iPhone 17 Pro, üretim hattında görüntülendi: Alüminyum tasarım netleşti

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ilk kez üretim hattında görüntülendi. Cihazın tamamen alüminyum frezelenmiş kasası ilk kez ortaya çıktı. Bu yılki kasa, kamera çıkıntısını da içeriyor. Bu durum, geçen yılki iPhone 16 Pro modelinin tamamen cam arka panele bağlı cam kamera modülüyle karşılaştırıldığında daha farklı.

iPhone 17 Air ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı 5 sa. önce eklendi

Titanyumdan alüminyum tasarıma geçiliyor

Apple’ın bu yıl Pro modellerde titanyum yerine alüminyum kasa kullanacağı söyleniyordu. Paylaşılan görsel bunu doğruluyor. Fotoğrafta alüminyum kasa ve kablosuz şarj için ayrılmış cam bölme net bir şekilde görülüyor. Oklar muhtemelen cam plakanın uçlarını gösteriyor.

iPhone 17 Pro modelleri, yatay olarak uzanan dikdörtgen kamera modülü kullanacak. Bu bölüm iPhone’un kendi renginde olup bütünlük sağlayacak.

iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, Apple'ın ürün serisini Pro ve Pro olmayan olarak ayırmasının ardından alüminyum çerçeveli ilk üst seviye iPhone'lar olacak. Son yıllarda alüminyum, iPhone SE ve iPhone 16 gibi alt seviye modellere ayrılmıştı. Üst seviye modeller, iPhone 15 Pro'ya kadar paslanmaz çelik kullanıyordu. iPhone 15 Pro'da titanyuma geçildi; Apple bu değişikliği büyük bir yükseltme olarak duyurdu.

Alüminyum tasarım kullanılmasının iki avantajı olacak. Birincisi; iPhone 17 Pro modelleri daha hafif olacak. İkincisi; işlemci ve pilin ürettiği ısı daha hızlı dağılacak. Ayrıca buhar odası soğutucu kullanılacağından cihazda ısınma sorunu yaşanmayacak, en azından beklentiler bu yönde.

Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Pro, üretim hattında görüntülendi: Tasarım netleşti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: