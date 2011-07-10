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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Point of View'dan 2.5GB GDDR5 bellekli iki yeni GeForce GTX 570

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
6,8b
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4
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia tabanlı ekran kartı üreticisi Point of View, 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip olan ve fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak  gelen GeForce GTX 570 Charged ve GeForce GTX 570 Ultra Charged modellerini duyurdu. 
Yeni modellerin en hızlısı olan GeForce GTX 570 Ultra Charged, dört adet ısı borusuna ve iki adet fana sahip SuperSilent TwinFreezer soğutucusu ile geliyor. GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartında, 480x CUDA çekirdeğine, 320-bit bellek veri yolu desteğine ve yukarıda da belirttiğimiz gibi 2.5GB GDDR5 bellek kapasitesine yer veriliyor. 
Grafik işlem birimi 732MHz'de, paralel işlemcileri 1464MHz'de ve bellekleri de 3960MHz'de çalışan ekran kartı, çoklu GPU kurulumları için SLI desteği de sunuyor. İkinci model olan GeForce GTX 570 Charged ise aynı özellikleri daha düşük çalışma frekansında sunuyor.
Grafik işlem birimi 772MHz'de çalışan kartın paralel işlemcileri 1544MHz, bellekleri ise 3800MHz'de görev yapıyor. Hazırlıkları esnasında Point of View'ın şirketlerinden TGT'nin de katkı yaptığı kartların yakında satışa sunulmaları beklenirken, fiyatları ise açıklanmadı. 

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Batuist 8 yıl
cep telefonu ve AMD haberlerinden sonra ekran kartı haberi görünce tuhaf geldi.. Eskiden alışmıştık ne güzel hergün onlarca modelin haberini okumaya DH çizgisi mi değişiyor anlamadım.. yoksa yeni ürün çıkması artık haber olarak pek kabul edilmiyor mu? yok sanırım bu olamaz :))
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Sajuuk 8 yıl Batuist
Batuist

cep telefonu ve AMD haberlerinden sonra ekran kartı haberi görünce tuhaf geldi.. Eskiden alışmıştık ne güzel hergün onlarca modelin haberini okumaya DH çizgisi mi değişiyor anlamadım.. yoksa yeni ürün çıkması artık haber olarak pek kabul edilmiyor mu? yok sanırım bu olamaz :))


Ekran kartlarıyla ilgili yeterince haber çıkıyor bence, ki, 570 zaten olan bir kart, bütün özel soğutmalı versiyonlara yer verecek değiller ya? GTX 6XX ve HD 7XXX versiyonlarıyla ilgili haberler Eylül ayında bayağı bir fazlalaşacaktır
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M@U 8 yıl
SLI için tercih edilebilir diyecektim ki fanı görünce vazgeçtim.
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