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Çin, nükleer füzyon deneylerinde 100 milyon santigrad dereceye ulaştı

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İşte karşınızda Xiaomi Mi 9'un muhtemel özellikleri ve tasarımı

6 ay

Global akıllı hoparlör pazarında Çinliler patlama yaptı

6 ay

Asus ZenFone Max Pro(M2) ve ZenFone Max M2’nin teknik özellikleri sızdırıldı

6 ay

2si1 | 2. el oyun, orijinal sayılır mı?

6 ay

Moment akıllı telefonlar için telefoto lensini duyurdu

6 ay

Pixel 3 akıllı telefonlarda bu kez de ekran sorunu çıkmaya başladı

6 ay

iPhone'larda esrarengiz bir kilitlenme sorunu başladı

6 ay

Apple satışları artırmak için üst düzey bir Nokia yöneticisi transfer etti

6 ay

Samsung, otomobiller için geliştirdiği fütüristik kontrol panelini sergiledi

6 ay

GTX 1080 kırpıldı ve GTX 1060 oldu

6 ay

8K QLED TV ülkemize ne zaman geliyor?

6 ay

Netflix'in Türk dizisi Hakan: Muhafız için ilk uzun fragman yayınlandı

6 ay

Spotify Apple Watch uygulaması yayınlandı

6 ay

Almanya, elektrikli araçlar için batarya üretimine 1 milyar euro ayırdı

6 ay

Origin Access Premier İnceleme

6 ay

Microsoft sonunda Windows 10 Ekim 2018 Güncellemesi'ni yeniden yayınladı

6 ay

Bir başka Facebook açığı ile ilgili detaylar ortaya çıktı

6 ay

The Game Awards 2018 adayları açıklandı: İşte yılın en iyileri

6 ay

Monster'da Bu Hafta - Forza Horizon 3

6 ay

GÖRÜNTÜLENEN Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı

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Huawei, 10x optik yakınlaştırma yapabilen dört arka kameralı telefon çıkaracak

6 ay

1.1.1.1 DNS servisi mobil dünyaya geldi

6 ay

Samsung Galaxy Note 7 Fan Edition kullanıcılarına Android Pie müjdesi

6 ay

Resmi olarak duyuruldu: Game of Thrones 8. sezon ne zaman yayınlanacak?

6 ay

Petrol fiyatları 2020’li yıllarda zirve yapabilir

6 ay

Yeni Ford Focus Türkiye'de satışa çıktı! İşte fiyatları

6 ay

Honor 10 Lite haftaya tanıtılıyor

6 ay

Web uygulamaları en az yerleşik uygulamalar kadar zengin içeriklere sahip olacak

6 ay

Özel yapay zekâ birimine sahip Exynos 9820 yonga seti duyuruldu

6 ay

Taksicilere eğitim zorunluluğu geliyor! Sertifikası olmayan taksicilik yapamayacak

6 ay

Mozilla, Firefox Test Pilot'a eklediği 2 yeni kullanışlı özelliği duyurdu

6 ay

Eski nasa astronotu, Drone'ları kolayca kontrol etmek için joystick geliştiriyor

6 ay

Uzay ülkesi Asgardia, vatandaşlık ücretini duyurdu

6 ay

AMD Radeon RX 590 duyuruldu: İşte özellikleri ve fiyatı

6 ay

Bir küvet dolusu bozuk parayla iPhone XS satın aldı

6 ay

Yeni BMW M3 öncesi ısınma turları; M340i xDrive 374 beygirlik motoruyla tanıtıldı

6 ay

Akıllı televizyonlar ile interaktif reklamlar yükselişe geçti

6 ay

SK Hynix daha verimli 10nm sürecinde 8Gb DDR4 DRAM bellek geliştirdi

6 ay

Netflix, bazı ülkelerdeki abonelik ücretlerini düşürecek

6 ay

Volkswagen sahipleri artık araçlarını Apple Siri ile kontrol edebilecek

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