Pocket, "sosyal medya" olma yolunda ilerliyor

İnternet sitelerinin ve içeriklerinin daha sonra çevrimdışı olarak okumak için kaydedilmesine imkan tanıyan Pocket, yeni test süreciyle kullanıcı etkileşimini arttırmayı hedefliyor ve daha çok bir sosyal medya ağı olma yolunda ilerliyor.

Dünya genelinde oldukça fazla kullanıcısı bulunan ve çok uzun zamandır görevini başarıyla yerine getiren Pocket, bahsi geçen test süreciyle kişilerin favori içeriklerini kendi profillerinde paylaşmasını deniyor. Kullanıcılar birbirlerinin paylaşımları görebilmek ya da sürekli olarak haberdar olabilmek için birbirini takip edebiliyor ve bu da servisin kendi içersinde Twitter benzeri bir hal alması anlamına geliyor.

Firma tarafından Project Lightning olarak adlandırılan ve iOS ile Android için halka açık betası bugün yayınlanacak olan yeni Pocket, servisi kullanan Facebook ve Twitter arkadaşlarınızı takip için davet etmenize imkan tanıyor ve kendi içerisinde de birçok takip önerisi sunuyor.

Diğer sosyal ağlardan farklı olarak tüm kişisel paylaşımları bir araya getirmeyi amaçlamayan Pocket, temel olarak internet üzerinde dönen önemli içeriklere hızlı şekilde ulaşılmasını hedefliyor.

http://www.theverge.com/2015/11/12/9717028/pocket-recommendations-feed