Polaroid XS80 adlı Full HD aksiyon kamerasını duyurdu





75 yıldır görüntüleme teknolojileri alanında faaliyet gösteren Polaroid, Full HD çekim yapabilen ve uygun fiyatıyla dikkat çeken XS80 adlı aksiyon kamerasını resmi olarak duyurdu.





Polaroid XS80 aksiyon kamerası ile 30 kare/saniye hızında Full HD ve HD çekim yapabilmek mümkün. Ayrıca 1 /2.5" CMOS yığınlı sensör ile 16MP, 5MP, 3MP ve VGA çözünürlüklerinde sabit görüntü çekimi de yapılabiliyor. Fotoğraf çekimi için tekli, tek çekimde 10 kare ve zaman ayarlı olmak üzere 3 farklı çekim modu belirlenmiş. Kamera lensi 120 derecelik açıya kadar görüntüyü kare içine alabiliyor.





Ürünle birlikte gelen kaidesi ile farklı açılardan çekim mümkün olurken, titreşim önleme ve yerçekimi sensörü de buna destek sağlıyor.





1050mAh batarya ile 2.5 saate kadar kullanım sunuluyor. 128GB'a kadar destek sunan microSD yuvası üzerinden depolama mümkünken, HDMI ile harici ekranlara da görüntü aktarımı sağlanabiliyor.

Model şoka ve darbeye dayanıklılık sunuyor. Polarid, yeni aksiyon kamerası için 129$ fiyat etiketi belirlerken, ürün de satışa sunulmuş durumda.





http://www.polaroidstore.com/products/sport-and-action-video-cameras/polaroidxs80-hd-1080p-16mp-waterproof-sports-action-video-camera-with-mount.htm