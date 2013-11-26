Popüler Electronic Arts oyunları Windows Phone için indirimde

Haber Editörü
Kasım ayının son haftasına girmemiz ile birlikte pek çok geliştiricinin oyunlarında indirim yaptığına şahit oluyoruz. Electronic Arts da Windows Phone mağazasındaki bazı oyunlarını indirime soktu.
Firmanın indirime soktuğu oyunları The Sims 3, The Game of Life, Picnic Wars, MONOPOLY, RISK ve Zuma's Revenge şeklinde sıralanıyor. Yeni fiyatlar ise:
The Sims 3 - 9TL
The Game of Life - 5TL
Picnic Wars - 5TL
MONOPOLY - 7TL
RISK - 5TL
Zuma's Revenge! - 2TL olarak belirlenmiş.
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hadi 2 tl leri anlıyorum da 7 tl yi ,9 tl yi , 11 tl yi neye göre belirliyorlar onu merak ediyorum