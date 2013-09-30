Podcast uygulaması Pocket Casts, yeni özellikler ile güncellendi

Kullanıcıların farklı podcast kanallarına abone olabilmelerine ve bu yayınları dinleyebilmelerine imkan sağlayan Pocket Casts, geçen hafta yayınlanan 4.0 sürümüyle getirdiği iPad ve iOS7 desteği sonrası şimdi de 4.1 sürümüne güncellendi.

Yapılan 4.1 güncellemesi ile bölümleri bulunan podcast kanallarına destek vermeye başlayan Pocket Casts uygulaması, ayrıca kullanım kolaylığı sağlayan yeni seçeneklere, podcast bölüm sayfası üzerinde hangi içeriklerin oynatılıp hangilerinin oynatılmadığını gösteren değişikliklere, abonelikleri yedekleme ya da başka uygulamaya aktarmak için OPML aktarım desteğine ve iPhone üzerinden erişilebilirlik ve ses kontrol geliştirmelerine kavuşmuş durumda. Daha önce yapılan tasarım değişikliğiyle hem oldukça şık hem de sade ve kullanışlı bir yapı ortaya koyabilen uygulama, gelen bildirimler doğrultusunda geliştirilmeye devam ediyor.

6,99 TL fiyat etiketiyle satılan podcast uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id414834813?mt=8