Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor

Niantic tarafından bu hafta yapılan 1 Temmuz’dan itibaren mağazalardan kaldırılacak ve kapatılacak. Bu tarihten itibaren oyuncular, Apple Watch ile iPhone’daki oyunlarını bağlayıp oynayamayacak. Pokémon Go geliştiricisitarafından bu hafta yapılan açıklamayla aktarıldığı üzere oyunun Apple Watch sürümü,mağazalardan kaldırılacak ve kapatılacak. Bu tarihten itibaren oyuncular, Apple Watch ile iPhone’daki oyunlarını bağlayıp oynayamayacak.

İlk olarak 2016 Eylül’de Apple Watch uygulamasını duyuran Niantic, birkaç ay sonra da indirmeye hazır halde sunmuştu. Saatte tabii ki tam olarak çalışmayan oyun, telefona bağlanarak yumurtaların çatlaması için oyuncuların ne kadar daha yürümeleri gerektiğini, ne kadar deneyim kazandıklarını ve yakınlarda bir pokémon ya da pokéstop olduğunu bildiriyordu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Firmaya göre Watch uygulamasının kapatılma sebebi, geçen yıl tanıtılanözelliğinin varlığı. Bu özellik, oyuncuların telefonlarındaadım takip işlevini yerine getiriyordu. Bu sebeple iki cihaza ayırmanın gerekli olmadığını düşünen stüdyo, Apple Watch uygulamasının fişini 1 Temmuz’da çekecek.