siyasi görüşü yüzünden BEYENMEZÜK diye zırlarken bir diğer kesim de sırf siyasi görüşü yüzünden Bak akp yapıyor akp den önce tabanca yoktu tabanca hüloğğ diye son derece gerçeklikten uzak ve içi boş yorumlar atıyor.

Orda çalışan bizim mühendislerimiz işçimiz. Hepsini selamlıyor ve başarılar diliyorum
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ulquiorra1993 3 yıl
Arkadaşlar kendım Gölcük tersanesinde çalışmaktayım. Doğru bi haberdir bu :)
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benhuraxu 3 yıl
Bir anda söylemeyin kemalistlerin morali bozuluyor
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redoracle 3 yıl
Denizaltıda havadan bağımsız tahrik sistemi var,bizim milletin bir kısmındada beyinden bağımsız tahrik sistemi var heralde ki;damacana,hayvan vs demeden ona buna hallenen mi ararsın,o marka bu marka,bu takım o takım diye birbirini yiyen mi ararsın,herkes birbirine artık öldürecekmiş gibi bakar hale geldi;denizaltı olsa neey olmasa ney,toplumda huzur,saygı,sevgi vs olmadıktan sonra.
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zdniz 3 yıl benhuraxu
benhuraxu

Bir anda söylemeyin kemalistlerin morali bozuluyor


Atatürkçülük ya da Kemalizm, kelime anlamı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün düşüncelerinin ve görüşlerinin takipçisi olma anlamını içeren, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, belirli bir sınıf desteğine dayanmayan; geri kalmış safsata ve batıl itikatlardan güç alan kurumlar yerine akla ve bilime dayanan kurumları getirmeyi amaç edinen, anti-emperyalist ideoloji.Atatürkçü ideolojinin temellerini, Atatürk'ün düşünce ve uygulamalarıyla ortaya koyduğu amaçlar, ilkeler ve gerçekleştirdiği inkılaplar oluşturur. Türkiye Cumhuriyeti de, anayasasında belirtildiği gibi, özellikleri ve uygulamalarıyla Atatürkçülük doğrultusunda hareket etmektedir.
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