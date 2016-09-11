Pokemon Go iki aylık geliriyle rekor kırdı

Pokemon Go, geride bıraktığımız temmuz ayının ortalarından itibaren 30 milyon oyuncu seviyesine geriledi. Yayınlandığı 6 Temmuz tarihinden bu yana adeta çılgınlık haline gelen ve dünya çapında milyonlarca kişiye ulaşmayı başaran, geride bıraktığımız temmuz ayının ortalarından itibaren önemli bir düşüş yaşamıştı. Öyle ki yaklaşık 15 milyon kullanıcısını kaybeden platformseviyesine geriledi.

Kullanıcı grubundaki bu düşüşe rağmen maddi açıdan önemli oranda kazancın sahibi olan Pokemon Go, açıklanan son verilere göre yeni bir rekora imza attı. App Annie’nin araştırmasına göre ağustos ayında 350 milyon dolar gelir elde eden oyun, henüz yayınlanmasının üzerinden iki ay geçmeden 500 milyon dolar barajına en hızlı ulaşan oyun oldu.

Yaklaşık 60 gün içerisinde rekor kıran Pokemon Go’nun rakiplerinden Candy Crush Saga aynı geliri 200 günde, Puzzle & Dragons ve Clash of Clans ise 400 günde görebildi. Japonya’da McDonalds ve SoftBank gibi popüler markalarla ortaklığa giden yapımcı Niantic, 4 bine yakın mağazanın Pokestop’a çevrilmesini sağlayarak gündemde kalmaya devam ediyor. 2017 yılına kadar 1 milyar dolar kazanç öngörülen oyunun Apple Watch gibi farklı cihazlara açılmasıyla kullanıcı etkileşimin artması düşünülüyor.

https://www.appannie.com/insights/top-trending-apps/industry-first-pokemon-go-hits-500m/