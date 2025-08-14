Giriş
    iPhone 17 Pro, üretim hattında görüntülendi: Alüminyum tasarım netleşti

    iPhone 17 Pro kılıflarının paylaşılmasının ardından tasarımı daha net bir şekilde ortaya koyan üretim hattından bir fotoğraf ortaya çıktı. 17 Pro ve 17 Pro Max, alüminyum tasarımla geliyor.

    iphone 17 pro kasa tasarımı sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Pro ilk kez üretim hattında görüntülendi. Cihazın tamamen alüminyum frezelenmiş kasası ilk kez ortaya çıktı. Bu yılki kasa, kamera çıkıntısını da içeriyor. Bu durum, geçen yılki iPhone 16 Pro modelinin tamamen cam arka panele bağlı cam kamera modülüyle karşılaştırıldığında daha farklı.

    Titanyumdan alüminyum tasarıma geçiliyor

    Apple’ın bu yıl Pro modellerde titanyum yerine alüminyum kasa kullanacağı söyleniyordu. Paylaşılan görsel bunu doğruluyor. Fotoğrafta alüminyum kasa ve kablosuz şarj için ayrılmış cam bölme net bir şekilde görülüyor. Oklar muhtemelen cam plakanın uçlarını gösteriyor.

    iPhone 17 Pro modelleri, yatay olarak uzanan dikdörtgen kamera modülü kullanacak. Bu bölüm iPhone’un kendi renginde olup bütünlük sağlayacak.

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, Apple'ın ürün serisini Pro ve Pro olmayan olarak ayırmasının ardından alüminyum çerçeveli ilk üst seviye iPhone'lar olacak. Son yıllarda alüminyum, iPhone SE ve iPhone 16 gibi alt seviye modellere ayrılmıştı. Üst seviye modeller, iPhone 15 Pro'ya kadar paslanmaz çelik kullanıyordu. iPhone 15 Pro'da titanyuma geçildi; Apple bu değişikliği büyük bir yükseltme olarak duyurdu.

    Alüminyum tasarım kullanılmasının iki avantajı olacak. Birincisi; iPhone 17 Pro modelleri daha hafif olacak. İkincisi; işlemci ve pilin ürettiği ısı daha hızlı dağılacak. Ayrıca buhar odası soğutucu kullanılacağından cihazda ısınma sorunu yaşanmayacak, en azından beklentiler bu yönde.

    Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor.

    Forumdan Konular

    araba stop ettikten sonra çalışmıyor gaydırı gubbak ne demek işler indirim kodu bulaşık makinesi programları özür dileyen birine ne denir

