Playstation VR oyunları, çıkış tarihi ve fazlası

Genel Yayın Yönetmeni
Playstation Türkiye oyun müdürü Sercan Sülün ile birlikte Play Station VR'ın Türkiye çıkışını, oyunları ve ücretsiz deneme fırsatı bulabileceğiniz alanları konuştuk
Playstation Türkiye oyun müdürü Sercan Sülün, Playstation VR oyunlarını, çıkış tarihini ve Türkiye'de ücretsiz deneme fırsatı bulabileceğiniz alanları anlatıyor.
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Sektörün standardı HTC vive oldu, şimdilik üretim bandı düşük diye fiyatı düşmüyor piyasa biraz stoklasın fiyat iner, herkes erişir.
Arkamıza nasıl bakacaz?
Olmamış.
Zaten kafayı arkaya döndürmektense oyundaki karakteri arkaya döndürürsün daha mantıklı. Problem?
Şu bir gerçek vr daha çok pahalı...
Vr ve pro kullaniyorum ve sana katiliyorum ama m.cevik suan soylemesede 2 sene sonra ps vr hakkinda gercek fikrini dillendirir..
Kendi imkanlarımızla kurduğumuz standımız İzmir de hizmet vermeye devam ediyor
Avrupada satılan oyunlar zaten Türkçe.