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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Pokémon Go’nun Apple Watch uygulaması 1 Temmuz’da kapatılıyor

Pokémon Go'nun Apple Watch uygulaması, Niantic tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Temmuz'dan itibaren mağazadan kaldırılarak kullanıma kapatılacak. Kaldırma sebebi ise geçen yıl çıkan Adventure Sync
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Pokémon Go geliştiricisi Niantic tarafından bu hafta yapılan açıklamayla aktarıldığı üzere oyunun Apple Watch sürümü, 1 Temmuz’dan itibaren mağazalardan kaldırılacak ve kapatılacak. Bu tarihten itibaren oyuncular, Apple Watch ile iPhone’daki oyunlarını bağlayıp oynayamayacak.
İlk olarak 2016 Eylül’de Apple Watch uygulamasını duyuran Niantic, birkaç ay sonra da indirmeye hazır halde sunmuştu. Saatte tabii ki tam olarak çalışmayan oyun, telefona bağlanarak yumurtaların çatlaması için oyuncuların ne kadar daha yürümeleri gerektiğini, ne kadar deneyim kazandıklarını ve yakınlarda bir pokémon ya da pokéstop olduğunu bildiriyordu.
Firmaya göre Watch uygulamasının kapatılma sebebi, geçen yıl tanıtılan Adventure Sync özelliğinin varlığı. Bu özellik, oyuncuların telefonlarında arka planda çalışarak adım takip işlevini yerine getiriyordu. Bu sebeple iki cihaza ayırmanın gerekli olmadığını düşünen stüdyo, Apple Watch uygulamasının fişini 1 Temmuz’da çekecek.

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