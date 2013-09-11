Popüler e-posta uygulaması Boxer, yeni özellikler ile güncellendi

Apple Store içerisinde kullanım oranı açısında en hızlı büyüyen e-posta uygulamalarından bir olduğu belirtilen ve Taskbox isimli geliştirici tarafından hazırlanan Boxer, yeni özellikler ile 3.12.0 sürümüne güncellendi.

Gmail, Outlook, Exchange (2007 ve üstü), Yahoo, Hotmail, iCloud, AOL ve IMAP e-posta servisleri yanında iCloud, Dropbox, Facebook ve LinkedIn gibi servisler ile entegrasyon desteğiyle gelen Boxer uygulaması, Gmail'in İOS uygulamasına benzer tasarım yapısıyla temel görevlerini yerine getirebiliyor, e-postalara şifre koyabiliyor ve ayrıntılı bildirim merkezi ile etkili bir e-posta denetimi sunabiliyor. Yapılan 3.12.0 güncellemesi ile yatay kullanım için tam desteği eklenen uygulama, ayrıca yeniden hazırlanmış ve kişiselleştirilebilen kaydırma hareketlerine, patentli akıllı dosyalama teknolojisine, kullanıcılar gelen istekler doğrultusunda çok daha sade ve basit bir yapıya kavuşmuş durumda.

10,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Boxer e-posta uygulamasına direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.





https://itunes.apple.com/tr/app/id561712083?mt=8