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PowerColor Radeon HD 5830 V2 modelini kullanıma sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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8
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Özel tasarımlı Radeon HD 5850 modellerine dün yaptığı açıklamayla yeni bir tanesini daha ekleyen PowerColor, ürün gamını Radeon HD 5830 V2 modeliyle güncelledini açıkladı. Firma tarafından tanıtımı yapılan yeni model, sahip olduğu ısı iletim teknolojili özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modele göre daha serin ve daha sessiz çalıştığı belirtiliyor.

40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress LE GPU'sunun güç verdiği ekran karıt, 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1120x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasietesine sahip. Grafik işlem birimi 800MHz, bellekleri ise 4000MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerini de destekliyor.

Görüntü aktarımı için DVI, HDMI ve DisplayPort ara birimlerine sahip olan ekran kartının, 190 Avro seviyesinde bir fiyatla Avrupa'da kullanıma sunulacağı belirtiliyor. Bu arada Ekim ayında lanse edilecek Southern Islands kod adlı ATi Radeon HD 6000 serisi öncesinde üreticilerin stok eritmek için HD 5800 serisinde son güncellemelerini yapmaları bekleniyor.


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M@U 9 yıl

fx57

Bu arada Ekim ayında lanse edilecek Southern Islands kod adlı ATi Radeon HD 6000 serisi öncesinde üreticilerin stok eritmek için HD 5800 serisinde son güncellemelerini yapmaları bekleniyor.

FX57, acaba veridiğin bir önceki haberde 10.8 sürücüsünde yer alan bir sonraki seride kullanılacak gpu'ların kodlarında kullanılan "NI" ifadesi ne anlama geliyor? Herhangi bir bilgi var mı?

South Islands olmadığı açık.

Belki de bir sonraki serinin adı North Islands olacaktır.
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DeistSuat 9 yıl
@M@U
South Islands değilse
North İslants dır (:

buda bir seçenek ...
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***Leopard*** 9 yıl

M@U


fx57

Bu arada Ekim ayında lanse edilecek Southern Islands kod adlı ATi Radeon HD 6000 serisi öncesinde üreticilerin stok eritmek için HD 5800 serisinde son güncellemelerini yapmaları bekleniyor.

FX57, acaba veridiğin bir önceki haberde 10.8 sürücüsünde yer alan bir sonraki seride kullanılacak gpu'ların kodlarında kullanılan "NI" ifadesi ne anlama geliyor? Herhangi bir bilgi var mı?

South Islands olmadığı açık.

Belki de bir sonraki serinin adı North Islands olacaktır.


Northern Islands...Bu seri güncel bir mimariye sahip değil ancak yeni mimariden yani southernden izler taşıyor...Melez bir seri...
Bu yüzden islands ibaresi var...
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MxFxOx 9 yıl
artık kimsenin 5830 ilgileneceğini sanmıyorum bu kartı alan arkadaşım şimdi çok pışman elinden çıkarmayı düşünüyor
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Master_Evil 9 yıl

MxFxOx

artık kimsenin 5830 ilgileneceğini sanmıyorum bu kartı alan arkadaşım şimdi çok pışman elinden çıkarmayı düşünüyor

yazık
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ghost recon advanced 9 yıl
vay be bu firma çok çalışkan firmaymışki hababam kart çıkarıp duruyor helal olsun ne diyelim
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