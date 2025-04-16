Nvidia RTX 5060 Ti ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Nvidia, dün akşam saatlerinde merakla beklenen RTX 5060 ve 5060 Ti ekran kartlarını tanıttı. GeForce RTX 5060 serisi ekran kartları özellikleriyle birlikte Türkiye fiyatları da açıklandı. En çok merak edilen Nvidia GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı fiyatı ne kadar olacak sorusu resmi olarak yanıt buldu.

NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti ekran kartı fiyatları

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti serisi ekran kartlarının fiyatı 18.200 TL’den başlıyor. Ancak bu fiyatlandırmanın 8GB sürüme ait olduğunu söyleyelim. Modele göre RTX 50 serisinin fiyatlandırması şu şekilde:

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti 8GB: 18.200 TL

Kaçıranlar için RTX 5060 Ti 16GB, selefinden 70 dolar daha düşük 429 dolar, 8GB sürümse selefinden 30 dolar daha düşük 379 dolar fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Dolayısıyla 16GB'lık sürümün de 20.000 ila 22.000 aralığında çıkması bekleniyor.

GeForce RTX 5060 Ti neler sunuyor?

Nvidia, GeForce RTX 5060 Ti modelini 8 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı bellek seçeneğiyle sunacak. Diğer Blackwell serisi kartlarda olduğu gibi her iki sürüm de GDDR7 bellekle donatılıyor. Bu yeni bellek teknolojisi sayesinde bant genişliği %55 artarak 448 GB/s seviyesine ulaşıyor. Kartta, 48 ROP, 144 TMU ve 4.608 CUDA çekirdeği (36 SM) içeren GB206-300-A1 yongası yer alıyor.

Nvidia GeForce RTX 5060 Ti duyuruldu: İşte fiyatı ve özellikleri 18 sa. önce eklendi

RTX 5060 Ti, 128-bit bellek veri yolu ve 180W TGP değeriyle geliyor. Saat hızları 2.407 MHz taban ve 2.572 MHz boost frekansında belirlenmiş. Nvidia'nın açıklamasına göre, raster tabanlı GPU performansı RTX 4060 Ti modeline göre yaklaşık %20 oranında artış gösteriyor. Bu iyileştirme doğrultusunda kart, 24 TFLOP gölgeleme gücü, 759 AI TOPS ve 72 TFLOP ışın izleme (RT) performansı sunuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Ekran Kartı Haberleri

Nvidia RTX 5060 Ti ekran kartlarının Türkiye fiyatları açıklandı