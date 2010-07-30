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Point of View'dan 850MHz'de çalışan en hızlı GTX 460: TGT GTX 460 BEAST

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,6b
1
14
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Referans tasarımlı GeForce GTX 460

TGT markası altında fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel kartlar sunmaya hazırlanan Point of View, GeForce GTX 460 BEAST modeliyle alanında en hızlı modeli sunmayı planlıyor. Açıklanan bilgilere göre Point of View'ın yeni modeli 850MHz GPU hızına sahip olacak ve sınıfında en yüksek performans sunan model unvanıyla lanse edilecek. TGT ekibi tarafından özel olarak seçilen GPU'ların kullanıldığı ekran kartı, en hızlı GTX 460 modeli unvanıyla birlikte aynı zamanda kendi sınıfındaki en pahalı kartlardan biri de olacak.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 BEAST modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.


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kaptanos 9 yıl
Bence kaybolmaya yüzü bile tutmuyordur GTX 465in
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mehmetgirgin 9 yıl
iyiymiş
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kaansen32 9 yıl
bir noktaya dikkat çekmek istiyorum gtx 465 nerde ? :)
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mirut 9 yıl

zyka

bir noktaya dikkat çekmek istiyorum gtx 465 nerde ? :)


gtx460 ın başarısı altında kaybolmaya yüz tutmuş durumda....

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heatblast 9 yıl
bellek hızı 4 ghz'yi geçmez
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tahir40 9 yıl
iyi güzel, en azından uzak doğu menşeyli olmayan nadide bi üretici ama resimdeki referans GTX460 değil mi? Eğer biosunu biraz overclocklu yazıp Oyunseverlere Aynı KartıBu kart kendinden overclocklu deyip kaktıracaklarsa ne anlamı var? Azıcık anlayan kullanıcı bile yapar o kadar overclock'u....
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MÜŞAVİR 9 yıl

tahir40

iyi güzel, en azından uzak doğu menşeyli olmayan nadide bi üretici ama resimdeki referans GTX460 değil mi? Eğer biosunu biraz overclocklu yazıp Oyunseverlere Aynı KartıBu kart kendinden overclocklu deyip kaktıracaklarsa ne anlamı var? Azıcık anlayan kullanıcı bile yapar o kadar overclock'u....


Zaten haberdeki resmin altına referans tasarım olduğunu yazmış fx57. Kuvvetle muhtemel haberde bahsedilen karta ait görsel olmadığı için referans görsel kullanılmış.
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kitsenagru 9 yıl
Özel seçim gpuların yanı sıra özel seçim bellek modülleri de kullansalar olmaz mı acaba? 4 - 4.5 ghz bellek, 850 mhz işlemci ile kulağa daha hoş gelmiyor mu?
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MÜŞAVİR 9 yıl
Bellekler zaten kuvvetle muhtemel 3.8-4 ghz seviyelerini görecektir. 4 ün üstünde belki sıkıntı olabilir.
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hartim 9 yıl
hızaşırtmayı kendimizde yapamıyormuyuz.....
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MÜŞAVİR 9 yıl

hartim

hızaşırtmayı kendimizde yapamıyormuyuz.....


Yaparsın ama her gpu aynı derecede oc olmaz. Mesela senin rastgele alacağın bir gtx460 ın 850mhz gpu hızında stabil çalışacağını kimse garanti edemez. Ama bunlar özel seçilmiş GPU lar ile 850 mhz hızında üretiliyor.
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Patronage 9 yıl
Bu markayı seviyorum :)
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