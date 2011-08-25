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Point of View'dan 4GB DDR3 bellekli GeForce GTX 550 Ti geliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
13,7b
1
44
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hollanda merkezli ekran kartı üreticisi Point of View, sahip olduğu bellek kapasitesi açısından kendi sınıfındaki en iddialı GeForce GTX 550 Ti modelini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Standart olarak 1GB GDDR5 bellekle gelen GTX 550 Ti tabanlı yeni ekran kartında 4GB (4096MB) DDR3 bellek kapasitesine yer veren Point of View, farklılık yaratacak gibi görünüyor.
Grafik işlem birimi 900MHz'de, paralel işlemcileri 1900MHz'de ve bellekleri de 1066MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 192x CUDA çekirdeği (paralel işlem birimi) ile geliyor.
CUDA, PhysX ve PureVideo HD teknolojilerini desteklene ekran kartı görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörlerini kullanıyor. Yakın zamanda piyasaya çıkması beklenen 4GBG DDR3 bellek GeForce GTX 550 Ti yurt dışında 113 Avro seviyesinden ön-sipariş listelerine giriş yapmış durumda.

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Sajuuk 8 yıl en beğenilen
Dalga geçiyorlar değil mi? Hani 550Ti'ye 4 GB bellek verince ne olacak anlamadım. 550Ti ne yapmış ki şanslı kart bu olmuş.
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cenkyyy 8 yıl Sajuuk
Sajuuk

Dalga geçiyorlar değil mi? Hani 550Ti'ye 4 GB bellek verince ne olacak anlamadım.


dostum dünyada sırf bizler bilinçli pc kullanıcısı değiliz bu ekran kartını ekran kartının hayla gb dan ibaret olduğunu sanan bir insana rahat rahat satabilirsin bu durumdan üreticilerden çok bilgisayar parçası satanlar yararlanıyor e herkezde gtx 580 nin ne olduğnu bilmediğine göre alan memnun satan memnun çerevesi içersinde bu döngü devam edip gidiyor
SajuukDalga geçiyorlar değil mi? Hani 550Ti'ye 4 GB bellek verince ne olacak anlamadım.dostum dünyada sırf bi...
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MythShaman 8 yıl
ilk casper yorumu benden olsun, sansasyona bakın 4 gb ekran kartı ışık hızında bilgisayar casper :D
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Rainbow6 8 yıl
offfff 4 cigabayttttt ne kaciyodur olm bu ekrankarti ha
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Batuist 8 yıl
ilk casper yorumu benden olsun, sansasyona bakın 4 gb ekran kartı ışık hızında bilgisayar kespır (özellikle editlendi çünkü benim mesajımda reklamı olamaz) :D

lütfen adınıda doğru yazıp reklamını yapma... şöyle yaz kespır... bu bile çok ona..
sırf bu firma yüzünden çizgi filminden bile nefret ettim.. yokmu acaba bu forum sitelerinde dolaşıp şu yorumları okuyan bir yetkilisi çok merak ettim.. ama doğruya ne sattıklarını bile bilmeyenlerin burada ne işi var.. aşk dizileri izlemek varken :)
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veto1214 8 yıl

Batuist

ilk casper yorumu benden olsun, sansasyona bakın 4 gb ekran kartı ışık hızında bilgisayar kespır (özellikle editlendi çünkü benim mesajımda reklamı olamaz) :D


lütfen adınıda doğru yazıp reklamını yapma... şöyle yaz kespır... bu bile çok ona..

sırf bu firma yüzünden çizgi filminden bile nefret ettim.. yokmu acaba bu forum sitelerinde dolaşıp şu yorumları okuyan bir yetkilisi çok merak ettim.. ama doğruya ne sattıklarını bile bilmeyenlerin burada ne işi var.. aşk dizileri izlemek varken :)


yorumları okuyan Chipde biri vardı casperda çalışan En güzel masaustu casper dır konu açtı100lerce kufuryedi
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.:Romeo_Redline:. 8 yıl
Hadi gtx590, gtx580 e giderde 550ti ye 4gb bellek gereksiz ve saçma olmuş
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UzmaN345 8 yıl
GTX580 3 GB modeli bile traş dogru duzgun bir faydası yok 2 GB yeter o karta GTX550 4GB tam traş makinesi olur heralde ellerinde çokça DDR3 bellek kaldı onları satmaya çalışıyorlar...
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Chromer 8 yıl UzmaN345
UzmaN345

GTX580 3 GB modeli bile traş dogru duzgun bir faydası yok 2 GB yeter o karta GTX550 4GB tam traş makinesi olur heralde ellerinde çokça DDR3 bellek kaldı onları satmaya çalışıyorlar...


Bu yorumu yazmaya girmiştim gerçekten :)Sanırım bu sefer performans artışı gtx in 580 3 gb modelinden bile daha az olacak ama sadece gb değerinin ne kadar performans artışı yaratacağını görmek güzel olur:)Şimdi bize bi kurban lazım
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heatblast 8 yıl
casper çakallık yapar felan demiş.
okulda adamlara ekran kartının gpu gücünün çok daha önemli olduğunu bi türlü anlatamadım. adama diyorum 1.2 gb gtx470 3 gb'lik gt430'dan daha iyi. ama adam bi türlü inanmıyor. gt430 2 kat daha iyi deyip durdu. böyle adamlar keklenmek için elinden geleni yapıyor.
zaten adamların oyun tartışması bile garip. 2 arkadaşım call of duty hakkında konuşuyor. biri cod 2'yi biri cod 4'ü oynamış ama konuşurken aynı oynu oynamışlar gibi bölüm geçmeyi tarif ediyorlar.
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emrebo 8 yıl

heatblast

casper çakallık yapar felan demiş.
okulda adamlara ekran kartının gpu gücünün çok daha önemli olduğunu bi türlü anlatamadım. adama diyorum 1.2 gb gtx470 3 gb'lik gt430'dan daha iyi. ama adam bi türlü inanmıyor. gt430 2 kat daha iyi deyip durdu. böyle adamlar keklenmek için elinden geleni yapıyor.
zaten adamların oyun tartışması bile garip. 2 arkadaşım call of duty hakkında konuşuyor. biri cod 2'yi biri cod 4'ü oynamış ama konuşurken aynı oynu oynamışlar gibi bölüm geçmeyi tarif ediyorlar.


İşte öyle adamlara 2 gb FX5500 verip ,


Hüseyin Kağıt - Zaten Bende Şans Olsa Dinleticeksin.


Ondan sonra kop kop kop ...
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veto1214 8 yıl heatblast


evkurdakikonusmayı anlatcam size.
Ben:Ekran kartı ağırlıklı bir Laptoparıyorum
Adam:Bak sana laptop onercem tam 4gb ekran kartı var
Ben:Modeli ne ekrankartının
Adam.Modeli onemsiz Bak 4gb
Ben:Laptop modeli ne
Adam:Toshiba ......
Ben(Telofandan baktım boktan bişe oyun oynatmaz)başka ne var
Adam:4Gb var 4
Ben:Sizde Asus K53SV Varmı
Adam:Var ama onda 1gb varbak sana 4 diom
Ben:senbana Asusu ver

Boylece suanki laptobumu aldım Senetle




AYRICA DDR5 1gbvarken O 550ti yi napam Hem Efenity varmı yok

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detroit21 8 yıl
Oyun olarak dusunmeseniz iyi olur bu tip kartlar genelde is icin : 10 pc alacagina 1 kart al 10 monitor .
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yenerbalcı 8 yıl
ram ihtiyacı olan programlarda bence çok işe yarar hatta güç tüketiminde baya az harcıyor daha soğuk olduğu için kart çok sessiz çalışıyor

asıl gereksiz olan 150 wattın üstünde olan kartlardır

bende gts 450 ddr3 var bu kartta güç girişi yok

ucuz olursa herkes alır çünkü kartta önemli olan GPU dur

eski kullandığım 256bit 9600GT ile 128 bit GTS 450DDR3 arasında %50 performans farkı var yani iyi bir GPU ile her şey yapılır
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sadtneverdie 8 yıl
emrebo
Haydaaaa... Gerçi doğru ya Haydaaa diyerek şaşırmama gerek yok , Casper yine bu kartlarla çakallık yapar güzelce...

Bıktırdı şu casper yorumlarınız.
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ayhand28 8 yıl
ddr5 1gb modeli daha iyidir sanırım?
Casperin bu kartı kullanmasına biraz daha var.
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Skörtıl_Nimo 8 yıl
casperın 2014-15 ıcın toptan alacagı ekran kartı bellı oldu
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B.Bayraktar 8 yıl
Normal bellek takmayalım o zaman bilgisayara. Problem?
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El Mukteda 8 yıl
adamları zamanında fazlaca ddr3 bellek çipi almış demek ki
savaş çıkarsa diye stok yapmışlar.
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