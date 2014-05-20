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Power Japan Plus, yeni geliştirdiği "Ryden Dual Carbon" batarya teknolojisini tanıttı

5 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Power Japan Plus, yeni geliştirdiği
Japon teknoloji şirketi Power Japan Plus, lityum-iyon bataryalara göre 20 kat daha hızlı şarj olabilen yeni Ryden Dual Carbon batarya teknolojisini tanıttı.
Teknoloji dünyasının en önemli sorunlarından olan batarya ömür ve şarj süresi üzerine odaklanan Power Japan Plus, Ryden Dual Carbon adını verdiği batarya teknolojisi ile sektöre üretimi ucuz, yüksek performanslı, verimli ve güvenli bir alternatif daha ekledi. Kyushu Üniversitesi'nin de katkısıyla hazırlanan batarya, dual carbon takısını her iki elektrotunun da karbondan yapılmış olmasıyla alıyor ve böylece standart lityum-iyon bataryalara oranla 20 kat daha hızlı şarj oluyor (Örnek olarak Ryden Dual Carbon teknolojisi ile elektrikli Nissan Leaf 4 saat yerine 12 dakika içerisinde şarj edilebiliyor), dört volt üstünde çalışarak diğer bataryalara göre daha fazla güç sunuyor, mevcut üretim hatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan üretilebiliyor, 3000'den fazla şarj / deşarj (Bu değer Lityum-iyon bataryalarda 1000 seviyesinde) işlemine dayanabiliyor ve nadir bulunan materyaller kullanmadığı için ucuza mal edilebiliyor. Yine tercih edilen yeni teknoloji sayesinde şimdiye kadar geliştirilmiş en güvenli batarya olarak nitelendirilen Ryden Dual Carbon, çalışma sırasında yüksek seviyede termal değişim yaşamıyor ve yüzde 100 oranında geri dönüştürülebiliyor. Power Japan Plus ayrıca yüksek performans gerektiren uygulamalar için "Carbon Complex" adını verdiği dünyanın ilk ve tek organik karbon malzemesi üzerinde de çalışıyor.
Önümüzdeki yıl ilk olarak sağlık cihazları ve uydular bünyesinde kullanılmak üzere üretime geçeceği belirtilen Power Japan Plus, daha sonra elektrikli araçlar için farklı lisans anlaşmaları yapacak. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://powerjapanplus.com/about/news.html Yorum Yaz
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aybey 5 yıl en beğenilen
20 Kat demek 20 ile çarpmak demek yani yüzdesini almıyor.
4 saat civarında yamışlar biz yine de 4 saat yani 240 Dakika kabul edelim. 240dakikayı 20'ye bölerseniz 12 dakikayı bulursunuz. Eğer 12 dakikayı 20 ile çarparsanız 240 dakika yani 4 saati bulursunuz. Buda demek oluyor ki %95 zaman tasarrufu sağlayacak.
Alıntıyı çevirip nakleden arkadaşta bir sorun yok.
20 Kat demek 20 ile çarpmak demek yani yüzdesini almıyor.4 saat civarında yamışlar biz yine de 4 saat yani 240 Dakika kabul edelim. 240dakikayı 20'ye böle...
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2 Yanıt Yanıtla +35
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halitozbasli 4 yıl
Bu sefer bu batarya olayı gerçek gibi hakkında birçok makale çıkmaya başladı, polimicks, gizmag, Discovery ve nasa. Sanırım adamlar gerçekten bataryaların kutsal kasesini bulmuşlar.
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speedyrazor 5 yıl
hic umudum yok
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halitozbasli 5 yıl
Sanırım şuan batarya geliştiren her ülkeye ve şirkete kapak olacak bir bataryadan bahsediyor bu japon arkadaşlar hafif,ucuz, hızlı şarj tutan ve nicad den 3 kat daha uzun ömürlü. Tabi birde hızlı desarj kabiliyeti "Deşarj olurkende ısınma olmadığı gibi mevcut amperin 100 katı hızda desarj olabilmesi" bu lipocunun hayali elektirikli jet uçaklarının yolu açılır bu C oranı ile. Birde core voltajı 3.7 volt ve max desarjı 1.1 volt gibi afaki DV'si varsa birkaç sene içinde elektirikli arabalarda devrim ğerçekleşir. Lakin bu pil haberleri çok çıkar ama hiç biri çinlinin geliştirdiği lipo kadar yaygın kullanım bulamamıştır.
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Akasha_Ether 5 yıl
eğer gerçekten söyledikleri kadar iyiyse 2 sene içinde üretimi yaygınlaşır ve lityum-iyon piller tarih olur. öyle ki 3.parti firmalar tarafından şuan kullandığımız telefonlar için bile üretilir çünkü çok büyük bir pazar hazır bekliyor.
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DH Misafiri 5 yıl
bu yalan pil haberlerinden doydum 5 seneden beri pil haberi takip ediyorum daha 1 gram ilerleme yok her sene 3 yada 5 haber çıkıyor haberler hep balon yok hızlı şarj yok amperi yükseliyor yok bilmem ne vık vık vık petrol lobisi mi yaptırmıyor kim ilgileniyorsa bu işle bi çeksin elini iphone pili yarım günde bitiyor şarjla yaşıyoruz resmen lokantada prizin yanına oturmalar otobüste şarja takalım diye rica etmeler bu ne bea lobiye sesleniyorum en azından iphone için üretsinler
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i9nchPunch 5 yıl
Hızlı şarj olması güzel bir şey. Acaba standart bataryalara göre ne kadar güç sağlayabiliyor. Birim hacimde %25 veya daha fazlası bile işimizi görecektir.
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QuexSeeL 5 yıl
Şeker kullanarak enerji elde etmeye çalışan bir firma vardı ne durumdalar bilen eden var mı?! (Telefonun şekeri düştü dur az bir şeyler yesin tarzı geyikler yapılmıştı konuda)
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FreeRun 5 yıl
128gb sd kart çıkıyor, pile bakan yok hiç anlamadım.
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ssbrutality 5 yıl
Çok Özel Bir Irk Japonlar..Bunu Bilir Bunu Söylerim.
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DownClock01 5 yıl
Bu şierket uçar aga...
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