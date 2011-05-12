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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor soğutucusuyla dikkat çeken HD 6770 PCS+ Vortex II modelini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,7b
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6
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pasif soğutmalı Radeon HD 6850 modeli ve çift grafik işlemcili Radeon HD 6870 çözümleri merakla beklenen PowerColor, arka arkaya yaptığı duyurularla özel tasarımlı ekran kartı ailesini genişletmeyi sürdürüyor. Firma bugün yaptığı resmi açıklama ile yakın zamanda anons edilen Radeon HD 6770'in PCS+ Vortex II versiyonunu tanıttı.

Bilindiği üzere Radeon HD 6770 yeni bir tasarım değil. Juniper GPU'sunun güç verdiği Radeon HD 5700 serisini Unified Video Engine 3.0 video teknolojisi ve HDMI 1.4a gibi takviyelerle güncelleyerek Radeon HD 6700 serisi altında pazara sunan AMD, farklı fiyat aralıklarında kullanıcılara sunulan seçenek sayısını arttırdığına dikkat çekiyor.

PowerColor soğutucusuyla dikkat çeken HD 6770 PCS+ Vortex II modelini duyurdu
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PowerColor'ın PCS+ HD6770 Vortex II modeli kaslı görünümü ile sınıfının en iddialı modellerinden birisi olacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT grafik yongasının güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, yukarı doğru çekilebilen özel fan tasarımı ile hava üfleme performansını %13 arttırabiliyor.

Yapılan açıklamalara göre ayarlanabilir soğutucu tasarımı ile kart, referans tasarımı baz alan Radeon HD 6770 çözümlerine kıyasla %25 daha serin çalışabiliyor. 128-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip olan kart aynı zamanda fabrika çıkışı arttırılmış saat hızları ile geliyor.

PowerColor soğutucusuyla dikkat çeken HD 6770 PCS+ Vortex II modelini duyurdu
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Standart olarak 850MHz GPU ve 4800MHz bellek hızlarında çalışan Radeon HD 6770 modelinden farklı olarak PCS+ HD6770 Vortex II, 900MHz GPU ve 4900MHz bellek saat hızlarında çalışıyor. 3+1 fazlı güç tasarımı ile donatıolan kart aynı zırhlı alaşıma sahip boğumlar gibi yüksek kaliteli komponentleri de bünyesinde barındırıyor.

Çoklu ekran kartı kurulumları için Crossfire X teknolojisine destek sunan ekran kartı, görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerini kullanıyor. Eyefinity teknolojisi ile üçlü monitör kurulumlarına da olanak tanıyan PowerColor PCS+ HD6770 Vortex II'nin yakında pazara sunulması beklenirken, satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.


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NecroCyber-777 8 yıl
Cok kötü bir tasarım ama performansı önemli tabi
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ScreamAiMFire 8 yıl
Performans olarak 5770den farkı yok. Bildiğiniz 5770 gpu'su.
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mundt 8 yıl
HD5770 kullanmış biri olarak yerini alacak olan f/p kartı olabilir ama performans olarak 5770'ten ne kadar farkı merak ediyorum. Soğutucu çok şekil olmuş beğendim soğutma kapasiteside çok iyidir mutlaka. Testleri bekliyoruz bakalım.
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devrimdoga 8 yıl
Kart güzel tasarımı da çok hoş overclock kapasiteside iyi olur diye düşünüyorum.Eğer uygun fiyatlandırılma yapılırsa kendi seviyesinde ki en uygun kart olarak düşünülebilir. İyi forumlar
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ghost recon advanced 8 yıl
150 ş+kdv den satılırsa çok satılan bi orta seviyeli kart olur
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yenerbalcı 8 yıl
ghost recon advanced

150 ş+kdv den satılırsa çok satılan bi orta seviyeli kart olur


bu karta 150usd verilmez ( en fazla edeceği 120- 130 usd )

HD6850
teknofiyat.com/...
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