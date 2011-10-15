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Plextor yeni nesil SSD sürücülerini Amerika pazarına sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Plextor yeni nesil SSD sürücülerini dünya genelinde yaygınlaştırmaya devam ediyor. Gelen son haberlere göre, M2P serisi SSD sürücüler Amerika'da kullanıcıların beğenisine sunuluyor. 2.5-inç boyutunda olan ve SATA-III arabirimine destek sunan SSD sürücüler, iPhone 4S de dahil olmak üzere dünya genelindeki popüler pek çok elektronik cihazı için çip üreten Toshiba tarafından geliştirilmiş NAND Flash bellek yongalarını kullanılıyor.
Marvell imzasını taşıyan 88SS9174 kodlu kontrolcüye yer verilen SSD sürücüler, DDR3 tampon bellek ile geliyor ve uzun süreli kullanımda optimum yazma performansı için TRIM desteği de sunuyor. 500MB/saniye okuma ve 440MB/saniye yazma hızlarını destekleyen SSD'ler ayrıca 70,000 IOPS / 65,000 IOPS rastgele okuma ve yazma performansı sergiliyorlar. Hata öncesi kullanım süreleri 1.5 milyon saat olan sürücüler üç yıllık garanti ile sunulurken, 128GB kapasiteli modele 239$, 256GB kapasiteli model ise 449$ seviyesinden alınabilecek.

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OverClocK1ng 8 yıl
Plextor gelmez Türkiye'ye. Yine pahalı kalır.
Başka markalar da var diye gelmez. Sanmıyorum...
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl
Plextor'un DVD yazıcısı bile bulunmuyor sanırım bizde. Bu çok zor bence. Ayrıca ne zaman alınabilir seviyelere gelecek bu SSD'ler yahu.

120 GB olanlar 200 Lira olması gerek artık alınabilir olması için.


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depeche35 8 yıl
peki türkiyedeki fiyatları ne zamaaaan düşecek ???
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DemonHard 8 yıl
bu diskler pc yi 3 saniyede açıyor 3 saniyede masaüstünde oluor yani=)
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Batuist 8 yıl
performans değerleri muhteşem.. plextor markası zaten hep kaliteli olmuştur aynı çizgiyi devam ettirmesi güzel..
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Arranger. 8 yıl
65000 Iops ve 440Mb/s için fiyat fazla.
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