Grafikleri ve büyüleyici atmosferleriyle en iyi savaş oyunları (2025)

Teknoloji Editörü
PC ve mobilde çeşit çeşit
savaş oyunları yer alıyor. Savaşlar farklı yerlerde, zaman diliminde ve atmosfere ait çok çeşitli silahlarla gerçekleşiyor. En iyi savaş oyunu denildiğinde çoğumuzun aklına ilk Call of Duty ve Battlefield serisi gelse de gerek bilgisayarda gerekse de telefonda, tablette oynanabilen hatrı sayılır savaş oyunu var. Silahlı oyun oynamayı seviyorsanız, savaş oyunu öneri listemize göz atmalısınız.
En iyi savaş oyunları 💥
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Savaş bölgesine girmek çoğumuzun asla denemeyeceği bir şey ancak savaş oyunları oynamak bize bunun nasıl olabileceğine dair ufak bir bakış açısı sağlarken biraz eğlence de sağlıyor. Bazı savaş oyunları konuyu diğerlerinden daha iyi ele alıyor ve elbette denenebilecek birçok farklı türde savaş oyunu var. Askeri stratejiyi denemekten dev bir ordunun parçası olarak mücadele etmeye kadar, savaşın hemen her alanına bakan bir oyun bulabilirsiniz. İşte bilgisayarda oynanabilecek en iyi savaş oyunları 👇🏻
Mount & Blade II: Bannerlord
World of Tanks
Command & Conquer Remastered
Battlefield serisi
Call of Duty serisi
World of Warships
War Thunder
Arma 3
Conflict of Nations: World War III
Supremacy 1914
1️⃣ World of Tanks
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World of Tanks, PC’de oynayabileceğiniz en iyi
modern savaş oyunu. World of Tanks yaklaşık on yıldır oyun dünyasında. Oyunda seçilebilir 400’ün üzerinde tank var. Bunların hepsi yüzlerce saatlik tank tanka savaşta öğreneceğiniz benzersiz istatistiklere ve niteliklere sahip ve yükseltmelerle birer ölüm makinesine dönüşüyorlar. Mevsimsel etkinlikleri, kilidi açılacak yeni donanımların durmaksızın akışı ve oyunun güncel hissettirmesini sağlamak için bol miktarda arka plan değişikliğiyle World of Tanks, çok oyunculu efsanevi tank savaş oyunu.
2️⃣ Command & Conquer Remastered
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Command and Conquer, gelmiş geçmiş
en iyi strateji savaş oyunları arasında. C&C, uzaydan gelen bir enerji kaynağı olan Tiberium'un aniden ortaya çıkması sayesinde iki tarafın zıt idealler için savaştığı bir ortam sunuyor. Serinin hafızalara kazınan oyunu ise; Red Alert. Command & Conquer, zaman yolculuğu yapan Albert Einstein'ın salgından önce Hitler'i öldürmesinin ardından, Sovyetler Birliği'nin fiili kötüler haline gelmesine neden olan kurgusal bir 2. Dünya Savaşı döneminde geçiyor. Command Conquer, özünde bir üs inşa etmeniz, kaynak toplamanız ve düşman üssünü fethetmek için ordunuzu kurmanız gereken strateji oyunu.
3️⃣ Call of Duty Black Ops 6
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Soğuk Savaş neredeyse hiç bitmeyecek gibi görünse de Adler, Woods ve çetesi başka bir çatışmanın içine atıldı. CIA yozlaştı ve ekip, Körfez Savaşı'nın zemininde sorunun özüne inmek zorunda. Hikaye modu, tur bazlı zombi savaşı ve geçmiş yıllara göre birçok iyileştirmeyle gelen Call of Duty Black Ops 6, çıkış yaptığı ilk haftasında rekor kırdı; ilk günden Game Pass’e geldi ve platformun abone sayısında önemli artışa yol açtı.
4️⃣ Battlefield 5
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Çok az
savaş oyunu, Battlefield 1’deki çatışma atmosferini sunabildi. Battlefield 5'in savaş hikayelerinin her biri, umutsuzluk duyguları yaratmayı amaçlayan tek oyunculu bir kısa hikaye. Her ölümde, karakterinizin adı, doğum tarihi ve ölüm tarihi, bu savaş oyununun sadece eğlenceden ibaret olmadığını hatırlatmak için beliriyor. Oynanış söz konusu olduğunda PC'deki en iyi FPS oyunlarıyla rekabet ediyor.
5️⃣ Age of Empires 2 Definitive Edition
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Age of Empires, tartışmasız tüm zamanların en ikonik
strateji oyunu. AoE 2, Joan of Arc, William Wallace ve Cengiz Han gibi önemli tarihi figürlerin hayatlarını konu alan birden fazla tarihsel esintili sefer içeriyor. Definitive Edition ile çok daha fazlası eklendi; Attila Hun ve hatta Drakula ile (vampir değil Kazıklı Voyvoda) oynamanıza olanak sağladı. Definitive Edition, geliştiriciler World's Edge ve Forgotten Empires'ın bugün bile hâlâ destek sağlamasıyla oynanabilir en iyi tarihi savaş oyunu olmaya devam ediyor.
6️⃣ War Thunder
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War Thunder kadar yıllardır sürekli güncelleme ve iyileştirme alan çok az sayıda
online savaş oyunu vardır. İster hava muharebelerini, ister tank savaşlarını, isterseniz de deniz savaşlarını tercih edin, War Thunder üç simülasyon oyununun bir araya getirilmesi; bu nedenle seçim yapmanız gerekmiyor. Hangi savaş alanında oynamayı seçerseniz seçin, War Thunder'ın gerçekçi balistik modellemesi ve ayrıntılara gösterilen özen, isteyebileceğiniz kadar otantik bir deneyim vadediyor. Her araç içten ve dıştan özenle modellenmiş. Her atış, menzil, mermi türü, düşman tankının zırhının açısı, kalınlığı, mürettebatın düşman tankının içindeki konumu ve çok daha fazlası gibi faktörlere bağlı olarak farklı sonuç veriyor.
7️⃣ World of Warships
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World of Warships, ilerleme mekaniği açısından tank benzeri muadilini yansıtıyor ancak savaştan zarar görmüş şehirlerden açık sulara geçiş çok farklı bir oyun tarzı oluşturuyor. Torpidolar ve top atışları hedeflerini vurmadan önce saniyelerce yol alıyor; bu da vuracak gibi yapmalar ve kurtulmalarla dolu büyüleyici bir savaş yaratıyor. World of Tanks gibi, Warships de durgunluk hissini ortadan kaldıran bitmek bilmeyen yeni gemi, oyun ayarları ve mevsimsel etkinlikler sunuyor.
8️⃣ Arma 3
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Arma 3, koş ve ateş et tarzı bir nişancı oyunu değil, Battlefield'daki gösterişli, dramatik çatışmalar da yok; modern askeri çatışmaların olduğu bir simülasyonu. Arma 3, birçok nişancı oyununda bulamayacağınız gerçekçilik duygusunu aşılamaya çalışıyor. Bazen savaş oyunlarında savaşın kırılganlığını vurgulamak için yapabileceğiniz en çarpıcı şey, nişancı oyununda alıştığınız her şeyi (yenilenen zırh, yığınla can puanı, bol miktarda siper) ortadan kaldırmak ve ateş altında ne kadar çabuk dayanabileceğinizi göstermektir. Arma 3, uzun zamandır piyasada ve yeni araçlardan, konumlara ve hatta uzaylıların yer aldığı tek oyunculu hikayeye kadar keşfedebileceğiniz çok sayıda DLC seçeneğine sahip.
9️⃣ Conflict of Nations: World War III
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Supremacy 1914 ve Call of War: World War II sırasıyla Birinci ve İkinci Dünya Savaşlarını büyük bir strateji oyunu haline getirirken, Conflict of Nations varsayımsal Üçüncü Dünya Savaşı için benzer şeyi yapıyor. Dünyadaki gerginliklerin her ülkenin kendisini bir numaralı küresel güç olarak konumlandırmaya çalıştığı noktaya kadar tırmandığı yakın bir geleceği hayal eden bu oyun, size çok sayıda ulustan herhangi birini kontrol etme ve dünyanın dört bir yanından oyunculara karşı savaşma şansı veriyor.
🔟 Supremacy 1914
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Bu
ücretsiz oynanabilen büyük savaş oyunu, Birinci Dünya Savaşı'na katılan herhangi bir ülkenin kontrolünü ele geçirme şansı veriyor. Yüzlerce oyuncuya karşı uzun savaşlara giriyorsunuz. Tahmin edebileceğiniz gibi, ülkelerin her biri farklı oynanış sunuyor; çünkü farklı kaynaklara sahipler ve tarihsel olarak kullandıkları farklı mühimmatlar üretiyorlar. Sizi her seferinde başka bir mücadele bekliyor.
Gerçekçi savaş oyunları (Mobil) 📲
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İyi savaş oyunlarını bulabileceğiniz tek platform PC değil.
En iyi mobil savaş oyunları, hem antik dünyanın çatışmalarını, hem askeri tarihi hem de modern savaşı uyarlayan harika yapımlardır. İşte iPhone ve Android telefonlarda oynanabilen en iyi savaş oyunları 👇🏻
Company of Heroes
World War Heroes
Çöp Adam Savaşları
Total War: MEDIEVAL 2
Age of Conquest
Shogun's Empire: Hex Commander
World of Warships Blitz
Savaş oyunları, PC ve mobil oyuncular arasında en sevilen oyun türlerinden. İki platformda da hemen her türde en az bir tane savaş oyununun rastlamak mümkün. Özellikle savaşma veya savaşçıları komuta etme deneyimi yaşatan strateji ve nişancı oyunları öne çıkıyor. Peki, dünyanın en iyi silahlı oyunları hangileri? Savaş
oyun tavsiyeleri listemizde en iyi yapımlara yer verdik.
En İyi Savaş Oyunları Oylama 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 46168
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