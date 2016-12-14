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Playstation VR ile DriveClub oynadık!

2 yıl
16,8b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Playstation VR'ın Türkiye çıkışına sayılı günler kala Sony Playstation Türkiye ekibi ile buluşup Playstation VR'ı deneme şansı bulduk. Pistlerde son gaz gitme şansı bulduğumuz oyun oldukça eğlenceli.
Türkiye çıkışına sayılı günler kala deneme fırsatı bulduğumuz Playstation VR ile DriveClub VR oynadık. 

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hakanertas 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ben de 2-3 ay önce yurtdışında bir mediamarkt da test etme şansım oldu fakat yarım saat kullandıktan sonra mide bulantısı , baş dönmesi yaptı. Normalde hiç etkilenmem. Ayrıca kullanmayı bıraktıktan sonra baya bir sürede kafamda garip bir his olarak devam etti. Beyninizin zorlandığını hissediyorsunuz. Özellikle de tanklar ile savaş yaptığınız bir oyun vardı içim dışıma çıktı. Muhtemelen göz ile algıladığınızı vücudunuz ile hissetmiyorsunuz ondan oluyor. Yada çözünürlük ve tepki süresinden olabilir. Bence sanal turizm uygulamaları , uçak simülasyonları için mükemmel bir alet ve bu tür uygulamalarda çok da fazla rahatsız etmiyor. Aksiyonun fazla olduğu kafanızı sağa sola çok fazla ve hızlı hareket ettirdiğiniz oyunlarda ise durum vahim.
İlk başta etkileniyorsunuz çok farklı bir deneyim gibi geliyor fakat bir süre alıştıktan sonra çok da cazip gelmiyor. 3D furyası gibi olacak herhalde diyeceğim ama daha fazla gelecek vaad ediyor. Benim şahsi yorumum çözünürlük veya tepki süresinden olabilir beklentilerimin altında kaldı. Verdiği rahatsızlık da cabası. Test etmeden almayın derim.
Arkadaşlar ben de 2-3 ay önce yurtdışında bir mediamarkt da test etme şansım oldu fakat yarım saat kullandıktan sonra mide bulantısı , baş dönmesi yaptı. Normal...
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KOX B0SS 2 yıl
Ps vr çok leş bi ürün kuruş çıkmaz
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guguk 2 yıl
1 aydır vr ile bir çok oyun oynadım ama driveclub bende fena mide bulantısı ve baş dönmesi yaptı hee vr çıkartırım baş dönmem biter diye düşünmeyin öğlen vr ile oynadım başım döndü miğdem bulandı bıraktım gece 00:00 idi halen mide bulantısı yaşıyordum kolay kolayda geçmiyor o miğde bulantısı amaaa korku oyunlarında da üstüne yok ayrı bir dünya star warsda xwingleri kullanmak dehşet ötesi
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Source 2 yıl
VR ile Driveclub oynamak gerçekten çok zevkli ama baş dönmesi ve mide bulantısı yapıyor yarım saatlik oynama sonunda onun haricinde araç içindeyken araçları incelemek gerçekten görülmeye değer, hayatınızda binmediğiniz araçlara bu sayede binmiş kadar oluyorsunuz.
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DH Misafiri 2 yıl
VR gerçekten bambaşka birşey. Ama keşke bir şarampole yuvarlansaydın,spin atsaydın hadi olmadı bir arkaya bakarak gitseydin.Neyse artık Office'de oynarken yaparsın bunları.... Saygılar Mesut Abi
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DH Misafiri 2 yıl
Slm. PS4 ve PS4 PRO da World of Tanks full ucretsiz. One da bi VR ill test eder misiniz.
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hakanertas 2 yıl en beğenilen
Arkadaşlar ben de 2-3 ay önce yurtdışında bir mediamarkt da test etme şansım oldu fakat yarım saat kullandıktan sonra mide bulantısı , baş dönmesi yaptı. Normalde hiç etkilenmem. Ayrıca kullanmayı bıraktıktan sonra baya bir sürede kafamda garip bir his olarak devam etti. Beyninizin zorlandığını hissediyorsunuz. Özellikle de tanklar ile savaş yaptığınız bir oyun vardı içim dışıma çıktı. Muhtemelen göz ile algıladığınızı vücudunuz ile hissetmiyorsunuz ondan oluyor. Yada çözünürlük ve tepki süresinden olabilir. Bence sanal turizm uygulamaları , uçak simülasyonları için mükemmel bir alet ve bu tür uygulamalarda çok da fazla rahatsız etmiyor. Aksiyonun fazla olduğu kafanızı sağa sola çok fazla ve hızlı hareket ettirdiğiniz oyunlarda ise durum vahim.
İlk başta etkileniyorsunuz çok farklı bir deneyim gibi geliyor fakat bir süre alıştıktan sonra çok da cazip gelmiyor. 3D furyası gibi olacak herhalde diyeceğim ama daha fazla gelecek vaad ediyor. Benim şahsi yorumum çözünürlük veya tepki süresinden olabilir beklentilerimin altında kaldı. Verdiği rahatsızlık da cabası. Test etmeden almayın derim.
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Portraitclub 2 yıl
Keyifli duruyor ama, bunu 4 saat taktıktan sonra zombi gibi etrafta takılırsın artık :D
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fotifoti 2 yıl
vr deneme şansım oldu, çözünürlük biraz düşkük olsa da his muhteşem. Kendi oyunları hele çok iyi. okyanusa inerken biraz sıkıntı çekeceğinize garanti veririm :) vr2 beklerim ben
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JonVaynen 2 yıl
Pro almayı düşünüyordum vr da başka bir dünya ya.. bekleyelim bakalım
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Aikido_oreo 2 yıl
Araba resmen rayda gidiyor.
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GT_55 2 yıl Aikido_oreo
Cryria
Araba resmen rayda gidiyor.

Çözdü profesör.
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