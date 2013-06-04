Plants vs. Zombies 2'nin çıkış tarihi belli oldu

PopCap'ın fenomen haline gelen oyunu Plants vs. Zombies'in ikinci oyunu Plants vs. Zombies 2, 18 Temmuz tarihinde gün yüzüne çıkacak.





Bir süreliğine iOS platformuna özel kalacak olan yapım, ilk oyunun aksine Free to Play temelleri üzerine kurulu olacak. Devam oyununun Free to Play temelleri üzerine kurulu olması ilk oyundaki oyun deneyiminin sürdürülüp sürdürülemeyeceği konusunda soru işaretleri oluşturmuyor değil. Ancak, devam oyununun tam olarak neler sunacağını önümüzdeki ayın 18'inde hep birlikte göreceğiz.





Bu arada yeni bitkiler ve yeni içerikleri de beraberinde getirecek olan Plants vs. Zombies 2'de zamanda yolculuk temasının da işleneceğini belirtelim. Zamanda yolculuk kapsamında vahşi batı, antik mısır ve korsan temalı bölümler de oyuncuların beğenisine sunulacak.

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