Cyberpunk GO mu geliyor? CD Projekt, Pokemon GO'nun sahibi olan şirketle anlaştı

Scopely ismi oyun dünyasını takip edenlere tanıdık gelebilir. Zira kendileri daha birkaç hafta önce Niantic, Inc.'in oyun departmanını satın alarak gündeme taşınmışlardı. Kısa süre önce tamamlanan bu anlaşma, Scopely'nin artık Pokemon GO'nun da sahibi olduğu anlamına geliyor. Bu da CD Projekt RED'in Scopely ile imzaladığı anlaşmayı çok daha heyecan verici kılıyor.
Cyberpunk GO mu Geliyor?
İki şirketin birlikte hazırlayacağı yeni oyunun CD Projekt RED'in hangi eseriyle bağlantılı olacağı bilinmiyor. Ama tabii ki akla gelen ilk ihtimal Cyberpunk GO oluyor. Özellikle de Pokemon GO bağlantısı düşünülünce.
2023 yılında çıkardığı Monopoly Go ile de büyük başarı yakalayan Scopely, şimdi bir benzerini Cyberpunk 2077'ye yaparak, oyunseverlere neon ışıklarıyla donatılmış füturistik bir şehrin kapılarını aralayabilir. Elbette bu şimdilik bir söylentiden, hatta temenniden ibaret ama bu tarz bir oyunun muazzam bir potansiyele sahip olacağını düşününce, bu ihtimal o kadar da uzak durmuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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