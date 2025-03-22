Madendeki yer altı suyu bir kasabayı ısıtacak

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Tam Boyutta Gör Yerin altına ne kadar inilirse o kadar sıcak su bulmak mümkün fakat yer altına inmek genelde pahalı ve zaman alıcı bir süreç. Ancak hali hazırda yerin altına inilmiş bir maden ve burada fazla ısı var ise, yıl boyu burayı ısı kaynağı olarak kullanmakta mümkün

.Polonya’da Mysłowice-Wesoła kömür madenininde 655 metre derinlikten 25 °C sıcaklığında su çıkartılacak. Isı pompalarının ısı kaynağı olarak kullanılacak. Oluşan sıcak su merkezi ısıtma sistemine iletilecek, soğuk su ise madene dönecek. Bu şekilde 2 MW’lık bir ısı, Dalkia Polska Energia adındaki enerji üretim firmasının merkezi ısıtma sistemine eklenecek. Yıl boyunca 5.260 MWh’lik ısı enerjisi yeşil olarak üretilecek.

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Yer altında hali hazırdaki yapılardan enerji çekmek ve bunu evlerde ısıtıcı olarak kullanmak son zamanlarda artan bir trend. Mesela İngiltere, Gateshead’de terk edilmiş bir madenden 6 MW gücünde bir ısı pompasına 150 metreden ısı kaynağı olarak su çekilecek. 200 yıl boyunca dünyayı kirletmeye yarayan maden artık hali hazırdaki 5 km’lik merkezi ısıtma sistemine destek verecek. Bu merkezi ısıtma sisteminde sanat merkezi, ofislere, bir koleje ve 350 eve bulunmakta. Merkezi ısıtma sistemi yakın zamanda bir konferans merkezi, otel kompleksi ve 270 eve daha genişletilecek.

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İngiltere’deki maden suyunun çekim sistemi

Bunun dışında metro tünellerinin duvarlarından, şehir altından akan kanalizasyon duvarlarından, yer altı katlı otoparklarının duvarlarından ısı çekme gibi bir çok ısı kaynağı teknolojisi ısı pompası ile birleştirilerek merkezi ısıtma sistemine destek verebiliyor. Yeter ki insanlar kullanmak istesin.

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