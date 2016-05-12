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Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri:

Turkcell’in yeni akıllı telefonu T70 canlı yayında tanıtılıyor. Cihazın fiyatı, satışa sunulacağı tarih ve Turkcell T70 hakkında bilmeniz gereken tüm teknik detaylar yazımızda.
3 yıl
21,6b
1
231
Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri:
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Turkcell’in yeni akıllı telefonu T70 sonunda resmiyet kazanıyor. ZTE Grand X3 modeli baz alınarak geliştirilen telefon gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor ve Adreno 304 GPU ünitesine sahip.

Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri:
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16GB dahli depolama alanı sunan ürünün RAM’i 2GB. Ayrıca microSD bellek kartı yuvası ile ek alan ihtiyacını karşılayabilmeniz mümkün. 4.5G konusunda çok iddialı olan Turkcell’in yeni telefonunda ilginç bir şekilde Cat 4 modem yer alıyor. Bu modem ile cihaz 4.5G üzerinden maksimum 150Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızlarına erişebiliyor.

Turkcell T70’in teknik özellikleri şu şekilde: 

  • 5.2inç büyüklüğünde ve 720x1280 piksel çözünürlüğünde ekran
  • 8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapaiksel ön kamera
  • 10 saat konuşma 370 saat bekleme süresi sunan batarya   
  • 16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD kart yuvası
  • Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi (2016 sonunda güncel Android sürümüne yükseltilebilir olacak) 
  • QuickCharge 2.0
  • Bluetooth 4.1

Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri:
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Turkcell T70’in Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

649TL'ye tüketicilerle buluşacak olan T70, Turkcell Finans desteği ile 36 ay vadeli aylık 25 TL taksitle kullanıcılar telefona sahip olabilecek. Ayrıca 3 ay boyunca telefonu alan Turkcell aboneleri 1GB ek internet hediye edilecek.

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Amd64x2 3 yıl en beğenilen
firma
-işlemci koymasak olmaz mı
ZTE
-valla olmaz
firma
-işlemciyi biz temin etsek olur mu
ZTE
-aslında olmazda bu seferlik kabul
firma
-aloooo qualcomm mu
qualcomm
-buyrun
firma
-işlemci yerine geçebilecek bir "şey" var mı sizde
qualcomm
-bizim zekatlık sd210 lar var, işiniz görülsün, kiminin doları kiminin duası
ZTE
-böyle bişey istediğinizi söyleseydiniz biz bu gücü titreşim motorundan da elde ediyorduk zaten
firma
-neyse yaaa Türkiye de satılacak zaten

firma-işlemci koymasak olmaz mıZTE-valla olmazfirma-işlemciyi biz temin etsek olur muZTE-aslında olmazda bu seferlik kabul
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2 Yanıt Yanıtla +230
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efyavas 3 yıl
Afedersiniz ama çöp.
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Grand_Alexander 3 yıl
"Gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alan ürün," bu işlemcinin gücü mü var ki...
1000TL civarına inan global oyuncuların eski amiral gemileri ve android one türkcell'in 1000TL barajından aşağı düşmesine yol açmış gibi görünüyor
"Gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alan ürün," bu işlemcinin gücü mü var ki...1000TL civarına inan global oyuncuların eski amiral g...
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2 Yanıt Yanıtla +103
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1 Avatar
DH Misafiri 2 yıl
Kalite iki aydır kullanıyorum yemin ederim 4.5 ge 24 saat açık Internet çok hızlı ısınma az oluyor ekran büyük iyidşr yani kamera güzel ses fena değil parasına göre harika telefon şarjı sabah 6dan akşam 12yi buluyor kasa iyi değil çizilmek için mana arıyor gibi yoğurt kabındanmı yapmışlar ne ama performans olarak evde ki 8çekirdekli bilgisayarımla aynı hızda indire basmamla inmesi 3 saniye sürüyor bir bayanın bütün işini görür erkek te çok hor kullanmayacak sa garanti bitene kadar yani 2 yıl bütün işini görür flaşh bellek takıp film bile izliyorum şarjda olmasına rağmen yine aman denecek kadar ısınmıyor yani belkide yeni olmasından kaynaklanabilir ama ben note 2 yii kutusundan çıkardığım gün gece oynarken dondurucu ya koyduğumu biliyorum yani sıvaklık aldı başını gitti uzun lafın kısası bu paraya alacağın en kaliteli telefon nokıa bu paraya ön kameralı tuşllu telefomn çıkarttı satıyor yani
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cromartin 2 yıl
ekran çık diye gider ve yeni ekran fiyatın yarısıdır :) ha bi de 3 aydır gelmesini bekliyor insanlar. haram zıkkım olsun batın tez elden
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Guest-63AC97813 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

arkadaşlar bu modeli sordum yokmuş nereden bulabilirim
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ozua 2 yıl
Bende İ-phone 4 var... Bu telefondan daha hızlıysa alacağım. Yok onunla aynı ise başka telefon alacağım fazla bütçem yok.
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LiveForSpeed 2 yıl
Bunu alacağıma arduinodan telefon yaparım
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psicik96 3 yıl
bunedir ya ? t60 dan düşük özellikler ...
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Barni Moloztaş 3 yıl
ÇÖP
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amma velakin 3 yıl
Keşke hiç tanıtmasalardı tam anlamıyla rezalet testler de T60 ın üzerine çıkmasını bırakın T60 bunu ikiye katlıyor neredeyse. Hadi onu geçtim ekranı büyütüp çözünürlüğü ne diye aynı bırakıyorlar. Buna 650 TL vereceğinize Vodafone a gidin 600 limit puana gr5 verir yavaş yavaş ödersiniz.
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kaga55 3 yıl
türkcell türktelekom vodafone zte ye ürettirdiği telefonlar maliyeti çoook düşük telefonlar maliyeti 90 doların altı. ama bu üç firma maliyetinin 3 4 katı kar yapıyorlar...içine kendi bazı uygulamalarını rotlayıp satıyorlar. be nebiçimn anlayış. işlemci düşük ÇÖZÜNÜRLÜK düşük ...bu fiyata çokkk pahalı. f/p ürünü asla olamaz....bunun maliyeti 60 dolarrr...yani 120 tl sen sat 900 tl ohh ne güzel kazıkkkk...
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bluelizard17 3 yıl kaga55
kaga55

türkcell türktelekom vodafone zte ye ürettirdiği telefonlar maliyeti çoook düşük telefonlar maliyeti 90 doların altı. ama bu üç firma maliyetinin 3 4 katı kar yapıyorlar...içine kendi bazı uygulamalarını rotlayıp satıyorlar. be nebiçimn anlayış. işlemci düşük ÇÖZÜNÜRLÜK düşük ...bu fiyata çokkk pahalı. f/p ürünü asla olamaz....bunun maliyeti 60 dolarrr...yani 120 tl sen sat 900 tl ohh ne güzel kazıkkkk...

hocam; 60 dolar 120TL diyorsun ama 170-180 TL yapması lâzım. satış fiyatına 900 TL diyorsun ama 650 TL. T70'den bahsettiğine emin misin? Ayrıca çözünürlük düşük diyorsun 1280x720 HD çözürlüğü varmış, bu fiyata 4K çözünürlükmü bekliyorsun onu da anlayamadım
1 Yanıt Yanıtla +1
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ewaer1884 3 yıl
errorman_cem
şunu atnıtmak için salon kiralıyorlar hostess kızlar saçlarını para verip yaptırıyor sprey falan sıkıyorlar kafalarına aha spreylere falan harcanan paraya acıyorum

O değil oraya gidenlerin yol parası var ? Dinleyenlerin ruh sağlığı var :(
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ewaer1884 3 yıl
Hmm çok güzel telefon anlamıyorum sizi sonuçta türk malı bir telefon türklerin malını alıyoruz beyler bu mal hepimizin malı türk malı yurdun malı herkes onu kullanmalı. Sizi kınıyorum türkcelle türkiyeye karşı yapılmış bir komplodur bu anarşidir
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