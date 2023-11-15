RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi: Devasa boyutlarda

RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi
Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın iptal edildiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Ancak o zaman da söylediğimiz gibi, duyurulma ihtimali her zaman bulunuyor. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım, dikey bir baskılı devre kartı ve alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz.
Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 48GB GDDR6 bellek, 18.176 CUDA ve 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.
Mevcut raporlara göre RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Superolmak üzere RTX 40 SUPER serisinin yaklaşmakta olan CES 2024'te tanıtılması bekleniyor. RTX 5000 serisinin 2025'e kadar gelmeyeceği göz önüne alındığında, aileye yeni bir amiral gemisi daha eklendiğini görebiliriz. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.