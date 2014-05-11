Popüler RSS servisi Feedly için hazırlanan yeni Mac uygulaması: feedly

Google Reader'ın kapanması sonucu popülerlik kazanan RSS servislerinden Feedly'e OSX 10.9 ve üzeri 64-bit işlemcili bilgisayarlardan erişilmesi için hazırlanan en yeni uygulama feedly, Apple App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

15 milyon aktif kullanıcıyla en çok tercih edilen RSS servisleri arasında yer alan Feedly, feedly uygulaması ile Mac bilgisayarlara gelmiş durumda. Oldukça sade bir arayüz ve basit kullanım yapısıyla DevHD tarafından hazırlanan feedly, Google ile Twttier hesabı üzerinde giriş imkanı veriyor ve okunmayan RSS miktarını direkt olarak simgesi üzerinden gözler önüne serebiliyor. Yeni kanalları direkt olarak kendi içerisinde ekleyebilen uygulama, koyu temasıyla da farklı bir çizgi ortaya koyabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan feedly uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id865500966?mt=12