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Plantronics Voyager LEGEND Test Masamızda

5 yıl
20b
1
Diğer Elektronik Cihazlar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Dh Sezer
Haber Editörü
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Plantronics Voyager ailesinin en iyi üyesi Bluetooth kulaklık Legend'ı sizler için inceliyoruz.


Teknik Detaylar
Tipi: In-Ear
Kanal: Tek Kanal
Sürücü:13 mm
Bağlantı Türü: Bluetooth v3.0
Desteklediği Profiller: A2dp, Avrcp,PBAP
Ağırlık: 18 gram
Çekim Mesafesi:10
Multi-Point: Var (2 Telefon)
Gürültü Önleme: Var (Dsp)
Şarj Süresi: 90 Dk
Konuşma Süresi:7 Saat
Bekleme Süresi: 11 Gün
Wideband audio Destek:(HFP 1.6)
Dijital Ses İşleme: Evet

  • Silikon kulaklık uçları (Küçük, Orta, Büyük boy)
  • Köpük kulaklık ucu kılıfları (Küçük ve Büyük boy) 
  • Araç + USB şarj sistemi

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 3 yıl
İyi akşamlar voyager legend kulaklık kullanıyorum komutları Türkçe verebilmek için bir yazılım varmı?bu konuda yardımcı olabilirseniz memnun olurum teşekkür ederim.
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DH Misafiri 4 yıl
Abi bu kulaklıktan alsam acaba cs 1.5 gibi oyunlarda ses kasabilirmiyim ? Ne dersin önerirmisin bana acabaaa ?
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DH Misafiri 4 yıl
Bu çocuğa bi kamera önü eğitimi aldırın kurban olim koca donanım habersiniz tutun şu çocuğun elinden.herifi takip edicem diye videoya kanalize olamadım.her yeri ayrı hareket ediyo.bi ilgilenin bi derdi sıkıntısı mı var bi alın karşınıza konuşun. KAAN.DLL falan diye gereksiz yazılım espirileri falan yapmış güzel güzel iş yapıyodu bu çocuk az mı veriyosunuz parasını napıyosanız işi şova dökmüş.ona bi bakın . .
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sersah36 4 yıl
Merhaba,
Kulaklığı, uc modeli olarak yurtdışından getirtmek suretiyle yeni aldım. Ancak tek sıkıntım kullanma kılavuzunun Türkçe olmaması. Genel ağ üzerinde yaptığım araştırmada da bulamadım. Bu konuda yardımcı olur musunuz?
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savasuzun 5 yıl
Sezer bey cok güzel olmuş. Ayrıca bu telefon konusmasi için daha uygun kulakliklari da inceler seniz çok memnun olurum. Simdi yaptimiz is icabi arabadayken telefonla konuşmak zorunda kaliyoruz veya sürekli telefonla konuşmak zorunda kalabiliyoruzki artik baş agirtiyor.
Devamini bekliyoruz ..
İyi calismalar
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nexus7 5 yıl
Sezer bey videonunz gerçekten çok faydalı olmuş.
Sayenizde bende bu ürün sahibi oldum.

Videonuzdan anladığım kadarıyla ürün sadece müzik dinlerken biraz sıkıntı çıkarıyor. ki benim öyle bir alışkanlığım olmadığı için bu ürünü tercih ettim.
Memnun kalırsam dua ederim. kalmazsam gene dua ederim. :D

İyi forumlar
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jubeii 5 yıl
m50 orda kral tahtında otururken bu alet anca yemek servisi yapar m50'ye.
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oyuncu11790 5 yıl
İnceleme için teşekkürler, gayet doyurucu oldu...
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jagellon60 5 yıl
acaba sol kulak kullanıma uygunmudur ben sol kulagıma takıyorum genelde


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MrKemal17 5 yıl
İnceleme için teşekkürler.Hep bu şekilde renkli incelemeler bekliyoruz.


Geçen günlerde Mesut Çevik'in incelediği Leitz Mini Bluetooth hoparlör hakkında bilgin varsa, Philips SBT30 ile karşılaştırabilir misin?
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DH Sezer 5 yıl MrKemal17
hilips Sbt30 daha iyi bir hoparlör. Sana tavsiyem ise bt100 alman
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Balawitz 5 yıl
Çok iyi açıldı çok da güzel iyi açıldı taam mi


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scot 5 yıl
isterseniz ennn iyisini alın birgün konuşurken karşınızdaki şunu diyecek:
-sen nerden konuşuyosun?, sesin tuhaf geliyor..
ve işte o an a dostlar, o döktüğünüz paralar size sinsi sinsi gülüyor olacaklar :)
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