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Plants vs. Zombies 2'nin çıkış tarihi belli oldu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Plants vs. Zombies 2'nin çıkış tarihi belli oldu
PopCap'ın fenomen haline gelen oyunu Plants vs. Zombies'in ikinci oyunu Plants vs. Zombies 2, 18 Temmuz tarihinde gün yüzüne çıkacak.

Bir süreliğine iOS platformuna özel kalacak olan yapım, ilk oyunun aksine Free to Play temelleri üzerine kurulu olacak. Devam oyununun Free to Play temelleri üzerine kurulu olması ilk oyundaki oyun deneyiminin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmuyor değil. Ancak, devam oyununun tam olarak neler sunacağını önümüzdeki ayın 18'inde hep birlikte göreceğiz.

Bu arada yeni bitkiler ve yeni içerikleri de beraberinde getirecek olan Plants vs. Zombies 2'de zamanda yolculuk temasının da işleneceğini belirtelim. Zamanda yolculuk kapsamında vahşi batı, antik mısır ve korsan temalı bölümler de oyuncuların beğenisine sunulacak. 

https://twitter.com/PlantsvsZombies Yorum Yaz
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TuVNeRa 6 yıl
Bağımlılık yapar
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DaLGacI 6 yıl
Harika haber!
Gerçekten çok hoş bi oyun
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erdem552 6 yıl
Bu oyunun müziğine hastaydım ben :D

youtube.com/...

Küçük olmasına rağmen çok güzel bir oyun. Tavsiye ederim.
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Holy Templar 6 yıl
güzel haber.ilk oyunu uzun süre oynamıştım
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gcb1903 6 yıl
çok boş bir oyun. Anca ofiste zaman öldürenler için yapılmış. 3 4 saat oyna bitiyor hemen.
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kucuk 6 yıl
Bunun gibi td oyunu var mı başka ?
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kayhanpulurbey 6 yıl
Kaç kere bitirdiğimi bile hatırlamadığım oyun.
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Ahmet© 6 yıl
Gerçekten iyi iş çıkarıyorlar. Şimdi belli bir süre de bu oyunun bağımlısı olacağım

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orcunbayrak 6 yıl
Güzel haber
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K.can.tas 6 yıl
Bağımlısı olduğum nadir oyunlardan
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