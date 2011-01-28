Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor

Cep telefonunda oyunculuk müthiş bir pazar yaratınca mobil oyunculuğun en önemli isimlerinden Sony nihayet cep telefonu piyasasına kesin olarak el atıyor. Fakat telefon üreticisi olarak değil de sertifika veren bir kuruluş olarak bulunacak. Bunu gerçekleştirmek içinde piyasada Android işletim sistemli cep telefonlarına Playstation Suite sertifikası verecek. Bu telefonlar PSP one yani ilk PSP'nin tüm oyunlarına Playstation Store üzerinden erişip telefonlarına indirip oynayabilecekler.
Başı boş kalan Android oyun pazarına Sony talip oluyor
Emülatör ile PSP oyunları
Eğer telefonunuzun desteği yoksa yazılım otomatik olarak dokunmatik ekran moduna geçerek tuşları ana ekrana taşıyacak. PSP'deki kadar çok tuşun ekranda çok yer kaplıyacağı kesin ama büyük ekranlı telefonlarda bunun o kadarda sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arm mimarisinin hızlı gelişimi Sony'ye emulatör sayesinde Android pazarda söz sahibi olması için böyle fırsat vermiş durumda.
Android için yeni bir oyun dükkanı
Zaten Android pazarının aşırı değişik versiyon, telefon ve modellerinden ötürü oyun üreticileri standart eksikliğinden seri oyun çıkartamamaktalar. Şimdi ise Sony'nin umut ettiği şey Playstation Store'un Android'ler için bir standart getirecek olması ve oyun üreticilerini çekip hızlı şekilde oyun çıkarmalarını sağlaması.
Dokunmatik ekranlarda PSP deneyimi
İki tip telefon çeşidi
İlki zaten alışık olduğumuz kocaman ekranlı tuş bulundurmayan dokumatik telefon stili. Diğeri ise bir şekilde gamepad gibi tuşları bulunan telefon sistemi. Bu tuşlar sayesinde PSP'nin orjinal tuşlarına sahip olabiliyorsunuz ve ekranı rahatsız etmeden oyun oynamanıza imkan veriyor. Cep telefonunu oyun ağırlı kullanacak olanlar bu sistemi tercih edebilirler.
Pazarda tutulur mu ?
Esas soru ise eski kalan PSP oyunlarının cep telefonu pazarında ne kadar söz sahibi olacağı. Bunun içinde öncelikle telefon üreticilerinin bunu kabullenmesi gerekiyor ki bu Sony gibi bir firma için pek sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer husus ise genelde pahalı olan PSP oyunların nasıl fiyatlandırılacağı. PSP her ne kadar zamanın önemli el konsolu olsada bu yıl çıkacak cep telefonlarının PSP'nin kat ve kat üstüne kapasiteleri oldukları yani yeni bir çok oyun daha cezbedici olacaktır.
Başka bir sorunda oyunlardaki kontrol sisteminin ne kadar başarılı olacağı. Bugün gerek iOS'e gerek Android'e çıkan oyunlar için yapılan değerlendirme kontrollerin kolaylığı oluyor. Çünkü bu tür cihazlarda en önemli şeylerden birisi kolay kontrol yoksa oyun istediği kadar güzel olsun oynayamadıktan sonra anlamı kalmıyor.
Sony Ericsson Xperia Play (PS Phone) ilk Playstation Suite sertifikalı cihaz olacak
Bir emülatörün kontrol konusunda ne kadar esnek olabileceği soru işaretini koruyor. Çünkü cep telefonları için çıkan oyunlar ilginçtir masa üstü için çıkınca anlamını yitiriyor aynı şekilde yine masa üstü için çıkan oyunlarda cep telefonuna uyarlanırsa anlamsızlaşıyor. PSP oyunlarınında dokunamatik ekranlı modellerde ne iyi bir oynanabilirlik sunacağı meçhuliyetini koruyor.
Sonuçta elimizde oyun fiyatları belli olmayan, eski oyunlara sahip ve kontrol sistemininde ne kadar başarılı olduğu soru işartine sahip bir altyapıya sahip oluyoruz.
Sertifikalı cihazın oyun açma ekranı
Yeni oyunlar PlayStation Suite üzerinden satılabilir
Bu kadar soru işareti ile başarı beklemek belki zor ama Sony'nin şansına bu alt yapı bellli bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarırsa (ki telefonun içinden çıkarsa kimse hayır demez) yepyeni tamamen özel kontrol sistemli ve grafiklere sahip oyunların bu sistemi tercih edebilme ihtimali. Böyle birşey olursa Sony bir anda kendini cep telefonu pazarında iddialı bir oyuncu haline getirebilir.
Google her zaman pastayı geri alabilir
Bunun içinde tabii ki her zaman Google'ın elinde daha iyi bir güç bulunmakta. Eğer ki Google Android cihazları için bir standartizasyona giderse ve platformu kademelere ayırırsa, oyun üreticilerini her zaman bedava olan Android Market'e yada kendi kurabilecekleri satış noktalarına çekmesi ihtimal dahilinde.
http://www.engadget.com/2011/01/27/sony-announces-playstation-suite/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
o küçücük ekranda çekilen eziyet nedir öyle?
kendinizi kandırmayın 4.3 inc galaxy s2 kadar zevk verebilecek bir başkla teefon görmedim?
sen o nova 2 hd yi galaxy s de oynada eğlence gör 2 parmağı koyunca ekran biel zor gözüküyor
Öncelikle buradaki bu kadar tartışmaya hiç gerek yok. Bi de olay android ios tartışmasına nasıl geldi onu da anlamadım.
Şimdi taşınabilir konsol piyasasında PSP ve malum cihaz dışında (DS) elle tutulur bir cihaz yok. taşınabilir oyun olarak da derinlik olsun oynanış olsun en iyi oyunlar bunlarda bunu kabul etmemenin bir anlamı yok. Bunu oyunlarının fiyatından ve satışlarından anlamak mümkün. Ve hala bu konsollara yeni oyunlar yapıldığını da hatırlatmak isterim. Bu oyunları büyük oyun firmaları uzun sürelerde yaptığını tahmin ediyorsunuzdur. Ne android de ne de ios da bu kalitede (derinlik, oynanabilirlik, oyun süresi) oyun olduğunu sanmıyorum.
Donanım olarak şimdiki telefonlar PSP nin kat kat üzerinde buna diyecek birşey yok. Ama oyun olarak hala PSP nin yakınından bile geçemiyor diğer platformlar.
Neyse, sonuç olarak PS1 den devşirme Final Fantasy 8 oyununu laptopumda saatlerce (sanırım 65 saatti(oyunun kendi oynama saati var)) bitiremeyişim içimde bir ukte olarak duruyo. PSPm de oynadığım Final Fantasy 7 yi bitirdikten sonra PSP versiyonunu bulup PSPm de oynamayı düşünüyordum. Fakat bu konu bana yeni bir fikir verdi. Neden telefonumda oynamayayım? Tamam burası biraz alakasız oldu sanırım kusura bakmayın.
Bu durumu android ve Sony için gerçekten önemli bir adım olarak görüyorum. Burdan çok önemli şeyler çıkacağını hissediyorum
Bakalım nasil olucak.
Birde sırf tartışma ortami icin konuyu buraya acmissiniz.
Yanlış yapmışsınız bana göre.
Simdi birazdan anroid fan vs iOS fan kapışması yaşanacak:d
Bu arada ip4 kullanicisiym
android 1 numaram demişsiniz doğru, oyunlardada 1 numara demişsiniz daha değil ama psp oyunlarını çalıştırmaya başladığı taktirde oyunlardada 1 numara olacak. sistem olarak 1 numara olmasının nedenide ios gibi tekel olmaya çalışmaması. zaten popüler uygulamaların neredeyse hepsi hem android de hemde ios ta var iki işletim sistemininden birbiriniden ne eksiği ne fazlası var, neredeyse unutuyordum androidde flaş desteği vardı. androidinde 1 numara olmasının diğer nedenleri açık kaynak kodlu olması, daha çok telefonda bulunması ve tekel olmaya çalışmaması gibi nedenleridir bana göre.
oyunlarda şu an ios tan neredeyse farksız ios ta şu an için fazladan en fazla 5 tane oyun vardır ki burda oyun diye bahsettiklerim işe yarar oyunlar. ama playstation suite çıktığı taktirde bütün psp oyunlarının android telefonlara geleceğini düşünürsek ve o sırada da android için daha fazla oyun geliştirileceğinide hesaba katarsak(ps suite in gelmesiyle normalden daha fazla oyun üretilmeye başlanacaktır bence) oyunlardada 1 numara olur.
androidin sürekli iphone ile karşılaştırmasının nedenide iphonun ezmesi değil gereğinden fazla abartılması resmen tanrı yerine koyulmasıdır. bunun böyle olmadığı bilen kişiler sürekli ikisini karşılaştırarak aslında iphoneun o kadarda üst düzey olmadığını göstermeye çalışırlar(en azından bence öyle yaparlar) ama "iboy"lar ın bunu anlamadığı apaçık belli.
androidcompare.com/...
ayrıca koskoca God of War'u sırf sonunda "hd" ibaresi olduğu için herhangi bir oyunla karşılaştırmakta neyin nesidir, bu nasıl birşeydir halen kafam almıyor. ayrıca hakeden psp oyunlarının android telefonlara gelirken grafik kaliteleriin artılırmayacağını yani "hd" ( ) yapılmayacağını nereden biliyorsunuz ?
iphone un ekranı sizin full hd dediginiz 1920X1080P den daha kalitei cunku o kucuk ekranın 960*640 cozunurlugu var buda demek oluyorki full hd deil RETINA ekran
1.satırdan sonra 2.satırını okumaya gerek görmedim
donanımdan yazılıma doğru hafifçe kayıyor !
O tür özelliklerin koyulacağını sanmıyorum çünkü bu gelecek PSP 2'nin satışlarını etkileyebilir. Ayrıca dokunmatiğin ve tuşların oyun türüne göre avantajları olabiliyor. Tuşluların dokunmatiğe geçmesi bence dezavantaj olmuş çünkü dokunmatikte işlemin yapılacağı noktaya direk dokunularak daha kolay oynayış sağlanıyor ama bunda dokumatik sanal tuşlar var.
çok şık güzel,androidli de olunca tadından yenmez..
Biraz daha ileride androidin pazardaki durumunu windows ile mac os işletim sistemi gibi görüyorum. Tabi android burada windowsu temsil ederken mac os ise ios platformu oluyor.
katılıyorum. bir çok kişi android açık kaynak kodlu olduğundan dolayı linux gibi olacak desede ben de senin gibi bir süre sonra windows gibi olacağını düşünüyorum.
habere gelince android kullanıcıları için gayet güzel bir haber.umarım kısa zamanda gerçekleşir ve sadece eski oyunlarla kalmaz. sony nin bu hamlesi başarılı olursa (ki olacağını düşünüyorum) androide verilen destek dahada artacaktır.