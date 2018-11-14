Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı

Teknoloji Editörü
Google Chrome Labs, açık kaynaklı ve tarayıcı tabanlı çalışan resim optimizasyonu aracı Squoosh'ı yayına aldı. Web sayfalarının zaman içinde gelişmesi ve sitelerde kullanılan görsellerin kalitesinin artması, düşük hızda yüklenen sayfalar sorununu doğurdu. Google'ın yeni hizmeti Squoosh bunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.
Kullanımı oldukça basitSquoosh web geliştiricilerin sayfalarını kolayca optimize edebilmelerine yardımcı olmak için resim veya fotoğraf dosyalarını kaliteden oldukça az ödün vererek sıkıştırıp dosya boyutunu küçültmeyi sağlıyor.
Squoosh'ı kullanabilmek için https://squoosh.app sayfasını açıyorsunuz ve küçültmek istediğiniz görseli sürükle bırak yöntemiyle siteye taşıyorsunuz. Daha sonra MozJPEG, OptiPNG ve Google'ın kendi WebP'i dahil olmak üzere sıkıştırma standartlarından yararlanarak görseli daha küçük ebatlarda kaydediyorsunuz. Sitenin standart ayarlarını kullanabileceğiniz gibi, kendi isteklerinize göre özelleştirilebilir ayarlara da ulaşmanızın mümkün olduğunu belirtelim.
https://blog.chromium.org/2018/11/chrome-dev-summit-2018-building-faster.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
google fotoğraflar zaten sıkıştırma işini bizim yapay zekaya bırakırsan
sana 15gb sınırlı alan yerine sınırsız alan vereceğiz diyor zaten :)
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