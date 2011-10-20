PlayStation 3D monitörü 13 Kasım'da raflardaki yerini alacak

Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 3 için özellikle son dönemlerde yükselen trend olan 3D çözünürlükte görüntülere yer verebilmek amacıyla PlayStation 3D Display adlı monitörünü tanıtmıştı.





24 inç 1080p çözünürlükte ekrana sahip monitör 2 adet HDMI 1.4 portu, stereo RCA çıkışı, bir kulaklık jakı, entegre subwoofer ve uyumlu oyunlarda 3D görüntü imkanı sunuyor. Monitörün içerisinde gömülü bir PS3 modeli de bulunuyor. Monitörün ekranı otostereoskopik değil dolayısıyla 3D gözlük kullanmanız gerekiyor. Monitör PlayStation TV olarak da adlandırılıyor.





Monitörün en önemli özelliği SimulView teknolojisi. Bu teknoloji iki oyuncu ile oynarken ekranı bölmek yerine sağ ve sol taraftaki oyunculara farklı görüntüler göndermeye yarıyor. Böylece oyuncular ekrana bakınca sadece kendi görüntüsünü görebiliyor.





ABD resmi PlayStation blogundan yapılan duyuruda cihazın 13 Kasım'da ABD, Kanada, Avrupa ve kısmen Asya'da satışa sunulacağını duyurdu. Monitör kutusunun içeriğinde bir adet PlayStation 3D Display, bir adet USB'den şarj edilebilen 3D gözlük, HDMI kablosu ve Motorstorm : Apocalypse oyunu yer alıyor.





Monitör duvara asmak için uygun değil. Sadece masaüstü kullanıma yönelik olarak üretildi.





Kutunun fiyatı 500$ iken ekstra gözlük isteyenler ise 70$ ödemek zorunda.