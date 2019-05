Power Japan Plus, yeni geliştirdiği "Ryden Dual Carbon" batarya teknolojisini tanıttı

Japon teknoloji şirketi Power Japan Plus, lityum-iyon bataryalara göre 20 kat daha hızlı şarj olabilen yeni Ryden Dual Carbon batarya teknolojisini tanıttı.

Teknoloji dünyasının en önemli sorunlarından olan batarya ömür ve şarj süresi üzerine odaklanan Power Japan Plus, Ryden Dual Carbon adını verdiği batarya teknolojisi ile sektöre üretimi ucuz, yüksek performanslı, verimli ve güvenli bir alternatif daha ekledi. Kyushu Üniversitesi'nin de katkısıyla hazırlanan batarya, dual carbon takısını her iki elektrotunun da karbondan yapılmış olmasıyla alıyor ve böylece standart lityum-iyon bataryalara oranla 20 kat daha hızlı şarj oluyor (Örnek olarak Ryden Dual Carbon teknolojisi ile elektrikli Nissan Leaf 4 saat yerine 12 dakika içerisinde şarj edilebiliyor), dört volt üstünde çalışarak diğer bataryalara göre daha fazla güç sunuyor, mevcut üretim hatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadan üretilebiliyor, 3000'den fazla şarj / deşarj (Bu değer Lityum-iyon bataryalarda 1000 seviyesinde) işlemine dayanabiliyor ve nadir bulunan materyaller kullanmadığı için ucuza mal edilebiliyor. Yine tercih edilen yeni teknoloji sayesinde şimdiye kadar geliştirilmiş en güvenli batarya olarak nitelendirilen Ryden Dual Carbon, çalışma sırasında yüksek seviyede termal değişim yaşamıyor ve yüzde 100 oranında geri dönüştürülebiliyor. Power Japan Plus ayrıca yüksek performans gerektiren uygulamalar için "Carbon Complex" adını verdiği dünyanın ilk ve tek organik karbon malzemesi üzerinde de çalışıyor.

Önümüzdeki yıl ilk olarak sağlık cihazları ve uydular bünyesinde kullanılmak üzere üretime geçeceği belirtilen Power Japan Plus, daha sonra elektrikli araçlar için farklı lisans anlaşmaları yapacak. Konu hakkında hazırlanan tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

