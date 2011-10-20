Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PlayStation 3D monitörü 13 Kasım'da raflardaki yerini alacak

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,5b
1
19
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Sony, popüler oyun konsolu PlayStation 3 için özellikle son dönemlerde yükselen trend olan 3D çözünürlükte görüntülere yer verebilmek amacıyla PlayStation 3D Display adlı monitörünü tanıtmıştı.

24 inç 1080p çözünürlükte ekrana sahip monitör 2 adet HDMI 1.4 portu, stereo RCA çıkışı, bir kulaklık jakı, entegre subwoofer ve uyumlu oyunlarda 3D görüntü imkanı sunuyor. Monitörün içerisinde gömülü bir PS3 modeli de bulunuyor. Monitörün ekranı otostereoskopik değil dolayısıyla 3D gözlük kullanmanız gerekiyor. Monitör PlayStation TV olarak da adlandırılıyor. 

Monitörün en önemli özelliği SimulView teknolojisi. Bu teknoloji iki oyuncu ile oynarken ekranı bölmek yerine sağ ve sol taraftaki oyunculara farklı görüntüler göndermeye yarıyor. Böylece oyuncular ekrana bakınca sadece kendi görüntüsünü görebiliyor.

ABD resmi PlayStation blogundan yapılan duyuruda cihazın 13 Kasım'da ABD, Kanada, Avrupa ve kısmen Asya'da satışa sunulacağını duyurdu. Monitör kutusunun içeriğinde bir adet PlayStation 3D Display, bir adet USB'den şarj edilebilen 3D gözlük, HDMI kablosu ve Motorstorm : Apocalypse oyunu yer alıyor. 

Monitör duvara asmak için uygun değil. Sadece masaüstü kullanıma yönelik olarak üretildi.

Kutunun fiyatı 500$ iken ekstra gözlük isteyenler ise 70$ ödemek zorunda.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
techraven 8 yıl en beğenilen
Gelsin görelim, merak ettim.
Yeri gelmişken bunun bir benzerini yapmıştık biz


DUAL VIEW GAMING Teknolojisinin LG CINEMA 3D FPR TV'lere Uygulanması (Videolu Anlatım Dahil)


Gelsin görelim, merak ettim.Yeri gelmişken bunun bir benzerini yapmıştık bizDUAL VIEW GAMING Teknolojisinin LG CINEMA 3D FPR T...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dreamblue35 8 yıl
sony' yi tekrar monitör üerimine girmesini isterdim, keza cep telefonlarında bravia engine teknolojisini kullanıyor monitörde de kullansa hiç fena olmazdı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
killnOd 8 yıl
SONY LCD degilde direkt OLED e gecerse super olur lcd olu teknoloji zaten ama OLED lerle eski trinitron gunlerini yakalayabilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lomax. 8 yıl ekrem71
ekrem71
Monitörün içerisinde gömülü bir PS3 modeli de bulunuyor.


Haberde bir yanlışlık var galiba :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ForceOfMature 8 yıl
vay be dh userlar kendi işini kendi görmeye başladı ellerinize sağlık arkadaşlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techraven 8 yıl
Tebrikler için çok teşekkürler arkadaşlar, beğendiğinize çok sevindim


@miyankuzu
TV benim LG 42LW650S, evet Türkiye'den aldım.

@umutarslan
Zaten ilerde garajımız olursa bilgisayar parçaları ve kablo karmaşası içinde, içi açılmış elektronik eşyalar ile dolu bir yer olur kesinlikle. O hava farklıdır kesinlikle bakarsın bir TV felan çıkar
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stansflower 8 yıl
175 inch'lik sanal bir görüntü sunabiliyormuş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
ürün çok güzel düşünülmüş. TV ayrı konsol ayrı kablo karmaşası vesaire olmayacaktır.
ama haberden çok videonun daha çok ilgi çektiği ortada.. çok keyifli bir video olmuş.. elinize sağlık haberi gölgede bırakmış.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
siyahtemas 8 yıl
- 24" ten büyük olmalı, mesela en az 32 " ....
- gözlük seklinde bir ürün gösterdiler son fuarda, bence 3boyut İcin en verimli çözüm o olacak, monitör+ gözlük vs seyler oturacak gibi gözükmüyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pcheveslisi 8 yıl
Şu MP özelliği bile tv aldırmaya yeter.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
miyankizu 8 yıl
videoyu çok beğendim ellerinize sağlık bu arada kullandığınız monitörün modeli nedir ve türkiyeden mi aldınız ?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
umutarslan.com 8 yıl
cherami
üstad ne diyim artık ciddi manada donanımhaber dışındada bu tarz çalışmaların olduğu bir teknoloji sitesi açabilirsiniz...bu sayede içerikler oradanda buradanda paylaşılabilir şekilde ..yayınlanabilir..bu biraz kağıttan origami yapmak gibi uygulama içeren tarzda bir video ..genelde teknik bilgilerin verildiği uygulamanın çok az olduğu videolar yapılıyor türk sitelerinde...o manada bakılırsa işin hazırlanışından en son noktaya kadar acaba nasıl gözükecek sonu nasıl olacak gibi heycanvari bekleyişte biraz dizi keyfi katıyor işin içine:) başarılar...

daha da abartıp kendi televizyonlarını yapsınlar.evinizin garajı varsa başlayın garajsız evde proje tutmuyor :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherami 8 yıl
üstad ne diyim artık ciddi manada donanımhaber dışındada bu tarz çalışmaların olduğu bir teknoloji sitesi açabilirsiniz...bu sayede içerikler oradanda buradanda paylaşılabilir şekilde ..yayınlanabilir..bu biraz kağıttan origami yapmak gibi uygulama içeren tarzda bir video ..genelde teknik bilgilerin verildiği uygulamanın çok az olduğu videolar yapılıyor türk sitelerinde...o manada bakılırsa işin hazırlanışından en son noktaya kadar acaba nasıl gözükecek sonu nasıl olacak gibi heycanvari bekleyişte biraz dizi keyfi katıyor işin içine:) başarılar...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cherami 8 yıl
youtube'tan direk linkten ulaştığımda da ingilizce yorumlardan anladığım kadarıyla yurtdışından takip edenlerde mevcut..demekki doğru konu ve uygulamalar ele alınmış..devamını bekleriz güzel bir ekip olmuş... techraven dusty..:)
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
techraven 8 yıl cherami
cherami

youtube'tan direk linkten ulaştığımda da ingilizce yorumlardan anladığım kadarıyla yurtdışından takip edenlerde mevcut..demekki doğru konu ve uygulamalar ele alınmış..devamını bekleriz güzel bir ekip olmuş... techraven dusty..:)

İngilizce altyazı da yaptık o videoya, şurdan bakılırsa 8 adet yurtdışı forum / blog içinde direk embed edilmiş. Hatta İngilizce versiyonunun izlenme sayısı Türk versiyonundan fazla


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +192 Bloodin +179 BlackLead +173 madmahmutd +147 theozy +145 Mugetsuga +136 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +105 Murat.Ak +100
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
6471 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Televizyonlar
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Google'dan geri adım: Huawei Mate 20
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim