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Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı

Google'ın geçtiğimiz ay piyasaya sürdüğü Pixel 3 akıllı telefon modellerindeki sorunlar bitmek bilmiyor. Bu kez de ekran parlaması sorunları baş göstermeye başladı...
6 ay
3,2b
1
9
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı
Google'ın Pixel 3'ü tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, cihazla ilgili şikayetler durmak bilmiyor. Topluluk forumlarındaki bazı kullanıcılar cihazın ekranının titreyip parlamasından şikayetçi olduklarını belirtiyorlar.

Sorun yazılımsal görünüyor

Reddit'te paylaşılan birkaç gönderide kullanıcılar Pixel 3'ün ekranının belli bir bölümünün beyaz ışıkla birlikte titremeler yaptığına dair videolar paylaştılar. Cihaz belli bir pozisyona getirince ekran aşırı derecede parlak bir hale bürünüyor.


Kullanıcılar Kasım 2018 güvenlik güncellemesi sonrasında bu sorunun yaşandığını belirtirken, problemin yazılımsal olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Sensörler de de sorun olabileceğini belirten Pixel 3 sahipleri konu ile ilgili olarak Google'dan bir açıklama bekliyorlar. Şirket ise bu can sıkıcı konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/9wev0h/my_pixel_3_was_perfectuntil_it_wasnt/ Yorum Yaz
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Mene 6 ay en beğenilen 12 Angry Men
sorun zaten LG'den kaynaklanıyor. Pixel 3 serisinde XL olmayan küçük modelde LG ekran kullanılıyor, büyüklerinde ise Samsung. haberden anladığım kadarıyla da sorun XL versiyonunda değil de küçük olan düz Pixel 3'te yani yine LG ekranda sıkıntı var. şu bir gerçek LG adam olmaz. asla ve asla LG ekran kullanan bir ürün (cep telefonu, televizyon, tablet, notebook, vs...) almayı düşünmüyorum.
sorun zaten LG'den kaynaklanıyor. Pixel 3 serisinde XL olmayan küçük modelde LG ekran kullanılıyor, büyüklerinde ise Samsung. haberden anladığım kadarıyla da s...
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smart1978 6 ay
Mate 20 Pro ekranlarinda da var benzeri ...
Onceleri yesillenme idi ve LG panel OLED ler sorunlu denilmisti daha sonra BOE uretimli OLED lerde de benzer sorun cikiyormus !

Geri kalanlari sadece bir kullanici su sekilde paylasimlar yapmis :
youtube.com/...
Pixel 3 cihazlari bilindigi uzere LG uretimlidir ve Pixel 3 XL ler ise Samsung panel uretimlidir :)
LG herkese cektiriyor anlasilan ...
Google Pixel 2 XL lerdeki donanimsal sorunlara karsi 1 yillik garantiyi 2 yila cikartmisti Amerika gibi 1 yillik standart garantili ulkelerde .
Pixel 3 ler icin de Samsung hem degisim hem de garanti suresini 2 yila cikartabilir ...
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Emin KOÇ 6 ay
2 haftada bir Pixel lerden hata haberi geliyor hadi hayırlısı.
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DODANLI 6 ay
Google dünya devi yazılım şirketi pıxel de batırdı iyice. Samsunga ya da başka bir şirkete laf söylemeyelim o zaman.
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12 Angry Men 6 ay
Lg'yi geçtiler sorun anlamında. :D
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Mene 6 ay 12 Angry Men
sorun zaten LG'den kaynaklanıyor. Pixel 3 serisinde XL olmayan küçük modelde LG ekran kullanılıyor, büyüklerinde ise Samsung. haberden anladığım kadarıyla da sorun XL versiyonunda değil de küçük olan düz Pixel 3'te yani yine LG ekranda sıkıntı var. şu bir gerçek LG adam olmaz. asla ve asla LG ekran kullanan bir ürün (cep telefonu, televizyon, tablet, notebook, vs...) almayı düşünmüyorum.
1 Yanıt Yanıtla +6
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Manhunt Three 6 ay
Yazılım uzmanlarının en büyük şirketlerinin başında gelen şirketin yaptığı telefonda bu kadar sorun olması hiç normal değil.
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teknokaptan 6 ay
Benim telefonda öyle bir sorun olmadı
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interwap 6 ay
Ne çektirdi be.
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