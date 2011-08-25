Point of View'dan 4GB DDR3 bellekli GeForce GTX 550 Ti geliyor

Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, sahip olduğu bellek kapasitesi açısından kendi sınıfındaki en iddialı GeForce GTX 550 Ti modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Standart olarak 1GB GDDR5 bellekle gelen GTX 550 Ti tabanlı yeni ekran kartında 4GB (4096MB) DDR3 bellek kapasitesine yer veren Point of View, farklılık yaratacak gibi görünüyor.

Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1900MHz'de ve bellekleri de 1066MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 192x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geliyor.

CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerini desteklene ekran kartı görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen 4GBG DDR3 bellek GeForce GTX 550 Ti yurt dışında 113 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumda.