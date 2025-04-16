Nvidia RTX 5060 Ti ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı fiyatları
Nvidia GeForce RTX 5060 Ti serisi ekran kartlarının fiyatı 18.200 TL’den başlıyor. Ancak bu fiyatlandırmanın 8GB sürüme ait olduğunu söyleyelim. Modele göre RTX 50 serisinin fiyatlandırması şu şekilde:
- Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8GB: 18.200 TL
Kaçıranlar için RTX 5060 Ti 16GB, selefinden 70 dolar daha düşük 429 dolar, 8GB sürümse selefinden 30 dolar daha düşük 379 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla 16GB'lık sürümün de 20.000 ila 22.000 aralığında çıkması bekleniyor.
GeForce RTX 5060 Ti neler sunuyor?
Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti modelini 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunacak. Diğer Blackwell serisi kartlarda olduğu gibi her iki sürüm de GDDR7 bellekle donatılıyor. Bu yeni bellek teknolojisi sayesinde bant genişliği %55 artarak 448 GB/s seviyesine ulaşıyor. Kartta, 48 ROP, 144 TMU ve 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongası yer alıyor.
RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle geliyor. Saat hızları 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost frekansında belirlenmiş. Nvidia'nın açıklamasına göre, raster tabanlı GPU performansı RTX 4060 Ti modeline göre yaklaşık %20 oranında artış gösteriyor. Bu iyileştirme doğrultusunda kart, 24 TFLOP gölgeleme gücü, 759 AI TOPS ve 72 TFLOP ışın izleme (RT) performansı sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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ben gırgır şamata olsun diye yazıyorum :)
hacı sana mesaj sayım artsın diye yazıyorum yanlış anlama ama çok komiksin.
merak etme altta uçan halleri ile hürkuş ve hürjet var. https://www.youtube.com/watch?v=gumEhKv-6ak tühhh. bunların da 5-6 yıl öncesinden koreceleri varmış ya la :))))))))))))) [resim]
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