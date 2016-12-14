Playstation VR ile DriveClub oynadık!

Genel Yayın Yönetmeni
Playstation VR'ın Türkiye çıkışına sayılı günler kala Sony Playstation Türkiye ekibi ile buluşup Playstation VR'ı deneme şansı bulduk. Pistlerde son gaz gitme şansı bulduğumuz oyun oldukça eğlenceli.
Türkiye çıkışına sayılı günler kala deneme fırsatı bulduğumuz Playstation VR ile DriveClub VR oynadık.
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İlk başta etkileniyorsunuz çok farklı bir deneyim gibi geliyor fakat bir süre alıştıktan sonra çok da cazip gelmiyor. 3D furyası gibi olacak herhalde diyeceğim ama daha fazla gelecek vaad ediyor. Benim şahsi yorumum çözünürlük veya tepki süresinden olabilir beklentilerimin altında kaldı. Verdiği rahatsızlık da cabası. Test etmeden almayın derim.