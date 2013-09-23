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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast uygulaması Pocket Casts, iPad ve iOS7 desteğiyle güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Podcast uygulaması Pocket Casts, iPad ve iOS7 desteğiyle güncellendi
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts, iPad ve iOS7 desteğiyle güncellendi.
Yapılan 4.0 güncellemesi ile iPhone ve iPod Touch modellerinden sonra şimdi de iPad ile çalışabilme imkanı eklenen Pocket Casts, iOS 7 desteğiyle tasarımsal olarak yeni bir ara yüze de kavuşmuş durumda. Güncelleme ile ayrıca podcast yayınlarının otomatik olarak indirilmesi ve bütün iOS cihazlar arasında senkronizasyon yapabilme gibi özelliklerle geliştirilen Pocket Casts, ShiftyJelly adlı üreticiye göre belirtilmeyen birçok farkı ve faydalı yenilik ile geliyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satılan podcast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id414834813?mt=8 Yorum Yaz
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