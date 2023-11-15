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    RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi: Devasa boyutlarda

    Bir süredir sızıntılarla gündemde olan RTX 4090 Ti veya RTX Titan'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Amiral gemisi GPU, dört yuvalı devasa bir tasarımda görüntülendi.
    RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi: Devasa boyutlarda Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi GeForce RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Super kartlarından oluşacak RTX 40 Super serisinin yolda olduğu söyleniyor. Öyle ki geçtiğimiz günlerde kartların sızdırılan özelliklerinden sizlere bahsetmiştik. Şimdi bu karışıklığın ortasında RTX 4090 Ti veya Titan olduğu iddia edilen yeni bir kartın fotoğrafları ortaya çıktı.

    RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi

    Kaçıranlar için RTX 4090 Ti modelini ilk kez duymuyoruz. Temmuz ayında kartın iptal edildiğine dair bilgiler paylaşılmıştı. Ancak o zaman da söylediğimiz gibi, duyurulma ihtimali her zaman bulunuyor. Son paylaşılan görüntülerde ise, RTX 4090 Ti'ın dört yuvalı tasarım, dikey bir baskılı devre kartı ve alışılmadık bir düzene sahip olduğunu görüyoruz. 

    RTX 4090 Ti canlı olarak görüntülendi: Devasa boyutlarda Tam Boyutta Gör
    Daha önce RTX 4090 Ti'ın 24GB 24 Gbps bellek, 18.176 Cuda çekirdeği, 192 ROP, 568 TMU, 96MB L2 önbellek, 384 bit bellek veriyolu ve AD102 GPU'ya sahip olacağı belirtilmişti. Ayrıca 600W'a ulaşan bir TDP ve 2.000 ila 2.500 dolar fiyatla tanıtılacağı da bu iddialar arasında yer alıyordu. 

    Karşılaştırma için, mevcut RTX 4090'ın AD102-300-A1 GPU, 16.984 Cuda çekirdeği, 176 ROP, 512 TMU, 72 MB L2 önbelleğe ve 450 W TDP'ye sahip olduğu hatırlatalım. Ti modeli için belirtilen özellikler ise, profesyonel ve kurumsal pazarı hedefleyen RTX 6000 Ada Generation modeline benzer. Ancak bu kartın 48GB GDDR6 bellek, 18.176 CUDA ve 300W TDP'ye sahip olduğunu belirtmekte fayda var.

    Mevcut raporlara göre RTX 4080 Super, RTX 4070 Ti Super ve RTX 4070 Superolmak üzere RTX 40 SUPER serisinin yaklaşmakta olan CES 2024'te tanıtılması bekleniyor. RTX 5000 serisinin 2025'e kadar gelmeyeceği göz önüne alındığında, aileye yeni bir amiral gemisi daha eklendiğini görebiliriz. Ancak son söz yine Nvidia'nın olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 2 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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