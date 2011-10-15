Plextor yeni nesil SSD sürücülerini Amerika pazarına sunuyor

Plextor yeni nesil SSD sürücülerini dünya genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre, M2P serisi SSD sürücüler Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III arabirimine destek sunan SSD sürücüler, iPhone 4S de dahil olmak üzere dünya genelindeki popüler pek çok elektronik cihazı için çip üreten Toshiba tarafından geliştirilmiş NAND Flash bellek yongalarını kullanılıyor.

Marvell imzasını taşıyan 88SS9174 kodlu kontrolcüye yer verilen SSD sürücüler, DDR3 tampon bellek ile geliyor ve uzun süreli kullanımda optimum yazma performansı için TRIM desteği de sunuyor. 500MB/saniye okuma ve 440MB/saniye yazma hızlarını destekleyen SSD'ler ayrıca 70,000 IOPS / 65,000 IOPS rastgele okuma ve yazma performansı sergiliyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olan sürücüler üç yıllık garanti ile sunulurken, 128GB kapasiteli modele 239$, 256GB kapasiteli model ise 449$ seviyesinden alınabilecek.