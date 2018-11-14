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Google'ın tarayıcı tabanlı resim optimizasyon aracı Squoosh hizmete başladı

Arama devi Google'ın Squoosh adını verdiği yeni web uygulaması, fotoğraf veya resimlerinizi daha küçük dosya boyutlarına indirmenizi sağlıyor. Servisin detayları haberimizde.
6 ay
2,8b
1
12
Web Siteleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google Chrome Labs, açık kaynaklı ve tarayıcı tabanlı çalışan resim optimizasyonu aracı Squoosh'ı yayına aldı. Web sayfalarının zaman içinde gelişmesi ve sitelerde kullanılan görsellerin kalitesinin artması, düşük hızda yüklenen sayfalar sorununu doğurdu. Google'ın yeni hizmeti Squoosh bunu ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Kullanımı oldukça basit

Squoosh web geliştiricilerin sayfalarını kolayca optimize edebilmelerine yardımcı olmak için resim veya fotoğraf dosyalarını kaliteden oldukça az ödün vererek sıkıştırıp dosya boyutunu küçültmeyi sağlıyor.

Squoosh'ı kullanabilmek için https://squoosh.app sayfasını açıyorsunuz ve küçültmek istediğiniz görseli sürükle bırak yöntemiyle siteye taşıyorsunuz. Daha sonra  MozJPEG, OptiPNG ve Google'ın kendi WebP'i dahil olmak üzere sıkıştırma standartlarından yararlanarak görseli daha küçük ebatlarda kaydediyorsunuz. Sitenin standart ayarlarını kullanabileceğiniz gibi, kendi isteklerinize göre özelleştirilebilir ayarlara da ulaşmanızın mümkün olduğunu belirtelim.

https://blog.chromium.org/2018/11/chrome-dev-summit-2018-building-faster.html Yorum Yaz
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Gr8Kebabini 6 ay en beğenilen
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WaxKitten 6 ay
Güzel siteymiş teşekkürler.
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SEO-Uzmanı 6 ay
jpeg sıkıştırma konusunda
google fotoğraflar zaten sıkıştırma işini bizim yapay zekaya bırakırsan
sana 15gb sınırlı alan yerine sınırsız alan vereceğiz diyor zaten :)
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SEO-Uzmanı 6 ay
BMP değerinin karekök sıkıştırmayla da başarılı kayıpsız düşük ebatlara ulaşabilirsiniz ! burada önemli olan doğru algoritma mantığını ortaya koya bilmek
X^Y+-Z
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Gr8Kebabini 6 ay en beğenilen
Hizmet ücretsiz olunca ürün ne oluyordu?
1 Yanıt Yanıtla +6
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HABERİN ETİKETLERİ
google, optimizasyon ve
5 etiket daha squoosh resim optimizasyon Web Siteleri Internet Uğur Seven
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