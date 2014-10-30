Plantronics Voyager LEGEND Test Masamızda

Haber Editörü
Plantronics Voyager ailesinin en iyi üyesi Bluetooth kulaklık Legend'ı sizler için inceliyoruz.
Teknik Detaylar
Tipi: In-Ear
Kanal: Tek Kanal
Kanal: Tek Kanal
Sürücü:13 mm
Bağlantı Türü: Bluetooth v3.0
Desteklediği Profiller: A2dp, Avrcp,PBAP
Ağırlık: 18 gram
Çekim Mesafesi:10
Multi-Point: Var (2 Telefon)
Gürültü Önleme: Var (Dsp)
Şarj Süresi: 90 Dk
Konuşma Süresi:7 Saat
Bekleme Süresi: 11 Gün
Wideband audio Destek:(HFP 1.6)
Dijital Ses İşleme: Evet
Dijital Ses İşleme: Evet
- Silikon kulaklık uçları (Küçük, Orta, Büyük boy)
- Köpük kulaklık ucu kılıfları (Küçük ve Büyük boy)
- Araç + USB şarj sistemi
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Kulaklığı, uc modeli olarak yurtdışından getirtmek suretiyle yeni aldım. Ancak tek sıkıntım kullanma kılavuzunun Türkçe olmaması. Genel ağ üzerinde yaptığım araştırmada da bulamadım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
Devamini bekliyoruz ..
İyi calismalar
Sayenizde bende bu ürün sahibi oldum.
Videonuzdan anladığım kadarıyla ürün sadece müzik dinlerken biraz sıkıntı çıkarıyor. ki benim öyle bir alışkanlığım olmadığı için bu ürünü tercih ettim.
Memnun kalırsam dua ederim. kalmazsam gene dua ederim. :D
İyi forumlar
Geçen günlerde Mesut Çevik'in incelediği Leitz Mini Bluetooth hoparlör hakkında bilgin varsa, Philips SBT30 ile karşılaştırabilir misin?
-sen nerden konuşuyosun?, sesin tuhaf geliyor..
ve işte o an a dostlar, o döktüğünüz paralar size sinsi sinsi gülüyor olacaklar :)