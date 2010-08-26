PowerColor Radeon HD 5830 V2 modelini kullanıma sunuyor

Özel tasarımlı Radeon HD 5850 modellerine dün yaptığı açıklamayla yeni bir tanesini daha ekleyen PowerColor, ürün gamını Radeon HD 5830 V2 modeliyle güncelledini açıkladı. Firma tarafından tanıtımı yapılan yeni model, sahip olduğu ısı iletim teknolojili özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modele göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği ekran karıt, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasietesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan ekran kartının, 190 Avro seviyesinde bir fiyatla Avrupa'da kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu arada Ekim ayında lanse edilecek Southern Islands kod adlı ATi Radeon HD 6000 serisi öncesinde üreticilerin stok eritmek için HD 5800 serisinde son güncellemelerini yapmaları bekleniyor.