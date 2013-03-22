Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast güncellendi; iCloud desteği, Özel İstasyonlar ve yeni arayüz iyileştirmeleri

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
506
1
2
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Podcast güncellendi; iCloud desteği, Özel İstasyonlar ve yeni arayüz iyileştirmeleri

iOS 6 ile birlikte iPod uygulaması içinde yer alan podcast'i ayrı bir uygulama haline getirilen Apple, aynı isimli uygulamasının yeni sürümünü yayınladı.Yeni sürüm Apple'ın modern tasarım anlayışı, iCloud desteği ve yeni özel istasyon özellikleriyle Podcast uygulamasını çok daha güçlü hale getiriyor.

Bu sürümle birlikte kullanıcılar, en sevdikleri podcastlerden oluşan ve otomatik güncellenecek özel istasyonlar yaratabilirken; tıpkı müzik, uygulama ve videoda olduğu gibi podcastler de iCloud destekli hale getiriliyor. Bu sayede kullanıcıların takip ettiği istasyonlar iCloud'da depolanıyor ve hesaplarına bağlı tüm cihazlarda bu istasyonlar güncel tutuluyor.

Bu yenilikler bir tarafa Podcast'in son sürümündeki en dikkat çekici yenilik ise arayüzdeki değişiklik. Diğer bir deyişle, Podcast'in yeni sürümü iOS'in önceki sürümlerine hakim olan skeumorfik tasarım anlayışının yerini daha modern bir tarza bırakmaya başladığını gözler önüne koymakta. Eski sürümlerde, gerçek hayattaki gibi tasarlanan kontrol tuşları, son sürümde daha modern, düz ve sade olarak tasarlanmış.

Uygulamanın son sürümünün yenilikleri şöyle:

• Favori podcast’lerinizden oluşan ve yeni bölümlerle otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratın
• İstasyonlarınızın dinlenmemiş bölümlerden en yenisiyle mi yoksa en eskisiyle mi çalmaya başlayacağını seçin
• İstasyonlarınız iCloud’da saklanır ve aygıtlarınızın tümünde güncel tutulur
• Kendi bölüm listenizle bir On-The-Go listesi yaratın
• iTunes’dan eşzamanlanarak aktarılan listeler artık Podcast’ler uygulamasında görünür
• Şu An Çalınan görüntüsü, kullanımı daha kolay çalma denetimleriyle yeniden tasarlanmıştır
• Uygulamaya geri dönüldüğünde çalmanın sürdürülmesiyle ilgili bir sorun giderilmiştir
• Ek performans ve kararlılık iyileştirmeleri

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Podcast güncellendi; iCloud desteği, Özel İstasyonlar ve yeni arayüz iyileştirmeleri
Tam Boyutta Gör
Podcast güncellendi; iCloud desteği, Özel İstasyonlar ve yeni arayüz iyileştirmeleri

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
civilbugra 6 yıl
güzel oldum ama eskisindeki o kaset arayüzü çok hoşuma gidiyordu bu seferki çok sade olmuş
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
napolyon94 6 yıl
İpodumu ipod yapan bu yazılımdır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Intel DC S3700: Intel'in yeni kurumsal SSD'si test masamızda! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim