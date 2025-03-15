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    Niantic, bir döneme damgasını vuran Pokemon Go oyununu sattı

    Mobil oyun dünyasında bir dönüm noktası olarak kabul edilebilecek oyunların başında gelen Pokemon Go, 3,5 milyar dolar karşılığında satıldı. Peki oyunu kim satın aldı ve bundan sonra ne olacak?

    Niantic, bir döneme damgasını vuran Pokemon Go oyununu sattı Tam Boyutta Gör

    Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'nun desteklediği Scopely, Niantic'in oyun bölümünü 3,5 milyar dolara satın almak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma kapsamında, dünya çapında büyük bir oyuncu kitlesine sahip olan Pokemon Go'nun yanı sıra Pikmin Bloom ve Monster Hunter Now gibi popüler mobil oyunlar da Scopely bünyesine katılacak.

    Niantic, 2015 yılında Alphabet çatısı altındaki Google'dan bağımsız bir şirket olarak yoluna devam etmeye başlamıştı. Şirketin kurucusu John Hanke, Google'da harita ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine çalıştıktan sonra Niantic'i oyun dünyasına kazandırdı. Son yıllarda, Niantic'in oyun bölümü büyük bir başarı yakalayarak geçen yıl 30 milyon aylık aktif kullanıcıya ulaşmış ve 1 milyar dolardan fazla gelir elde etmişti.

    Bu dev satın almanın arkasındaki şirket olan Scopely, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu'na bağlı Savvy Games Group tarafından 2023 yılında 4,9 milyar dolara satın alınmıştı. Suudi Arabistan, oyun sektöründe küresel bir merkez olmayı hedefleyerek Savvy Games Group'a 38 milyar dolarlık bir yatırım sağlamıştı. Bu strateji doğrultusunda, mobil oyun pazarında etkisini artırmak isteyen Suudi fonu, Niantic'in başarılı oyunlarını portföyüne ekleyerek sektördeki varlığını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

    Niantic’in oyun bölümü, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisini başarılı bir şekilde mobil oyunlara entegre ederek büyük bir kullanıcı kitlesine hitap etti. Özellikle Pokemon Go, 2016 yılındaki lansmanından bu yana küresel ölçekte milyonlarca oyuncunun ilgisini çekti ve mobil oyun dünyasında çığır açan projelerden biri oldu. Scopely’nin bu satın alma ile Pokemon Go ve diğer oyunları nasıl yöneteceği merakla bekleniyor.

    Bu dev satın alma, mobil oyun endüstrisinde önemli bir değişimin habercisi olabilir. Oyun dünyasında büyük yatırımlarla dikkat çeken Suudi Arabistan’ın, bu hamlesiyle sektörde nasıl bir etki yaratacağı ise önümüzdeki dönemde netleşecek.

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