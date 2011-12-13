Plextor, M3 serisi SATA-III destekli SSD sürücülerini duyurdu

Son kullanıcılar tarafından ağırlıklı olarak optik sürücüleriyle tanınan ancak bir süredir SSD pazarına yönelik olarak ta ciddi yatırımlar yapan Plextor, M3 serisi yeni SSD'lerini duyurdu. 2.5-inç boyutundaki modellerden oluşan yeni seri içerisinde 128GB, 256GB ve 512GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneğine yer verilirken, tüm modeller SATA-III teknolojisine destek sunuyor.

Marvell tarafından sunucu gereksinimlerine yönelik kararlılık ve stabiliteyi sağlayacak şekilde geliştirilen 88SS9174 kontrolcüsü ile donatılan yeni sürücülere, Toshiba tarafından 24nm üretim teknolojisiyle hazırlanan toggle NAND Flash bellek yongaları eşlik ediyor. SSD sürücülerin güç tüketimini daha da aşağı çekebilmek adına Toshiba tarafından 1.8v geriliminde çalışacak şekilde tasarlanan yongaların merkezde yer aldığı sürücüler, 525MB/saniye seviyesinde okuma ve 445MB/saniye seviyesinde yazma hızları sunarken, rastgele okuma/yazma performansları ise sırasıyla 70,000 IOPS ve 65,000 IOPS olarak açıklandı.

Yüksek sıcaklıkta 22.5 saat boyunca tam yükte çalıştırılan, aşırı yoğun kullanım senaryoları ile çok uzun süre test edilen sürücülerin yıllık hata oranları Plextor'ın açıklamasına göre %0.50 düzeyinde. Yeni sürücüleri için beş yıllık garanti veren Plextor, Avrupa Birliği, Norveç ve İsviçre için Hızlı Garanti Servisi uygulamasıyla, garanti süresinin ilk üç yılı kapsamında toplama ve geri dönüş hizmeti de sunmakta. Bu ayın sonuna doğru çıkması beklenen M3 serisi SSD sürücüler için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.