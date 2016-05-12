Turkcell T70 tanıtıldı, işte fiyatı ve teknik özellikleri:

Tam Boyutta Gör



Turkcell’in yeni akıllı telefonu T70 sonunda resmiyet kazanıyor. ZTE Grand X3 modeli baz alınarak geliştirilen telefon gücünü 4 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 210 işlemcisinden alıyor ve Adreno 304 GPU ünitesine sahip.

Tam Boyutta Gör



16GB dahli depolama alanı sunan ürünün RAM’i 2GB. Ayrıca microSD bellek kartı yuvası ile ek alan ihtiyacını karşılayabilmeniz mümkün. 4.5G konusunda çok iddialı olan Turkcell’in yeni telefonunda ilginç bir şekilde Cat 4 modem yer alıyor. Bu modem ile cihaz 4.5G üzerinden maksimum 150Mbps indirme, 50Mbps yükleme hızlarına erişebiliyor.

Turkcell T70’in teknik özellikleri şu şekilde:

5.2inç büyüklüğünde ve 720x1280 piksel çözünürlüğünde ekran

8 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 5 megapaiksel ön kamera

10 saat konuşma 370 saat bekleme süresi sunan batarya

16GB dahili hafıza, 32GB'a kadar microSD kart yuvası

Android 6.0 Marshmallow işletim sistemi (2016 sonunda güncel Android sürümüne yükseltilebilir olacak)

QuickCharge 2.0

Bluetooth 4.1

Tam Boyutta Gör

Turkcell T70’in Fiyatı ve Çıkış Tarihi:

649TL'ye tüketicilerle buluşacak olan T70, Turkcell Finans desteği ile 36 ay vadeli aylık 25 TL taksitle kullanıcılar telefona sahip olabilecek. Ayrıca 3 ay boyunca telefonu alan Turkcell aboneleri 1GB ek internet hediye edilecek.