Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01, geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor

Günümüz teknolojisinde askeri üstünlüğü hava araçları belirliyor olsa da, kara savaşları için en önemli araçların başında tanklar gelmeye devam ediyor. Polonya'nın geliştirdiği konsept savaş aracı PL-01 ise, savaş oyunlarından fırlamış tasarımıyla geleceğin tanklarını gözler önüne seriyor.

Polonya tarafından birçok şirketin katkısıyla geliştirilen ve şimdilik konsept aşamasında bulunan PL-01, köşeli tasarımıyla dünyanın en çok kullanılan RPG-7 gibi tanksavar silahlarına karşı büyük bir koruma sağlıyor ve yine F-22 Raptor ile F-35'e benzeye gövdesiyle radara yakalanmama konusunda büyük bir avantaj veriyor. 35 ton ağırlıkta olduğu belirtilen tank, 3 personel tarafından kontrol ediliyor ve 940 beygir gücündeki motoruyla her türlü arazi koşulunda yüksek performans ortaya koyabiliyor. Tankın en önemli özelliği ise dış kaplamasında bulunuyor. BAE Systems tarafından geliştirilen termal kamuflaj sistemi sayesinde tank, kendi dış sıcaklığını ortama uygun hale getirebiliyor ve böylece düşman birliklerinin ısıya duyarlı kameraları tarafından görünemez ya da ısıya duyarlı roketler ile vurulamaz hale gelebiliyor.

Aynı zamanda kendini sıradan bir otomobil modeli gibi gösterebilen ya da dost birliklere gövdesi üzerinden farklı veriler sağlayabilen PL-01, egzoz gazı soğutma sistemiyle de termal kamuflaj sistemine yardımcı oluyor. 120 mm'lik tank topu otomatik olarak doldurulan, hava saldırılarına karşı otomatik atış ve duman temelli savunma sistemleri bulunan ve sürücüsüne 360 derece panoramik görüntü sağlayabilen kamera ekipmanlarıyla donatılan konsept tank modelinin, gelen bilgilere göre ilerleyen dönemde görsel gizleme yeteneğine de sahip olacağı belirtiyor. Bu yetenekle tank, arka kısmındaki görüntüyü kamera ile kaydederek farklı ışık sistemleriyle ön tarafına yansıtıyor ve böylece her durumda tam görünmez bir savaş aracı elde edilmiş oluyor.

Tam anlamıyla çalışan prototip versiyonun 2016 yılında gelmesi beklenen PL-01, ısı bazlı gizlenme sistemleriyle özellikle ülke içi savunma amacıyla oldukça faydalı bir yapı ortaya koyuyor. Tankı tanıtan kısa videoları aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.slashgear.com/polish-pl-01-concept-tank-looks-like-something-out-of-a-video-game-31323027/