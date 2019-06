Popüler Electronic Arts oyunları Windows Phone için indirimde

Kasım ayının son haftasına girmemiz ile birlikte pek çok geliştiricinin oyunlarında indirim yaptığına şahit oluyoruz. Electronic Arts da Windows Phone mağazasındaki bazı oyunlarını indirime soktu.





Firmanın indirime soktuğu oyunları The Sims 3, The Game of Life, Picnic Wars, MONOPOLY, RISK ve Zuma's Revenge şeklinde sıralanıyor. Yeni fiyatlar ise:





The Sims 3 - 9TL

The Game of Life - 5TL

Picnic Wars - 5TL

MONOPOLY - 7TL

RISK - 5TL

Zuma's Revenge! - 2TL olarak belirlenmiş.