Cyberpunk GO mu geliyor? CD Projekt, Pokemon GO'nun sahibi olan şirketle anlaştı

Tam Boyutta Gör Hem The Witcher serisinin hem de Cyberpunk 2077'nin arkasındaki stüdyo olan CD Projekt RED, bu hafta dikkat çekici bir anlaşmaya imza attı. Polonya merkezli şirket, dün Scopely ile yeni iş birliğini duyurdu. Bu iş birliğinin kapsamı hakkında çok fazla detay verilmemiş olsa da iki şirketin CD Projekt RED'e ait bir eserle bağlantılı yeni bir oyunda birlikte çalışacağı açıklandı. Scopely mobil oyunlara odaklanan bir şirket olduğu için, bu yeni projenin da bir mobil oyun olacağını varsayabiliriz.

Scopely ismi oyun dünyasını takip edenlere tanıdık gelebilir. Zira kendileri daha birkaç hafta önce Niantic, Inc.'in oyun departmanını satın alarak gündeme taşınmışlardı. Kısa süre önce tamamlanan bu anlaşma, Scopely'nin artık Pokemon GO'nun da sahibi olduğu anlamına geliyor. Bu da CD Projekt RED'in Scopely ile imzaladığı anlaşmayı çok daha heyecan verici kılıyor.

Cyberpunk GO mu Geliyor?

İki şirketin birlikte hazırlayacağı yeni oyunun CD Projekt RED'in hangi eseriyle bağlantılı olacağı bilinmiyor. Ama tabii ki akla gelen ilk ihtimal Cyberpunk GO oluyor. Özellikle de Pokemon GO bağlantısı düşünülünce.

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2023 yılında çıkardığı Monopoly Go ile de büyük başarı yakalayan Scopely, şimdi bir benzerini Cyberpunk 2077'ye yaparak, oyunseverlere neon ışıklarıyla donatılmış füturistik bir şehrin kapılarını aralayabilir. Elbette bu şimdilik bir söylentiden, hatta temenniden ibaret ama bu tarz bir oyunun muazzam bir potansiyele sahip olacağını düşününce, bu ihtimal o kadar da uzak durmuyor.

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Cyberpunk GO mu geliyor? Heyecanlandıran iş birliği duyuruldu