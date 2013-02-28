Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler fotoğraf sevisi 500px, Google Chrome Web Mağazası üzerinde yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
401
1
Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Popüler fotoğraf sevisi 500px, Google Chrome Web Mağazası üzerinde yerini aldı
Kısa zaman önce Apple ile yaşanan "cinsel içerikli fotoğraflar" sorunu ile gündeme gelen 500px uygulaması, dün yaptığı duyuru ile resmi olarak Google Chrome Web Mağazası üzerinde yerini aldığını kullanıcılarına duyurdu.
Yayınlanan ücretsiz 500px uygulaması, Chrome internet tarayıcısına sahip Windows ya da Mac bilgisayarlar ve Google'ın 2560x1700 piksel harika ekranlı yeni Chromebook Pixel dizüstü bilgisayarı üzerinde çalıştırılarak, dünyanın en iyi fotoğrafları dokunmatik ekranın desteği ile görüntülenebiliyor. Fotoğrafların, "Popüler, Editörün Seçimi, Yaklaşan ve Taze" isimlerine sahip dört farklı kategoriye ayrılmış durumda olduğu programda, kullanıcılar isterlerse kendi profil sayfalarını oluşturabilir, görüntüleyebilir ve paylaşımda bulunabilirler.
Ücretsiz olarak sunulan 500px uygulamasına aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
https://chrome.google.com/webstore/detail/500px/egpociadnldbkfkjpmjoaibnbcoeplja 

https://chrome.google.com/webstore/detail/500px/egpociadnldbkfkjpmjoaibnbcoeplja Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl MWC: Renesas Mobile'ın 8 çekirdekli ARM big.LITTLE işlemcisini değerlendiriyoruz! 6 yıl Samsung Galaxy Note 8.0 ön inceleme 6 yıl AMD Temash ile yüksek performanslı, oyun oynatabilen tabletler geliyor "Özel Video" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
Lockheed Martin: "Türkiye'nin F-35'lerini
DonanımHaber
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim