Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor

Sony PSP'deki oyunları Android platformuna taşıyarak Android oyun pazarını kontrol etmeye çalışıyor.
8 yıl
10,8b
1
34
Cep İşletim Sistemleri
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Cep telefonunda oyunculuk müthiş bir pazar yaratınca mobil oyunculuğun en önemli isimlerinden Sony nihayet cep telefonu piyasasına kesin olarak el atıyor. Fakat telefon üreticisi olarak değil de sertifika veren bir kuruluş olarak bulunacak. Bunu gerçekleştirmek içinde piyasada Android işletim sistemli cep telefonlarına Playstation Suite sertifikası verecek. Bu telefonlar PSP one yani ilk PSP'nin tüm oyunlarına Playstation Store üzerinden erişip telefonlarına indirip oynayabilecekler.

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör
  
Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör

Başı boş kalan Android oyun pazarına Sony talip oluyor

Emülatör ile PSP oyunları

Eğer telefonunuzun desteği yoksa yazılım otomatik olarak dokunmatik ekran moduna geçerek tuşları ana ekrana taşıyacak. PSP'deki kadar çok tuşun ekranda çok yer kaplıyacağı kesin ama büyük ekranlı telefonlarda bunun o kadarda sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum. Arm mimarisinin hızlı gelişimi Sony'ye emulatör sayesinde Android pazarda söz sahibi olması için böyle fırsat vermiş durumda.

Android için yeni bir oyun dükkanı

Zaten Android pazarının aşırı değişik versiyon, telefon ve modellerinden ötürü oyun üreticileri standart eksikliğinden seri oyun çıkartamamaktalar. Şimdi ise Sony'nin umut ettiği şey Playstation Store'un Android'ler için bir standart getirecek olması ve oyun üreticilerini çekip hızlı şekilde oyun çıkarmalarını sağlaması.

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör

Dokunmatik ekranlarda PSP deneyimi

İki tip telefon çeşidi

İlki zaten alışık olduğumuz kocaman ekranlı tuş bulundurmayan dokumatik telefon stili. Diğeri ise bir şekilde gamepad gibi tuşları bulunan telefon sistemi. Bu tuşlar sayesinde PSP'nin orjinal tuşlarına sahip olabiliyorsunuz ve ekranı rahatsız etmeden oyun oynamanıza imkan veriyor. Cep telefonunu oyun ağırlı kullanacak olanlar bu sistemi tercih edebilirler.

Pazarda tutulur mu ?

Esas soru ise eski kalan PSP oyunlarının cep telefonu pazarında ne kadar söz sahibi olacağı. Bunun içinde öncelikle telefon üreticilerinin bunu kabullenmesi gerekiyor ki bu Sony gibi bir firma için pek sorun olacağını düşünmüyorum. Diğer husus ise genelde pahalı olan PSP oyunların nasıl fiyatlandırılacağı. PSP her ne kadar zamanın önemli el konsolu olsada bu yıl çıkacak cep telefonlarının PSP'nin kat ve kat üstüne kapasiteleri oldukları yani yeni bir çok oyun daha cezbedici olacaktır.

Başka bir sorunda oyunlardaki kontrol sisteminin ne kadar başarılı olacağı. Bugün gerek iOS'e gerek Android'e çıkan oyunlar için yapılan değerlendirme kontrollerin kolaylığı oluyor. Çünkü bu tür cihazlarda en önemli şeylerden birisi kolay kontrol yoksa oyun istediği kadar güzel olsun oynayamadıktan sonra anlamı kalmıyor.

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör

Sony Ericsson Xperia Play (PS Phone) ilk Playstation Suite sertifikalı cihaz olacak

Bir emülatörün kontrol konusunda ne kadar esnek olabileceği soru işaretini koruyor. Çünkü cep telefonları için çıkan oyunlar ilginçtir masa üstü için çıkınca anlamını yitiriyor aynı şekilde yine masa üstü için çıkan oyunlarda cep telefonuna uyarlanırsa anlamsızlaşıyor. PSP oyunlarınında dokunamatik ekranlı modellerde ne iyi bir oynanabilirlik sunacağı meçhuliyetini koruyor.

Sonuçta elimizde oyun fiyatları belli olmayan, eski oyunlara sahip ve kontrol sistemininde ne kadar başarılı olduğu soru işartine sahip bir altyapıya sahip oluyoruz.

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör

Sertifikalı cihazın oyun açma ekranı

Yeni oyunlar PlayStation Suite üzerinden satılabilir

Bu kadar soru işareti ile başarı beklemek belki zor ama Sony'nin şansına bu alt yapı bellli bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başarırsa (ki telefonun içinden çıkarsa kimse hayır demez) yepyeni tamamen özel kontrol sistemli ve grafiklere sahip oyunların bu sistemi tercih edebilme ihtimali. Böyle birşey olursa Sony bir anda kendini cep telefonu pazarında iddialı bir oyuncu haline getirebilir.

Google her zaman pastayı geri alabilir

Bunun içinde tabii ki her zaman Google'ın elinde daha iyi bir güç bulunmakta. Eğer ki Google Android cihazları için bir standartizasyona giderse ve platformu kademelere ayırırsa, oyun üreticilerini her zaman bedava olan Android Market'e yada kendi kurabilecekleri satış noktalarına çekmesi ihtimal dahilinde.

Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör
 
Playstation Suite ile Android'lere PSP oyunları geliyor
Tam Boyutta Gör


http://www.engadget.com/2011/01/27/sony-announces-playstation-suite/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
teksalih 7 yıl
metinTasci
Buzmavisi God of war serisi gelsin yeter, o zaman iphone oyunları çocuk oyunundan öteye gidemez. Başarılı olur inş.
hiç HD iphone oyunu görmemiş birinden yorum
youtube.com/...

o küçücük ekranda çekilen eziyet nedir öyle?
kendinizi kandırmayın 4.3 inc galaxy s2 kadar zevk verebilecek bir başkla teefon görmedim?
sen o nova 2 hd yi galaxy s de oynada eğlence gör 2 parmağı koyunca ekran biel zor gözüküyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
asua 7 yıl
Merhaba herkese

Öncelikle buradaki bu kadar tartışmaya hiç gerek yok. Bi de olay android ios tartışmasına nasıl geldi onu da anlamadım.

Şimdi taşınabilir konsol piyasasında PSP ve malum cihaz dışında (DS) elle tutulur bir cihaz yok. taşınabilir oyun olarak da derinlik olsun oynanış olsun en iyi oyunlar bunlarda bunu kabul etmemenin bir anlamı yok. Bunu oyunlarının fiyatından ve satışlarından anlamak mümkün. Ve hala bu konsollara yeni oyunlar yapıldığını da hatırlatmak isterim. Bu oyunları büyük oyun firmaları uzun sürelerde yaptığını tahmin ediyorsunuzdur. Ne android de ne de ios da bu kalitede (derinlik, oynanabilirlik, oyun süresi) oyun olduğunu sanmıyorum.

Donanım olarak şimdiki telefonlar PSP nin kat kat üzerinde buna diyecek birşey yok. Ama oyun olarak hala PSP nin yakınından bile geçemiyor diğer platformlar.

Neyse, sonuç olarak PS1 den devşirme Final Fantasy 8 oyununu laptopumda saatlerce (sanırım 65 saatti(oyunun kendi oynama saati var)) bitiremeyişim içimde bir ukte olarak duruyo. PSPm de oynadığım Final Fantasy 7 yi bitirdikten sonra PSP versiyonunu bulup PSPm de oynamayı düşünüyordum. Fakat bu konu bana yeni bir fikir verdi. Neden telefonumda oynamayayım? Tamam burası biraz alakasız oldu sanırım kusura bakmayın.

Bu durumu android ve Sony için gerçekten önemli bir adım olarak görüyorum. Burdan çok önemli şeyler çıkacağını hissediyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ryan Oreily 8 yıl
Android icin süper bir gelişme.
Bakalım nasil olucak.
Birde sırf tartışma ortami icin konuyu buraya acmissiniz.
Yanlış yapmışsınız bana göre.
Simdi birazdan anroid fan vs iOS fan kapışması yaşanacak:d

Bu arada ip4 kullanicisiym
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zengier 8 yıl
Konu acilali 15 gun olmus durumda. gunde bir mesaj bile yazilmayan bir konu, kimsenin umrunda degil yani aslinda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
waltran 8 yıl
@metinTasci Öncelikle hd oyun dediğiniz oyunun çözünürlüğü kaç onu söylermisiniz? bildiğim kadarıyla iphone telefonların hiçbirinde hd çözünürlük(1280x720) yok dolayısıyla hd oyun diye bir kavram olamaz, orada hd yerine hq(high quality) yazacaklardı galiba oda kaplama kaliteleri yüksek olduğu için. ayrıca o oyunların birçoğu android telefonlardada var.

android 1 numaram demişsiniz doğru, oyunlardada 1 numara demişsiniz daha değil ama psp oyunlarını çalıştırmaya başladığı taktirde oyunlardada 1 numara olacak. sistem olarak 1 numara olmasının nedenide ios gibi tekel olmaya çalışmaması. zaten popüler uygulamaların neredeyse hepsi hem android de hemde ios ta var iki işletim sistemininden birbiriniden ne eksiği ne fazlası var, neredeyse unutuyordum androidde flaş desteği vardı. androidinde 1 numara olmasının diğer nedenleri açık kaynak kodlu olması, daha çok telefonda bulunması ve tekel olmaya çalışmaması gibi nedenleridir bana göre.
oyunlarda şu an ios tan neredeyse farksız ios ta şu an için fazladan en fazla 5 tane oyun vardır ki burda oyun diye bahsettiklerim işe yarar oyunlar. ama playstation suite çıktığı taktirde bütün psp oyunlarının android telefonlara geleceğini düşünürsek ve o sırada da android için daha fazla oyun geliştirileceğinide hesaba katarsak(ps suite in gelmesiyle normalden daha fazla oyun üretilmeye başlanacaktır bence) oyunlardada 1 numara olur.

androidin sürekli iphone ile karşılaştırmasının nedenide iphonun ezmesi değil gereğinden fazla abartılması resmen tanrı yerine koyulmasıdır. bunun böyle olmadığı bilen kişiler sürekli ikisini karşılaştırarak aslında iphoneun o kadarda üst düzey olmadığını göstermeye çalışırlar(en azından bence öyle yaparlar) ama "iboy"lar ın bunu anlamadığı apaçık belli.

androidcompare.com/...

ayrıca koskoca God of War'u sırf sonunda "hd" ibaresi olduğu için herhangi bir oyunla karşılaştırmakta neyin nesidir, bu nasıl birşeydir halen kafam almıyor. ayrıca hakeden psp oyunlarının android telefonlara gelirken grafik kaliteleriin artılırmayacağını yani "hd" (
) yapılmayacağını nereden biliyorsunuz ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
metinTasci 8 yıl

waltran

@metinTasci Öncelikle hd oyun dediğiniz oyunun çözünürlüğü kaç onu söylermisiniz? bildiğim kadarıyla iphone telefonların hiçbirinde hd çözünürlük(1280x720) yok dolayısıyla hd oyun diye bir kavram olamaz, orada hd yerine hq(high quality) yazacaklardı galiba oda kaplama kaliteleri yüksek olduğu için. ayrıca o oyunların birçoğu android telefonlardada var.

android 1 numaram demişsiniz doğru, oyunlardada 1 numara demişsiniz daha değil ama psp oyunlarını çalıştırmaya başladığı taktirde oyunlardada 1 numara olacak. sistem olarak 1 numara olmasının nedenide ios gibi tekel olmaya çalışmaması. zaten popüler uygulamaların neredeyse hepsi hem android de hemde ios ta var iki işletim sistemininden birbiriniden ne eksiği ne fazlası var, neredeyse unutuyordum androidde flaş desteği vardı. androidinde 1 numara olmasının diğer nedenleri açık kaynak kodlu olması, daha çok telefonda bulunması ve tekel olmaya çalışmaması gibi nedenleridir bana göre.
oyunlarda şu an ios tan neredeyse farksız ios ta şu an için fazladan en fazla 5 tane oyun vardır ki burda oyun diye bahsettiklerim işe yarar oyunlar. ama playstation suite çıktığı taktirde bütün psp oyunlarının android telefonlara geleceğini düşünürsek ve o sırada da android için daha fazla oyun geliştirileceğinide hesaba katarsak(ps suite in gelmesiyle normalden daha fazla oyun üretilmeye başlanacaktır bence) oyunlardada 1 numara olur.

androidin sürekli iphone ile karşılaştırmasının nedenide iphonun ezmesi değil gereğinden fazla abartılması resmen tanrı yerine koyulmasıdır. bunun böyle olmadığı bilen kişiler sürekli ikisini karşılaştırarak aslında iphoneun o kadarda üst düzey olmadığını göstermeye çalışırlar(en azından bence öyle yaparlar) ama "iboy"lar ın bunu anlamadığı apaçık belli.

androidcompare.com/...

ayrıca koskoca God of War'u sırf sonunda "hd" ibaresi olduğu için herhangi bir oyunla karşılaştırmakta neyin nesidir, bu nasıl birşeydir halen kafam almıyor. ayrıca hakeden psp oyunlarının android telefonlara gelirken grafik kaliteleriin artılırmayacağını yani "hd" (
) yapılmayacağını nereden biliyorsunuz ?



iphone un ekranı sizin full hd dediginiz 1920X1080P den daha kalitei cunku o kucuk ekranın 960*640 cozunurlugu var buda demek oluyorki full hd deil RETINA ekran

1.satırdan sonra 2.satırını okumaya gerek görmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
neo01470 8 yıl
Arkasında google varken sağlam gider android..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
sony bile krizden etkilenmiş gibi
donanımdan yazılıma doğru hafifçe kayıyor !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ju1i@~ 8 yıl
Tek analog olduğu için adam akıllı oynayamadığımız birçok FPS ya da strateji oyununu dokunmatik ekranların esnekliği sayesinde istersek çift analogla ya da stylusla oynayabilecek olmak harika. Üstüne kamera+titreşim var. Ayrıca hareket algılayıcı ve/veya jiroskop kullanımını düşünüyorum da bu iş büyük bir potansiyele sahip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bilgehankalkan 8 yıl

Ju1i@~

Tek analog olduğu için adam akıllı oynayamadığımız birçok FPS ya da strateji oyununu dokunmatik ekranların esnekliği sayesinde istersek çift analogla ya da stylusla oynayabilecek olmak harika. Üstüne kamera+titreşim var. Ayrıca hareket algılayıcı ve/veya jiroskop kullanımını düşünüyorum da bu iş büyük bir potansiyele sahip.


O tür özelliklerin koyulacağını sanmıyorum çünkü bu gelecek PSP 2'nin satışlarını etkileyebilir. Ayrıca dokunmatiğin ve tuşların oyun türüne göre avantajları olabiliyor. Tuşluların dokunmatiğe geçmesi bence dezavantaj olmuş çünkü dokunmatikte işlemin yapılacağı noktaya direk dokunularak daha kolay oynayış sağlanıyor ama bunda dokumatik sanal tuşlar var.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Teknikcan 8 yıl
android çok büyük ilerlemeler kaydetti ve çok daha da büyüyecek gibi gözüküyor.arkasında destekleyen büyük firmalar var.linux googlegibi.ama windows gibi olması için uzun zamanlar gerekecek diye düşünüyorum.çünkü windowsun temelleri çok eskiye dayanıyor ve microsoft kontrollü şekilde büyüdü.anca darısı androidin başına diyebiliriz.

çok şık güzel,androidli de olunca tadından yenmez..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
Bence android platformu için oldukça iyi bir haber.. "playstation" marka olarak dünyanın en tanınmış isimlerinden biri.. Şayet bu ismi sony android platformuna taşırsa, android için çok büyük bir nimet olur. ve bu işletim sistemine büyük bir değer katar. Ne kadar başarılı olur yada olmaz meçhul olsada ismi dahi insanları cezbedecektir.. Böyle bir desteği olduğunu bilmek bile bir kesimi etkilemeye yeter. Artı bu şekilde ki destek artarak devam ederse android platformunun hızla artan kullanıcı sayısı ve gelişen donanım altyapısı ilede yazılım geliştiriciler içinde en gözde platform olmaya aday olurken daha kaliteli ve kullanışlı yazılımlarında geliştirilmesi için de itici güç oluşacaktır.
Biraz daha ileride androidin pazardaki durumunu windows ile mac os işletim sistemi gibi görüyorum. Tabi android burada windowsu temsil ederken mac os ise ios platformu oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mss_root 8 yıl

Batuist

Bence android platformu için oldukça iyi bir haber.. "playstation" marka olarak dünyanın en tanınmış isimlerinden biri.. Şayet bu ismi sony android platformuna taşırsa, android için çok büyük bir nimet olur. ve bu işletim sistemine büyük bir değer katar. Ne kadar başarılı olur yada olmaz meçhul olsada ismi dahi insanları cezbedecektir.. Böyle bir desteği olduğunu bilmek bile bir kesimi etkilemeye yeter. Artı bu şekilde ki destek artarak devam ederse android platformunun hızla artan kullanıcı sayısı ve gelişen donanım altyapısı ilede yazılım geliştiriciler içinde en gözde platform olmaya aday olurken daha kaliteli ve kullanışlı yazılımlarında geliştirilmesi için de itici güç oluşacaktır.

Biraz daha ileride androidin pazardaki durumunu windows ile mac os işletim sistemi gibi görüyorum. Tabi android burada windowsu temsil ederken mac os ise ios platformu oluyor.


katılıyorum. bir çok kişi android açık kaynak kodlu olduğundan dolayı linux gibi olacak desede ben de senin gibi bir süre sonra windows gibi olacağını düşünüyorum.
habere gelince android kullanıcıları için gayet güzel bir haber.umarım kısa zamanda gerçekleşir ve sadece eski oyunlarla kalmaz. sony nin bu hamlesi başarılı olursa (ki olacağını düşünüyorum) androide verilen destek dahada artacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +290 12 Angry Men +203 Informed +154 madmahmutd +135 serdar_k +132 csh +110 aca-n +95 MS4343 +91 flowerhorn +89 KoşanBalık +83
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
10831 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, PSN ve
6 etiket daha mobil oyun android oyun mobil store cep telefonu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Zotac GTX580 ve GTX570 AMP Edition video inceleme 8 yıl TTNET Müzik hakkında her şey! [video röportaj] 8 yıl QNAP VioStor VS-2008 video inceleme [ileri düzey video güvenlik sistemi] Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★| OnePlus 7 / 7Pro |★ [ANA KONU]
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim