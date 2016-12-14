Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Playstation VR oyunları, çıkış tarihi ve fazlası

2 yıl
16,1b
1
Oyun Konsolları
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Playstation Türkiye oyun müdürü Sercan Sülün ile birlikte Play Station VR'ın Türkiye çıkışını, oyunları ve ücretsiz deneme fırsatı bulabileceğiniz alanları konuştuk
 Playstation Türkiye oyun müdürü Sercan Sülün, Playstation VR oyunlarını, çıkış tarihini ve Türkiye'de ücretsiz deneme fırsatı bulabileceğiniz alanları anlatıyor.

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
serhat_ps3 2 yıl
Htc vive dan sonra PsVR oyuncak gibi geldi.
Beni bilen bilir Playstation fanıyım ama Vr işi konsollarda yalan, HTC vive deneyimleyem biri Ps Vr a 5 dk sabretmez.
Sektörün standardı HTC vive oldu, şimdilik üretim bandı düşük diye fiyatı düşmüyor piyasa biraz stoklasın fiyat iner, herkes erişir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
rambocuk 2 yıl
Kutulu açılım videolarında kamera var o dildo gibi şeyler var yalanmı o kutu açılım videoları yoksa türkiyeye özel içinden çıkarıldımı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pikselman 2 yıl
Arkadaslar gercekten denedinizmi cok hoş bi deneyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sericik 2 yıl
Görüntüler çamur evrimini tamamlamamış emekleme dönemindeki atari olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sabe 2 yıl
Kafa 180 derece dönmüyor mu?
Arkamıza nasıl bakacaz?
Olmamış.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esmerbuyucu 2 yıl sabe
Pardon da kafa nasıl 180 derece dönebiliyor? Sen baykuş musun?
Zaten kafayı arkaya döndürmektense oyundaki karakteri arkaya döndürürsün daha mantıklı. Problem?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
2k lık telefonlarda bile dikkatli bakıldığında pikseller görülüyor diye şikayeyler varken, nvidia 970m için vr ready onayı vermezken ps vr yalandır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ardicli2000 2 yıl
Grafikler daha çok yavan. Ps2 seviyesinde resmen. Donanım yeteraiz twknoloji zorluyorlar.
Şu bir gerçek vr daha çok pahalı...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaki83 2 yıl ardicli2000
ardicli2000
Grafikler daha çok yavan. Ps2 seviyesinde resmen. Donanım yeteraiz twknoloji zorluyorlar.
Şu bir gerçek vr daha çok pahalı...

Vr ve pro kullaniyorum ve sana katiliyorum ama m.cevik suan soylemesede 2 sene sonra ps vr hakkinda gercek fikrini dillendirir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
FerdosParadise 2 yıl
Mesut hocam Lens mi taktınız?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BekirHan 2 yıl
Ps4 Pro ile PS VR keyfi mükemmel gerçekten. Bana bu şansı sağlayan arkadaşım @oppsional sayesinde denemiş oldum. Sağolsun!
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Oppsional 2 yıl BekirHan
BekirHan
Ps4 Pro ile PS VR keyfi mükemmel gerçekten. Bana bu şansı sağlayan arkadaşım @oppsional sayesinde denemiş oldum. Sağolsun!

Kendi imkanlarımızla kurduğumuz standımız İzmir de hizmet vermeye devam ediyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CILGIN_TURK_96 2 yıl
Merhaba Sercan abi, lütfen diğer çıkacak oyunlarda Türkiye özel lokasyon yapmayın veya yapacaksanizda Avrupa'daki satılan oyunlarda da Türkçe dublaj olsun Uncharted 4 ü maalesef üzüntüyle oynadım :'(
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
game07 2 yıl CILGIN_TURK_96
CILGIN_TURK_96
Merhaba Sercan abi, lütfen diğer çıkacak oyunlarda Türkiye özel lokasyon yapmayın veya yapacaksanizda Avrupa'daki satılan oyunlarda da Türkçe dublaj olsun Uncharted 4 ü maalesef üzüntüyle oynadım :'(

Avrupada satılan oyunlar zaten Türkçe.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Sıradaki
Bitince Sıradakine Geç
11:01
Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
13b izlenme · 1 gün
07:56
Xbox'a Türkçe oyunlar gelecek mi? | Microsoft'a sorduk
24,8b izlenme · 1 yıl
09:30
7500TL'e 109" 278cm 4K HDR deneyimi | BenQ W1700 4K HDR Projeksiyon inceleme
14,1b izlenme · 1 yıl
12:58
Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
14,3b izlenme · 2 hf.
54:06
Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
6,5b izlenme · 4 gün
07:12
Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
6,8b izlenme · 1 gün
32:12
Playstation varken Xbox alınır mı?
29,2b izlenme · 1 yıl
02:59
Zombi saldırısına uğradık! "The Walking Dead stand turu"
20,6b izlenme · 11 ay
04:07
E3'ün eğlence noktaları
19,3b izlenme · 11 ay
25:20
Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
12,3b izlenme · 2 gün
07:55
PS4'de Days Gone oynadık!
18,3b izlenme · 11 ay
03:56
E3 Mixer standında Forza 4 deneyimi
22,4b izlenme · 11 ay
04:04
E3: Sony Standını geziyoruz
11,4b izlenme · 11 ay
02:51
Shadow of the Tomb Raider stand turu
22,4b izlenme · 11 ay
07:11
Xbox One X'i beğendik mi? | Enis Kirazoğlu ile değerlendirme
24,7b izlenme · 1 yıl
11:43
E3: The Division 2 oynadık
24,4b izlenme · 11 ay
01:06:15
12000TL'lik ekran kartı | 2si1 Teknoloji ve Oyun Programı
14,8b izlenme · 1 yıl
Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
Alternatif Görünümler Geri Bildirim