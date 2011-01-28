Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor

Cep telefonunda oyunculuk müthiş bir pazar yaratınca mobil oyunculuğun en önemli isimlerinden Sony nihayet cep telefonu piyasasına kesin olarak el atıyor. Fakat telefon üreticisi olarak değil de sertifika veren bir kuruluş olarak bulunacak. Bunu gerçekleştirmek içinde piyasada Android işletim sistemli cep telefonlarına Playstation Suite sertifikası verecek. Bu telefonlar PSP one yani ilk PSP'nin tüm oyunlarına Playstation Store üzerinden erişip telefonlarına indirip oynayabilecekler.

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Başı boş kalan Android oyun pazarına Sony talip oluyor

Emülatör ile PSP oyunları

Eğer telefonunuzun desteği yoksa yazılım otomatik olarak dokunmatik ekran moduna geçerek tuşları ana ekrana taşıyacak. PSP'deki kadar çok tuşun ekranda çok yer kaplıyacağı kesin ama büyük ekranlı telefonlarda bunun o kadarda sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arm mimarisinin hızlı gelişimi Sony'ye emulatör sayesinde Android pazarda söz sahibi olması için böyle fırsat vermiş durumda.

Android için yeni bir oyun dükkanı

Zaten Android pazarının aşırı değişik versiyon, telefon ve modellerinden ötürü oyun üreticileri standart eksikliğinden seri oyun çıkartamamaktalar. Şimdi ise Sony'nin umut ettiği şey Playstation Store'un Android'ler için bir standart getirecek olması ve oyun üreticilerini çekip hızlı şekilde oyun çıkarmalarını sağlaması.

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Dokunmatik ekranlarda PSP deneyimi

İki tip telefon çeşidi

İlki zaten alışık olduğumuz kocaman ekranlı tuş bulundurmayan dokumatik telefon stili. Diğeri ise bir şekilde gamepad gibi tuşları bulunan telefon sistemi. Bu tuşlar sayesinde PSP'nin orjinal tuşlarına sahip olabiliyorsunuz ve ekranı rahatsız etmeden oyun oynamanıza imkan veriyor. Cep telefonunu oyun ağırlı kullanacak olanlar bu sistemi tercih edebilirler.

Pazarda tutulur mu ?

Esas soru ise eski kalan PSP oyunlarının cep telefonu pazarında ne kadar söz sahibi olacağı. Bunun içinde öncelikle telefon üreticilerinin bunu kabullenmesi gerekiyor ki bu Sony gibi bir firma için pek sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer husus ise genelde pahalı olan PSP oyunların nasıl fiyatlandırılacağı. PSP her ne kadar zamanın önemli el konsolu olsada bu yıl çıkacak cep telefonlarının PSP'nin kat ve kat üstüne kapasiteleri oldukları yani yeni bir çok oyun daha cezbedici olacaktır.

Başka bir sorunda oyunlardaki kontrol sisteminin ne kadar başarılı olacağı. Bugün gerek iOS'e gerek Android'e çıkan oyunlar için yapılan değerlendirme kontrollerin kolaylığı oluyor. Çünkü bu tür cihazlarda en önemli şeylerden birisi kolay kontrol yoksa oyun istediği kadar güzel olsun oynayamadıktan sonra anlamı kalmıyor.

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Sony Ericsson Xperia Play (PS Phone) ilk Playstation Suite sertifikalı cihaz olacak

Bir emülatörün kontrol konusunda ne kadar esnek olabileceği soru işaretini koruyor. Çünkü cep telefonları için çıkan oyunlar ilginçtir masa üstü için çıkınca anlamını yitiriyor aynı şekilde yine masa üstü için çıkan oyunlarda cep telefonuna uyarlanırsa anlamsızlaşıyor. PSP oyunlarınında dokunamatik ekranlı modellerde ne iyi bir oynanabilirlik sunacağı meçhuliyetini koruyor.

Sonuçta elimizde oyun fiyatları belli olmayan, eski oyunlara sahip ve kontrol sistemininde ne kadar başarılı olduğu soru işartine sahip bir altyapıya sahip oluyoruz.

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Sertifikalı cihazın oyun açma ekranı

Yeni oyunlar PlayStation Suite üzerinden satılabilir

Bu kadar soru işareti ile başarı beklemek belki zor ama Sony'nin şansına bu alt yapı bellli bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarırsa (ki telefonun içinden çıkarsa kimse hayır demez) yepyeni tamamen özel kontrol sistemli ve grafiklere sahip oyunların bu sistemi tercih edebilme ihtimali. Böyle birşey olursa Sony bir anda kendini cep telefonu pazarında iddialı bir oyuncu haline getirebilir.

Google her zaman pastayı geri alabilir

Bunun içinde tabii ki her zaman Google'ın elinde daha iyi bir güç bulunmakta. Eğer ki Google Android cihazları için bir standartizasyona giderse ve platformu kademelere ayırırsa, oyun üreticilerini her zaman bedava olan Android Market'e yada kendi kurabilecekleri satış noktalarına çekmesi ihtimal dahilinde.

http://www.engadget.com/2011/01/27/sony-announces-playstation-suite/