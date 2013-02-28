Popüler fotoğraf sevisi 500px, Google Chrome Web Mağazası üzerinde yerini aldı

Kısa zaman önce Apple ile yaşanan "cinsel içerikli fotoğraflar" sorunu ile gündeme gelen 500px uygulaması, dün yaptığı duyuru ile resmi olarak Google Chrome Web Mağazası üzerinde yerini aldığını kullanıcılarına duyurdu.

Yayınlanan ücretsiz 500px uygulaması, Chrome internet tarayıcısına sahip Windows ya da Mac bilgisayarlar ve Google'ın 2560x1700 piksel harika ekranlı yeni Chromebook Pixel dizüstü bilgisayarı üzerinde çalıştırılarak, dünyanın en iyi fotoğrafları dokunmatik ekranın desteği ile görüntülenebiliyor. Fotoğrafların, "Popüler, Editörün Seçimi, Yaklaşan ve Taze" isimlerine sahip dört farklı kategoriye ayrılmış durumda olduğu programda, kullanıcılar isterlerse kendi profil sayfalarını oluşturabilir, görüntüleyebilir ve paylaşımda bulunabilirler.

Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.

https://chrome.google.com/webstore/detail/500px/egpociadnldbkfkjpmjoaibnbcoeplja

https://chrome.google.com/webstore/detail/500px/egpociadnldbkfkjpmjoaibnbcoeplja