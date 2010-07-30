Point of View'dan 850MHz'de çalışan en hızlı GTX 460: TGT GTX 460 BEAST

Referans tasarımlı GeForce GTX 460

TGT markası altında fabrika çıkışı hız aşırtmalı özel kartlar sunmaya hazırlanan Point of View, GeForce GTX 460 BEAST modeliyle alanında en hızlı modeli sunmayı planlıyor. Açıklanan bilgilere göre Point of View'ın yeni modeli 850MHz GPU hızına sahip olacak ve sınıfında en yüksek performans sunan model unvanıyla lanse edilecek. TGT ekibi tarafından özel olarak seçilen GPU'ların kullanıldığı ekran kartı, en hızlı GTX 460 modeli unvanıyla birlikte aynı zamanda kendi sınıfındaki en pahalı kartlardan biri de olacak.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce GTX 460 BEAST modeli için henüz herhangi bir fiyat bilgisi açıklanmış değil.