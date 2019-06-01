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Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek

Teknoloji devi Apple'ın 3-7 Haziran tarihleri arasında düzenleyeceği yıllık Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda, uzunca bir süredir kullanımda olan iTunes'u sonlandıracağı belirtiliyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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iPhone
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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iTunes, Apple ile oldukça eşanlamlı hale gelmiş ve bu yazılım müzik, video, kitap satın almak, iOS cihazları senkronize etmek ve daha birçok işlemi yapmak için kullanılmıştı. Eklenen yeni özellikler nedeniyle sürekli şişirilen ve kullanımı gittikçe zorlaşan iTunes için artık yolun sonu göründü.

Yaklaşık 20 yıldır kullanılıyordu

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli ettiğini duyuracak. Bu söylenti ilk kez çıkmış değil. Zira daha önce 9to5Mac sitesinde paylaşılan ekran görüntülerinde, Apple'ın müzik ve TV şovları için ayrı ve bağımsız uygulamalar geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu durum sonucunda da iTunes'un kapatılacağı dillendiriliyordu.
Neredeyse 20 yıldır kullanılan iTunes'un, gittikçe ağırlaşan yapısı ve alternatifleri nedeniyle son yıllarda kullanıcı sayısında da önemli bir düşüş yaşanmıştı. Ancak bir kısım kullanıcı da her şeyin aynı çatı altında olması nedeniyle iTunes'u tercih ediyordu. Görünen o ki Apple çoğunluğun sesine kulak vermiş durumda ve iTunes'un yerini alacak yeni yazılımları piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-31/apple-s-future-ios-13-macos-10-15-watchos-6-tvos-13-mac-pro Yorum Yaz
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AirSupport 1 hf. en beğenilen
iTunes gider yerine aylık abonelikle iTransfer gelir. Apple bak bu yapar mı yapar.
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xenix 1 hf.
Sonunda kurtulacağız inşallah gelen gideni aratmaz
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a_y_k_u_t 1 hf.
Turnusol kağıdı gibi uygulamaydı. Cahil ve teknolojik yetersizlikleri olanların telefonuna müzik dahi atamayıp küfür ettiği bir uygulama :)
1 Yanıt Yanıtla +13
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1 Avatar
burhanulu 4 gün
Beni iphone dan soğutan yazılım
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Infinitum 6 gün
Bütün anılarımı tek seferde yok etti. Mezarına toprağı ilk ben atacağım lanet yazılım.
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Physicist_Emre 6 gün
Simultane tercüme olacak mı bugün.
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seyhmus21 6 gün
İmazing kullanıyorum her işimi görüyor hatta iTunes tan kat kat iyi iTunes’u sadece sürüm güncellemelerinde kullanıyorum o kadar Çok şişirme bir uygulama o PC’de çok yer kaplıyor açılması bile saatler sürüyor Windows ta Mac te daha randımanlıydı Gelecek uygulama umatım parasız olur
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__Nikolaus__ 6 gün
Valla illet birşey , uzun araç yolculugu yapacağım tablete dizi atacaktım sonra itunes aklıma geldi vazgeçtim telefona attım
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norton772 6 gün
Çok şükür. Berbat bir kullanımı vardı!!!
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Vega 1 hf.
Şarkı veya zil sesi satın almak isteyen ne yapacak?
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DPLALİ 1 hf.
İTunes’e laf edenler sizi görürüm yerine gelecek uygulamadan sonra. İTunes’i mumla arayacaksınız.
1 Yanıt Yanıtla +1
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flowerhorn 6 gün DPLALİ
Sanmiyorum boyle bir sey olacagini. Cunku telefona resim atma , telefondaki videolari bilgisayara yukleme telefona isletim sistemini tekrar yukleme gibi bir kac ozelligi icin itunes kullaniyordum . Yerine gelecek yazilimin da en kotu bunlari yapacagini dusunuyorum . Konu Apple olunca gelen gideni aratmaz bence .
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Sekonder4545 1 hf.
Bence itunes u şişirmeden çok daha çok berbat ettiler en son zil sesi kitap senkronu kalktı uygulama mağazası kalktı tek özelliği şu anda telefonu güncelleme ve müzik senkronu onu da nasıl halledecekler merak ediyorum
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General. 1 hf.
Kullanmasını bilene iTunes gayet güzeldi, şahsen ben memnundum. Gelen gideni aratır, ayrıca ücretli olacak.
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