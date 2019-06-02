Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor

Teknoloji Editörü
Pokémon Go geliştiricisi Niantic tarafından bu hafta yapılan açıklamayla aktarıldığı üzere oyunun Apple Watch sürümü, 1 Temmuz’dan itibaren mağazalardan kaldırılacak ve kapatılacak. Bu tarihten itibaren oyuncular, Apple Watch ile iPhone’daki oyunlarını bağlayıp oynayamayacak.
İlk olarak 2016 Eylül’de Apple Watch uygulamasını duyuran Niantic, birkaç ay sonra da indirmeye hazır halde sunmuştu. Saatte tabii ki tam olarak çalışmayan oyun, telefona bağlanarak yumurtaların çatlaması için oyuncuların ne kadar daha yürümeleri gerektiğini, ne kadar deneyim kazandıklarını ve yakınlarda bir pokémon ya da pokéstop olduğunu bildiriyordu.
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