Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli edecek

iTunes, Apple ile oldukça eşanlamlı hale gelmiş ve bu yazılım müzik, video, kitap satın almak, iOS cihazları senkronize etmek ve daha birçok işlemi yapmak için kullanılmıştı. Eklenen yeni özellikler nedeniyle sürekli şişirilen ve kullanımı gittikçe zorlaşan iTunes için artık yolun sonu göründü.

Yaklaşık 20 yıldır kullanılıyordu

Bloomberg'in yeni bir raporuna göre Apple WWDC 2019 etkinliğinde iTunes'u emekli ettiğini duyuracak. Bu söylenti ilk kez çıkmış değil. Zira daha önce 9to5Mac sitesinde paylaşılan ekran görüntülerinde, Apple'ın müzik ve TV şovları için ayrı ve bağımsız uygulamalar geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bu durum sonucunda da iTunes'un kapatılacağı dillendiriliyordu.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-31/apple-s-future-ios-13-macos-10-15-watchos-6-tvos-13-mac-pro

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Neredeyse 20 yıldır kullanılan iTunes'un, gittikçeyapısı ve alternatifleri nedeniyle son yıllarda kullanıcı sayısında da önemli bir düşüş yaşanmıştı. Ancak bir kısım kullanıcı da her şeyin aynı çatı altında olmasıiTunes'u tercih ediyordu. Görünen o kiçoğunluğun sesine kulak vermiş durumda ve iTunes'un yerini alacakpiyasaya sürmeye hazırlanıyor.