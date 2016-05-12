Piri Reis denizaltısı 2020 yılında sulara iniyor

Modern tipteki denizaltıların ilk ürünü olacak olan Piri Reis Denizaltısı için çalışmalar devam ediyor. Piri Reis’in ardından aynı sınıfa ait 5 denizaltı daha 2025 yılı sonuna kadar teslim edilmiş olacak. İlk kaynağı 8 Ekim 2015’te atılan Reis sınıfı ilk denizaltı projesi kapsamında 6 adet denizaltının inşa edilmesi hedefleniyor.

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Hidrojen Yakıt Hücreleri ile güç sağlanan denizaltılar, havadan bağımsız tahrik sistemine sahip olacak. Bu sayede su yüzeyine çıkılmasına gerek kalmaksızın görevde kalma kabiliyeti sağlanacak. Denizaltında kullanılan havadan bağımsız tahrik sisteminde hiçbir hareketli parça bulunmuyor ve dolayısıyla tamamen sessiz çalışan bir motor ortaya çıkıyor. Elektriği de tersine elektroliz gibi tamamen kimyasal bir yolla üretiyor.

Denizaltında kullanılacak bataryaların da Gölcük’teki fabrikada üretileceği belirtilirken, bataryaların toplam ağırlığın %10’unu oluşturacağı ifade edilmiş. Gölcük Tersanesi Komutanlığı büyüklüğü ve üretim kabiliyetleri ile Türkiye’yi dünyadaki bu güçteki 16 ülkeden biri haline getiriyor. Piri Reis’in 62 ay sonunda yani 2020 yılı içinde donanmaya teslim edilmesi hedefleniyor. Projedeki diğer denizaltıların da 62 aylık aralıklarla teslim edileceği belirtilmiş.

Piri Reis'e ilişkin diğer bazı bilgiler ise şöyle:

Tam boy 67.6 metre, yükseklik 13.1 metre,

Yüzeye çıktığında ağırlığı 1655 ton olurken, dalmış durumda 2042 ton,

Havadan bağımsız tahrip sistemi sayesinde daha önce envanterde yer alan Preveze ve Gür sınıfı denizaltılara nazaran görev süresi 5 kat daha uzun olabiliyor,

Üretim tesisi 65 dönüm arazi üzerine kurulu durumda,

Denizaltı için elektrik sağlayacak pilleri üreten batarya fabrikası kurulduğu dönemde %100 oranında dışarıdan temin edilen malzemeleri kullanırken bugün %93 oranında yerli üretim sağlanabilmiş.

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Kullanılan ana tahrik sistemi 2 adet dizel Jeneratör, 1 adet Siemens Permasyn ana motor ve Siemens yakıt pilinden oluşuyor. Projede yerli yüklenici olarak STM, Aselsan, Havelsan, Ayesaş, Mılsoft, Koç Bilgi Sistem ve TÜBİTAK görev alıyor. Dizel motor yüzeyde denizaltına hareket gücü kazandırırken yakıt hücresi, su yüzeyine çıkmaya gerek kalmadan uzun süreli olarak denizaltıya elektrik enerjisi sağlıyor.“Dikine İnşa” yöntemi ile üretilen denizaltı, otomatik kaynak teknolojilerine uygun bir yöntemle projelendirilmiş. Milli sanayinin de katılımıyla inşa için ihtiyaç duyulan tezgahların entegrasyonu, iç piyasadan sağlanan destek ile gerçekleştirilmiş.