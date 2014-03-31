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Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01, geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01, geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor
Günümüz teknolojisinde askeri üstünlüğü hava araçları belirliyor olsa da, kara savaşları için en önemli araçların başında tanklar gelmeye devam ediyor. Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01 ise, savaş oyunlarından fırlamış tasarımıyla geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor.
Polonya tarafından birçok şirketin katkısıyla geliştirilen ve şimdilik konsept aşamasında bulunan PL-01, köşeli tasarımıyla dünyanın en çok kullanılan RPG-7 gibi tanksavar silahlarına karşı büyük bir koruma sağlıyor ve yine F-22 Raptor ile F-35'e benzeye gövdesiyle radara yakalanmama konusunda büyük bir avantaj veriyor. 35 ton ağırlıkta olduğu belirtilen tank, 3 personel tarafından kontrol ediliyor ve 940 beygir gücündeki motoruyla her türlü arazi koşulunda yüksek performans ortaya koyabiliyor. Tankın en önemli özelliği ise dış kaplamasında bulunuyor. BAE Systems tarafından geliştirilen termal kamuflaj sistemi sayesinde tank, kendi dış sıcaklığını ortama uygun hale getirebiliyor ve böylece düşman birliklerinin ısıya duyarlı kameraları tarafından görünemez ya da ısıya duyarlı roketler ile vurulamaz hale gelebiliyor.
Aynı zamanda kendini sıradan bir otomobil modeli gibi gösterebilen ya da dost birliklere gövdesi üzerinden farklı veriler sağlayabilen PL-01, egzoz gazı soğutma sistemiyle de termal kamuflaj sistemine yardımcı oluyor. 120 mm'lik tank topu otomatik olarak doldurulan, hava saldırılarına karşı otomatik atış ve duman temelli savunma sistemleri bulunan ve sürücüsüne 360 derece panoramik görüntü sağlayabilen kamera ekipmanlarıyla donatılan konsept tank modelinin, gelen bilgilere göre ilerleyen dönemde görsel gizleme yeteneğine de sahip olacağı belirtiyor. Bu yetenekle tank, arka kısmındaki görüntüyü kamera ile kaydederek farklı ışık sistemleriyle ön tarafına yansıtıyor ve böylece her durumda tam görünmez bir savaş aracı elde edilmiş oluyor.
Tam anlamıyla çalışan prototip versiyonun 2016 yılında gelmesi beklenen PL-01, ısı bazlı gizlenme sistemleriyle özellikle ülke içi savunma amacıyla oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Tankı tanıtan kısa videoları aşağıda izleyebilirsiniz.
(GG) / (SG) / (FX)
 
Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01, geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor
Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01, geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor

http://www.slashgear.com/polish-pl-01-concept-tank-looks-like-something-out-of-a-video-game-31323027/ Yorum Yaz
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M.E.S.A.R.S 5 yıl en beğenilen
Tasarımı S5'ten daha iyi..
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bgryngn 5 yıl
insanlıkta hala bir gelişme yok...
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canguler917 5 yıl
incelemesini bekliyoruz
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Source 5 yıl
Teknolojisi ve tasarimi etkileyici
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forever58 5 yıl
Eger servis ve parca sikintisi olmassa almayi dusunuyorum
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golgeoyunlari 5 yıl
aman ne güzel hadi birbirimizi öldürelim
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Kuheylan12 5 yıl
Polonya kendi ihtiyacını düşünerek hafif tank konseptine uygun bir tank yapmış. Altay ile karşılaştırmak çok yersiz, çünkü Altay zırhı ve özellikleri ile bu tanktan çok daha üst seviyede bir tanktır. Aynı sınıfta bile değiller. Ayrıca ülkemizde FNSS şirketi Malezya için bu sınfıta bir hafif tank geliştirmektedir.

Forum editörleri umarım kendi ülkemizin ürettikleri araçları da bir gün haberlerinde kullanırlar. Pek kaynak bildikleri de yok. Askeri haberlerde kopyala yapıştırdan öteye geçilemiyor.
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emre1393 5 yıl
Bunu bf4 e koysunlar, testlerini biz yapariz.
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meter90 5 yıl
Sene 2014 ve tank gelistiren ulkeler var hala
Hele ki polonya gibi bir ulkenin tank gelistirmesi baya sacma
Tipki bizim gibi
Simdi call of dutyciler gelir abdde tank gelistiriyi der evet tank savasi yapan ulke gelistirir ama tank savasi yapmayan ve yapmasi muhtemel gozukmeyen ulke neden gelistirir seneyi 1939 sanip nazi polonyasi kurup almanlara mi saldiracaklar?
1 Yanıt Yanıtla +1
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darkaura 5 yıl meter90
Aynen katiliyorum. Kafa kafaya tank savasi devri bitti. Hava ustunlugunu kuran taraf karsindaki tum tank gucunu cekirdek gibi citlatir. Ancak amerika gibi hava ustunlugunu kurdukdan sonra baska bir ulkeyi isgal edecekseniz isinize yarar. Buna ragmen amerika bile artik yeni tank uretmiyor. Eskilerini kumlayip cilalayip modernize ediyor. Bizim gibi bolgesel etkinligini ve savunmasini dusunen ulkeler icin mantikli olan hava savunma ve fuze sistemlerine agirlik vermek. Saglam hava savunma sisteminiz varsa kimse size kolay kolay bulasamaz.
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readyant 5 yıl
Tankın tasarımı ve teknolojisi süper ama tabi ki savaşa hayır.
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darkaura 5 yıl
hipokrasiye gerek yok, saglik egitim ne kadar ihtiyacsa savunmada bir o kadar onemli bir ihtiyac. "insanlik silah kullanmayacak kadar gelisemedi" diyen arkadaslarin ne demek istedigini anliyorum. medeniyetin yukselmesiyle, insanlarin gelismesiyle siddetin yok olacagini dusunuyorlar. ama onlarla ayni fikirde degilim. gezegenin hangi kosesine baksak, hangi canli gurubunu incelesek bir siddet sozkonusu. en pasif bariscil gozuken bitkiler bile kendine yer acmak icin komsularina feromonlarla kimyasallarla saldiriyor, kokleriyle karsi tarafin koklerini bogmaya calisiyor. gelisen medeniyetle baris icinde sakin yasiyoruz ama bu aldatici bir durum. medeniyetin tek yaptigi sey siddeti bireyin elinden alip toplumun, devletin kontrolune devretmek. birey bariscil sekilde yasarken, hizmet ettigi vergi verdigi devleti onun adina bir yerlerde baskalarini ezerek baskilarak vatandajina o baris dolu zengin yasami sunuyor. ne yazikki aci gercek bu. ilginc sekilde bunu bitkilerdede gorebilirsiniz. cevresindeki bitkilere o kadar saldirgan olan turler yanlarinda turdesleri oldugunda bir anda bariscil hale geliyor. tipki biz insanlar gibi. demek istedigim ne yazikki siddet canliligin ozunde dogasinda olan bir hadise. utopik hayallerle bundan siyrilmak mumkun degil. ancak en guclu silaha sahip olan sizseniz huzur icinde yasama imkaniniz oluyor.
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Şehr-i Hüzün 5 yıl
Tank haberinde insalık duyarı kasmak nedir beyler kafayı mı yediniz?
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kaptan666 5 yıl
Bunun da ilk çıkış fiyatı 2.200 tl seviyesinde olur...
Vodafon'a gelir mi acaba?
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taner11 5 yıl
WOT A KOYSUNLAR FULL KAMO YAPAR GÖR GÖREBİLİRSEN :)
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saruman_me 5 yıl
çok yakında bizde yaparız artık fitesi büyülttük türk silahlı kuveetleri envarterine yerli yapımı uçakta yerini alıcak..DURMAK YOK YOLA DEVAM..
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