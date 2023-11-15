RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi: Devasa boyutlarda

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Super kartlarından oluşacak RTX 40 Super serisinin yolda olduğu söyleniyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde kartların sızdırılan özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu karışıklığın ortasında RTX 4090 Ti veya Titan olduğu iddia edilen yeni bir kartın fotoğrafları ortaya çıktı.

RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi

Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın iptal edildiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Ancak o zaman da söylediğimiz gibi, duyurulma ihtimali her zaman bulunuyor. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım, dikey bir baskılı devre kartı ve alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz.

Tam Boyutta Gör Daha önce RTX 4090 Ti'ın 24GB 24 Gbps bellek, 18.176 Cuda çekirdeği, 192 ROP, 568 TMU, 96MB L2 önbellek, 384 bit bellek veriyolu ve AD102 GPU'ya sahip olacağı belirtilmişti. Ayrıca 600W'a ulaşan bir TDP ve 2.000 ila 2.500 dolar fiyatla tanıtılacağı da bu iddialar arasında yer alıyordu.

Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 48GB GDDR6 bellek, 18.176 CUDA ve 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

Nvidia RTX 40 SUPER ekran kartları netleşti: İşte beklenenler 4 gün önce eklendi

Mevcut raporlara göre RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Superolmak üzere RTX 40 SUPER serisinin yaklaşmakta olan CES 2024'te tanıtılması bekleniyor. RTX 5000 serisinin 2025'e kadar gelmeyeceği göz önüne alındığında, aileye yeni bir amiral gemisi daha eklendiğini görebiliriz. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.

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