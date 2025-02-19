Grafikleri ve büyüleyici atmosferleriyle en iyi savaş oyunları (2025)

PC ve mobilde çeşit çeşit savaş oyunları yer alıyor. Savaşlar farklı yerlerde, zaman diliminde ve atmosfere ait çok çeşitli silahlarla gerçekleşiyor. En iyi savaş oyunu denildiğinde çoğumuzun aklına ilk Call of Duty ve Battlefield serisi gelse de gerek bilgisayarda gerekse de telefonda, tablette oynanabilen hatrı sayılır savaş oyunu var. Silahlı oyun oynamayı seviyorsanız, savaş oyunu öneri listemize göz atmalısınız.

En iyi FPS oyunları (PC ve mobil) 2 yıl önce eklendi

Gerçekçi savaş oyunları (Mobil) 📲 Tam Boyutta Gör İyi savaş oyunlarını bulabileceğiniz tek platform PC değil. En iyi mobil savaş oyunları, hem antik dünyanın çatışmalarını, hem askeri tarihi hem de modern savaşı uyarlayan harika yapımlardır. İşte iPhone ve Android telefonlarda oynanabilen en iyi savaş oyunları 👇🏻 Company of Heroes

World War Heroes

Çöp Adam Savaşları

Total War: MEDIEVAL 2

Age of Conquest

Shogun's Empire: Hex Commander

World of Warships Blitz

Savaş oyunları, PC ve mobil oyuncular arasında en sevilen oyun türlerinden. İki platformda da hemen her türde en az bir tane savaş oyununun rastlamak mümkün. Özellikle savaşma veya savaşçıları komuta etme deneyimi yaşatan strateji ve nişancı oyunları öne çıkıyor. Peki, dünyanın en iyi silahlı oyunları hangileri? Savaş oyun tavsiyeleri listemizde en iyi yapımlara yer verdik.

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En iyi savaş oyunları (Mobil ve PC)