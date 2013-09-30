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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Podcast uygulaması Pocket Casts, yeni özellikler ile güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Podcast uygulaması Pocket Casts, yeni özellikler ile güncellendi
Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts, geçen hafta yayınlanan 4.0 sürümüyle getirdiği iPad ve iOS7 desteği sonrası şimdi de 4.1 sürümüne güncellendi.
Yapılan 4.1 güncellemesi ile bölümleri bulunan podcast kanallarına destek vermeye başlayan Pocket Casts uygulaması, ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yeni seçeneklere, podcast bölüm sayfası üzerinde hangi içeriklerin oynatılıp hangilerinin oynatılmadığını gösteren değişikliklere, abonelikleri yedekleme ya da başka uygulamaya aktarmak için OPML aktarım desteğine ve iPhone üzerinden erişilebilirlik ve ses kontrol geliştirmelerine kavuşmuş durumda. Daha önce yapılan tasarım değişikliğiyle hem oldukça şık hem de sade ve kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen uygulama, gelen bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor.
6,99 TL fiyat etiketiyle satılan podcast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id414834813?mt=8 Yorum Yaz
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TALLEX 6 yıl CanTnçr
hayırlı olsn
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