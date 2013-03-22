Podcast güncellendi; iCloud desteği, Özel İstasyonlar ve yeni arayüz iyileştirmeleri

iOS 6 ile birlikte iPod uygulaması içinde yer alan podcast'i ayrı bir uygulama haline getirilen Apple, aynı isimli uygulamasının yeni sürümünü yayınladı.Yeni sürüm Apple'ın modern tasarım anlayışı, iCloud desteği ve yeni özel istasyon özellikleriyle Podcast uygulamasını çok daha güçlü hale getiriyor.

Bu sürümle birlikte kullanıcılar, en sevdikleri podcastlerden oluşan ve otomatik güncellenecek özel istasyonlar yaratabilirken; tıpkı müzik, uygulama ve videoda olduğu gibi podcastler de iCloud destekli hale getiriliyor. Bu sayede kullanıcıların takip ettiği istasyonlar iCloud'da depolanıyor ve hesaplarına bağlı tüm cihazlarda bu istasyonlar güncel tutuluyor.

Bu yenilikler bir tarafa Podcast'in son sürümündeki en dikkat çekici yenilik ise arayüzdeki değişiklik. Diğer bir deyişle, Podcast'in yeni sürümü iOS'in önceki sürümlerine hakim olan skeumorfik tasarım anlayışının yerini daha modern bir tarza bırakmaya başladığını gözler önüne koymakta. Eski sürümlerde, gerçek hayattaki gibi tasarlanan kontrol tuşları, son sürümde daha modern, düz ve sade olarak tasarlanmış.

Uygulamanın son sürümünün yenilikleri şöyle:

• Favori podcast’lerinizden oluşan ve yeni bölümlerle otomatik olarak güncellenen özel istasyonlar yaratın

• İstasyonlarınızın dinlenmemiş bölümlerden en yenisiyle mi yoksa en eskisiyle mi çalmaya başlayacağını seçin

• İstasyonlarınız iCloud’da saklanır ve aygıtlarınızın tümünde güncel tutulur

• Kendi bölüm listenizle bir On-The-Go listesi yaratın

• iTunes’dan eşzamanlanarak aktarılan listeler artık Podcast’ler uygulamasında görünür

• Şu An Çalınan görüntüsü, kullanımı daha kolay çalma denetimleriyle yeniden tasarlanmıştır

• Uygulamaya geri dönüldüğünde çalmanın sürdürülmesiyle ilgili bir sorun giderilmiştir

• Ek performans ve kararlılık iyileştirmeleri

Uygulamanın App Store'daki sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.