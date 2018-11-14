Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı

Google'ın Pixel 3'ü tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, cihazla ilgili şikayetler durmak bilmiyor. Topluluk forumlarındaki bazı kullanıcılar cihazın ekranının titreyip parlamasından şikayetçi olduklarını belirtiyorlar.

Sorun yazılımsal görünüyor

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/9wev0h/my_pixel_3_was_perfectuntil_it_wasnt/

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Reddit'te paylaşılan birkaç gönderide kullanıcılar'ün ekranının belli bir bölümünün beyaz ışıkla birlikte titremeler yaptığına dair videolar paylaştılar. Cihaz belli bir pozisyona getirince ekranbir hale bürünüyor.Kullanıcılar Kasım 2018 güvenlik güncellemesi sonrasında bu sorunun yaşandığını belirtirken, probleminolma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.de de sorun olabileceğini belirten Pixel 3 sahipleri konu ile ilgili olarakbekliyorlar. Şirket ise bu can sıkıcı konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.