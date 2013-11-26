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Popüler Electronic Arts oyunları Windows Phone için indirimde

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Uygulama Haber Video
Ekrem71
Haber Editörü
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Popüler Electronic Arts oyunları Windows Phone için indirimde

Kasım ayının son haftasına girmemiz ile birlikte pek çok geliştiricinin oyunlarında indirim yaptığına şahit oluyoruz. Electronic Arts da Windows Phone mağazasındaki bazı oyunlarını indirime soktu.

Firmanın indirime soktuğu oyunları The Sims 3, The Game of Life, Picnic Wars, MONOPOLY, RISK ve Zuma's Revenge şeklinde sıralanıyor. Yeni fiyatlar ise:

The Sims 3 - 9TL
The Game of Life - 5TL
Picnic Wars - 5TL
MONOPOLY - 7TL
RISK - 5TL
Zuma's Revenge! - 2TL olarak belirlenmiş.


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| OMG! | 6 yıl
wp mağazası cidden aşırı pahalı. çok alakasız,uçuk kaçık uygulamalar 4-5-7 lira. ben iosda o paraya baba gibi oyun alıyorum arkadaş.
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wolferto 6 yıl
vergi dye bhane uretiolarmis
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olağan_şüpheli 6 yıl
plants and zombies 11 tl


hadi 2 tl leri anlıyorum da 7 tl yi ,9 tl yi , 11 tl yi neye göre belirliyorlar onu merak ediyorum
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Gopluumit 6 yıl
Bize mağazadan kitliyorlar aga
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