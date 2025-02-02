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Tam Boyutta Gör NVIDIA geçtiğimiz haftalarda RTX 50 serisi ekran kartlarını ve DLSS 4 teknolojisini duyurmuş olsa da lansman sırasında RTX 5060 ve RTX 5060 Ti modellerine yer verilmemişti. Ancak RTX 5090 ve RTX 5080 modellerinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bunları RTX 5070 Ti, RTX 5070 ve 5060 serisinin takip edeceğini biliyoruz. Bugün ise RTX 5060 serisine ait yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı

Colorful’un ana tedarikçisi Chaintech'e ait bir raporda RTX 5060 serisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Şirketin 2025 yol haritasına göre, Nvidia'nın yeni nesil RTX 50 serisindeki dört model (RTX 5090D, 5080, 5070 Ti ve 5070) Ocak ve Şubat aylarında piyasaya sürülecek. Mart ayında ise RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'nin çıkış yapması bekleniyor.

RTX 5080 ve RTX 5090 Türkiye’de satışa çıktı: İşte fiyatlar! 2 gün önce eklendi

Kıyaslamak adına, halihazırda mevcut olan RTX 4060 serisinin Mayıs veya Haziran aylarında tanıtıldığını hatırlatalım. Ayrıca yakın tarihli sızıntılara göre RTX 5060 Ti, 16 GB veya 8 GB bellek seçenekleriyle sunulacak. Kartın kesin özellikleri Nvidia veya Chaintech tarafından doğrulanmadı ancak 8 GB bellekli versiyonun standart model olacağı tahmin ediliyor.

23 Ocak: GeForce RTX 5090 MSRP incelemeleri

24 Ocak: RTX 5090 MSRP dışı incelemeleri

29 Ocak: RTX 5080 MSRP incelemeleri

30 Ocak: RTX 5080 MSRP dışı incelemeleri

19 Şubat: GeForce RTX 5070 Ti MSRP incelemeleri

20 Şubat: GeForce RTX 5070 Ti MSRP dışı incelemeleri

Mart 2025: GeForce RTX 5060 - 5060 Ti

Eğer 16 GB versiyonu doğrulanırsa, bu model 8 GB VRAM'e sahip RTX 4060 Ti'nin iki katı bellek kapasitesine ulaşmış olacak. RTX 5060 hakkında ise bilinenler şu an için sınırlı. Peki siz bu yıl RTX 5000 serisinden hangi ekran kartını almayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz

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GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı