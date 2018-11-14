Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı

Teknoloji Editörü
Google'ın Pixel 3'ü tanıtmasının üzerinden henüz kısa bir süre geçmesine rağmen, cihazla ilgili şikayetler durmak bilmiyor. Topluluk forumlarındaki bazı kullanıcılar cihazın ekranının titreyip parlamasından şikayetçi olduklarını belirtiyorlar.
Sorun yazılımsal görünüyorReddit'te paylaşılan birkaç gönderide kullanıcılar Pixel 3'ün ekranının belli bir bölümünün beyaz ışıkla birlikte titremeler yaptığına dair videolar paylaştılar. Cihaz belli bir pozisyona getirince ekran aşırı derecede parlak bir hale bürünüyor.
Kullanıcılar Kasım 2018 güvenlik güncellemesi sonrasında bu sorunun yaşandığını belirtirken, problemin yazılımsal olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor. Sensörler de de sorun olabileceğini belirten Pixel 3 sahipleri konu ile ilgili olarak Google'dan bir açıklama bekliyorlar. Şirket ise bu can sıkıcı konu hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.
https://www.reddit.com/r/GooglePixel/comments/9wev0h/my_pixel_3_was_perfectuntil_it_wasnt/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Onceleri yesillenme idi ve LG panel OLED ler sorunlu denilmisti daha sonra BOE uretimli OLED lerde de benzer sorun cikiyormus !
Geri kalanlari sadece bir kullanici su sekilde paylasimlar yapmis :
youtube.com/...
Pixel 3 cihazlari bilindigi uzere LG uretimlidir ve Pixel 3 XL ler ise Samsung panel uretimlidir :)
LG herkese cektiriyor anlasilan ...
Google Pixel 2 XL lerdeki donanimsal sorunlara karsi 1 yillik garantiyi 2 yila cikartmisti Amerika gibi 1 yillik standart garantili ulkelerde .
Pixel 3 ler icin de Samsung hem degisim hem de garanti suresini 2 yila cikartabilir ...