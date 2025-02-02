GeForce RTX 5060 ve 5060 Ti çıkış tarihi sızdırıldı
Colorful’un ana tedarikçisi Chaintech'e ait bir raporda RTX 5060 serisi hakkında sürpriz bir gelişme paylaşıldı. Şirketin 2025 yol haritasına göre, Nvidia'nın yeni nesil RTX 50 serisindeki dört model (RTX 5090D, 5080, 5070 Ti ve 5070) Ocak ve Şubat aylarında piyasaya sürülecek. Mart ayında ise RTX 5060 ve RTX 5060 Ti'nin çıkış yapması bekleniyor.
Kıyaslamak adına, halihazırda mevcut olan RTX 4060 serisinin Mayıs veya Haziran aylarında tanıtıldığını hatırlatalım. Ayrıca yakın tarihli sızıntılara göre RTX 5060 Ti, 16 GB veya 8 GB bellek seçenekleriyle sunulacak. Kartın kesin özellikleri Nvidia veya Chaintech tarafından doğrulanmadı ancak 8 GB bellekli versiyonun standart model olacağı tahmin ediliyor.
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Eğer 16 GB versiyonu doğrulanırsa, bu model 8 GB VRAM'e sahip RTX 4060 Ti'nin iki katı bellek kapasitesine ulaşmış olacak. RTX 5060 hakkında ise bilinenler şu an için sınırlı. Peki siz bu yıl RTX 5000 serisinden hangi ekran kartını almayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsinizBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P