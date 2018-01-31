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Pisano girişimi oluşturduğu yatay hiyerarşi ile şirketlere örnek olma yolunda

2014 yılında müşteri deneyimine yeni bir soluk getirmek amacıyla hayata atılan Pisano ülkemizin en iyi girişimlerinden birisi haline geldi. Girişim diğer şirketlere de örnek olmak niyetinde.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Her yeni gelen kuşak ve teknolojik dönüşüm, beraberinde iş yapış mekanizmalarını ve biçimlerini de değiştiriyor. 60 ve 70’li yıllarda doğan X kuşağından sonra doğumları 80 ve 90’lı yıllara denk gelen Y kuşağı da profesyonel yaşamda tırmanmaya başladı.

Kurumsal hayatın getirdiği yükler her geçen gün artarken, yönetici koltuklarına oturmaya başlayan bu kuşak, aradığı özgürlüğü, alışılmışın dışında bir çalışma ortamı sağlayan teknolojik girişimlerde bulmuş gibi görünüyor. Hem kurucularının hem de çalışanlarının büyük bir kısmının Y kuşağına mensup olduğu Pisano, Türkiye’deki bu konuya örnek girişimlerden biri.

Pisano hikayesi

2014 yılında Aykut Demir tarafından kurulan Pisano girişimi, müşteri deneyimini en iyi noktaya taşımayı amaçlıyor. Netaş ve Kanadalı ünlü teknoloji yatırımcısı Terry Matthews’un başkanlığını yaptığı Wesley Clover’ın ortaklığıyla kurulan Netaş Wesley Clover Fonu’nun ilk girişimlerinden birisi.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği mezunu Aykut Demir, İtalya’da kaldığı süre boyunca müşteri deneyiminin işletmeleri nasıl etkilediğini gözlemlemiş ve Pisano girişimini kurarken de bu alanda yenilik üretmeyi planlamış. İsmi de Orta çağın önemli matematikçisi Fibonacci’den ilham alarak belirlemiş.

Pisano müşteriden gelen taleplerin anında ilgili birime aktarılması ve ilgili birimin de anında bu taleplerden haberdar olmasını sağlıyor. Yani geri bildirim odaklı bir anlayış olarak değerlendirebiliriz.

Pisano’nun şirketlere sunduğu ürün grupları arasında canlı sohbete imkân tanıyan site geri bildirim eklentileri, mailleri gerçek zamanlı takip ederek haber veren ve belirlenmiş ekip çalışanlarına dağıtan gelen kutusu, özelleştirilmiş zengin raporlar, memnuniyet anketleri, kiosklar, geri bildirime göre atama yapabilen iş akış şemaları bunlar arasında. Girişim fiyatlandırmayı da buna göre belirliyor.

Ayrıca Bkz. "Amazon’un yeni ofisinde yağmur ormanı var"

Şirketlerin kendi yönetim veri tabanıyla da entegre olabilen Pisano, sektör ortalamasının çok üzerinde yüzde 30-35 oranında müşteri geri bildirimi alabiliyor. Ayrıca şirketler geri bildirimlere 2 dakika kadar kısa bir sürede geri dönebiliyor.

Yaklaşık 40 kişilik bir ekipten oluşan Pisano, çalışan herkesin yönetici olduğu yatay bir hiyerarşik düzen belirlemiş. Çalışma prensibi üst düzey yöneticiler tatmin olsun diye değil ortak bir hedef yakalansın diye hep birlikte çalışmak. Bu prensip çalışanlar için daha fazla konfor alanı yaratıyor.

 

Pisano girişimi oluşturduğu yatay hiyerarşi ile şirketlere örnek olma yolunda
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Geri bildirim şirket içerisinde de büyük önem taşıyor. Çalışanların gün içerisinde ofiste yaşadıkları deneyim, tüm şirket için başarıya giden yolda kilit bir rol oynuyor.

Aradan geçen 3 yılda 200’den fazla şirkete hizmet vermeye başlayan Pisano, 10 milyon civarında da geri bildirim aldı. Netaş Wesley Clover Fonu ve Vestel Ventures toplamda 1 milyon dolar yatırım yaptı.

Samsung’un SEAP iş ortakları listesine giren ilk Türk girişim olma ünvanına sahip Pisano, MWC 2017 fuarında da yer aldı. Girişim geçen yıl Londra ve Dubai’de açtıkları ofislerini bu yıl Suudi Arabistan, Rusya, Fransa, Almanya ve Hollanda’ya yaymayı planlıyor.

İstanbul’da küçük bir ofiste başlayan bu hikâyenin bir sonraki ayağı 2018 yılında müşteri deneyimi alanında dünyanın en iyi teknoloji firması olmak.

 

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DH Misafiri 1 yıl
Kullanan biri nasıl bir şey olduğunu örnekleyebilir mi? Örneğin bir grup arkadaş bir araya gelerek kurduğumuz derneğimizin yönetimi ve işleyişinde bu sistemi/programı nasıl kullanıyoruz?
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nebulabado 1 yıl
Dikey olmayan hiçbir yapılanmada hiyararşiden bahsedilemez. Hiyararşi olmadan hiçbir yapı devam ettirilemez. Bu sistem patronların amelelere patron sizsiniz gazı vererek gönüllü sömürü sistemi oluşturmanın yeni yolu.
1 Yanıt Yanıtla
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Thetumbler 1 yıl nebulabado
nebulabado

Dikey olmayan hiçbir yapılanmada hiyararşiden bahsedilemez. Hiyararşi olmadan hiçbir yapı devam ettirilemez. Bu sistem patronların amelelere patron sizsiniz gazı vererek gönüllü sömürü sistemi oluşturmanın yeni yolu.

yav he he.

Adamlara bak hele yav, o 1 milyon doları yanlış kişilere vermişler (!)
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buraoca2 1 yıl
Yatay Hiyerarşinin ne denli önemli olduğunu kanıtlamışlar. Umarim tüm firmalara örnek olur...
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