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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, iOS için 3.8.0 sürümüne güncellendi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
535
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Popüler mesajlaşma uygulaması LINE, iOS için 3.8.0 sürümüne güncellendi
Özellikle uzak doğu bölgesinde yoğun olarak kullanılan mesajlaşma uygulamalarından LINE, iOS için 3.8.0 sürümüne güncellendi.
Yeni sürümüyle kahverengi temaya, birçok yeni karakter ve ifadeye kavuşan uygulama, ayrıca artık 10,000 karakter sayısına kadar mesaj yazılmasına izin verebiliyor. Bire bir yapılan görüşmelere not ekleme özelliğinin de eklendiği LIVE, ekstra olarak çoklu konuşmaların yapıldığı odalarda bildirimlerin kapatılması ve cihazlar arasında etiket indirme gibi destekler ile daha da gelişmiş bir yapıya ulaşmış durumda.
Kullanıcılara ücretsiz olarak sunulan LIVE uygulamasına Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id443904275?mt=8 Yorum Yaz
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