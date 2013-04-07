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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Portre fotoğraflar üzerinde kullanışlı düzenleme olanakları sunan Perfect365 uygulaması artık ücretsiz

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,3b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Portre fotoğraflar üzerinde kullanışlı düzenleme olanakları sunan Perfect365 uygulaması artık ücretsiz

Apple'ın uygulama marketi üzerinde portre fotoğrafların basit ancak etkili düzenlenmesine izin veren bir uygulama olan Perfect365, 1.5.15 sürümü ile kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.
ArcSoft tarafından geliştirilen Perfect365 uygulaması, hazır temalar ya da içerisinde yer alan düzenleme araçları ile portre fotoğraflar üzerinde cilt temizliği, cilt yumuşatma ve kozmetik değişiklikler yapılmasına izin verebiliyor. Otomatik yüz tanıma özelliği ile gülümseme geliştirme gibi ekstra özellikler de sunan uygulama, hazırlanan portre fotoğrafların Facebook, Twitter ve Flickr gibi sosyal ağlar üzerinde paylaşılmasını da kolayca yerine getirebiliyor.
Apple'ın iOS 4.3 ve üstü iPhone, iPod Touch ve iPad modelleri ile rahatça çalışabilen Perfect365 uygulaması, App Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebiliyor.
 
Portre fotoğraflar üzerinde kullanışlı düzenleme olanakları sunan Perfect365 uygulaması artık ücretsiz

https://itunes.apple.com/gb/app/perfect365/id475976577?mt=8&affId=1958371&ign-mpt=uo%3D4 Yorum Yaz
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