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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast uygulaması Downcast, Mac sistemler için 1.01 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Podcast uygulaması Downcast, Mac sistemler için 1.01 sürümüne güncellendi
iOS işletim sisteminin popüler podcast uygulamalarından Downcast, Mac sistemler için kullanıma sunulmasının üstünden kısa bir süre sonra 1.01 sürümüne güncellendi,
Kullanıcıların Mac OSX 10.8 ve üzeri sitemlerde farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine, bu yayınları dinleyebilmelerine ve isteğe bağlı olarak kayıt altına alabilmelerine imkan sağlayan Downcast, podcastlerin eski bölümlerine göz atılmasına da izin veriyor ve kişilere özel çalma listeleri oluşturabiliyor. Diğer uygulamalardan alınan podcast aboneliklerini direkt olarak içerisine aktarabilen uygulama, iCloud servisi üzerinden senkronize edilebiliyor ve farklı çalma hızlarını destekliyor. Yeni sürümüyle kullanıcılardan gelen bildirimler doğrultusunda öğrenilen birçok çökme sorunundan arındırılan Downcast, ayrıca artık daha hızlı açılıyor, yayınları daha seri bir şekilde oynatabiliyor ve iCloud servisi kullanımında oluşan sorunlardan kurtuluyor.
Sade ve kullanımı kolay bir ara yüz ile hazırlanan Downcast uygulamasına 17,99 TL fiyat etiketiyle Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id668429425?mt=12 Yorum Yaz
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