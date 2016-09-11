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Pokemon Go iki aylık geliriyle rekor kırdı

Her ne kadar artık eskisi kadar popüler olmasa da dünya çapında önemli bir kitleye hitap etmeye devam eden Pokemon Go, açıklanan son bilgilere göre 60 günlük geliriyle yeni rekor kırdı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Mobil Oyunlar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yayınlandığı 6 Temmuz tarihinden bu yana adeta çılgınlık haline gelen ve dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran Pokemon Go, geride bıraktığımız temmuz ayının ortalarından itibaren önemli bir düşüş yaşamıştı. Öyle ki yaklaşık 15 milyon kullanıcısını kaybeden platform 30 milyon oyuncu seviyesine geriledi.
Kullanıcı grubundaki bu düşüşe rağmen maddi açıdan önemli oranda kazancın sahibi olan Pokemon Go, açıklanan son verilere göre yeni bir rekora imza attı. App Annie’nin araştırmasına göre ağustos ayında 350 milyon dolar gelir elde eden oyun, henüz yayınlanmasının üzerinden iki ay geçmeden 500 milyon dolar barajına en hızlı ulaşan oyun oldu.
Yaklaşık 60 gün içerisinde rekor kıran Pokemon Go’nun rakiplerinden Candy Crush Saga aynı geliri 200 günde, Puzzle & Dragons ve Clash of Clans ise 400 günde görebildi. Japonya’da McDonalds ve SoftBank gibi popüler markalarla ortaklığa giden yapımcı Niantic, 4 bine yakın mağazanın Pokestop’a çevrilmesini sağlayarak gündemde kalmaya devam ediyor. 2017 yılına kadar 1 milyar dolar kazanç öngörülen oyunun Apple Watch gibi farklı cihazlara açılmasıyla kullanıcı etkileşimin artması düşünülüyor.

https://www.appannie.com/insights/top-trending-apps/industry-first-pokemon-go-hits-500m/ Yorum Yaz
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Ben oynamayı bıraktım çünkü aptal aptal pokemon yakalamaktan başka hiç bir işe yaramayan bir oyun.
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interwap 3 yıl
Hile önlemek için son versiyon ile jailbirek ve rotlu cihazlarda oyun çalışmıyor.
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keskin53 3 yıl
pokemon aşırı hile dönuyor pokemon seviyelerini 5000 üzerine cıkınca hesap banlandı :) bende oyunu bıraktım
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rosedaled3 3 yıl
Çok sağlam hype ladılar ama sonra söndütabi 15 milyon bırakan oyuncu normal
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V4LKyR 3 yıl en beğenilen
Ben oynamayı bıraktım çünkü aptal aptal pokemon yakalamaktan başka hiç bir işe yaramayan bir oyun.
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alemburda34 3 yıl
O gps + batarya olayini cozsunler oynayanlar yada eski oyuncular anlamistir.
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BekirTemel 3 yıl
Pika pikacılar gelmeden tebrik edelim yazılım başarısı sağlam getirilidir.
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