PowerKiss, PMA kablosuz şarj standardını benimseyeceğini açıkladı













Son dönemlerde akıllı telefonlarda kablosuz şarj özelliği gerek entegre, gerekse de arka kapak yoluyla sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Akıllı telefon üreticilerinin daha fazla önem verdiği kablosuz şarj konusunda genellikle Qi adını duyuyoruz.





Kablosuz şarj alanında Wireless Power Consortium - WPC tarafından belirlenen Qi standardı, Samsung, Nokia gibi firmaların amiral gemi modellerinde yer alıyor. Ancak bunun yanında Power Matters Alliance adlı birlik de PMA adında bir kablosuz şarj standardı geliştirdi. Qi'den daha hızlı şarj imkanı sunduğunu belirten birlik, ayrıca şarj istatistikleri tutmak ve tüketimi kontrol etmek gibi bir imkan da sağlıyor.





Önümüzdei dönemde Qi ve PMA arasında sıkı bir rekabetin başlayacağı göze çarpıyor. Örneğin Energizer Qi standardını desteklerken, Duracell de PMA standardını destekliyor. PMA standardını AT&T, Starbucks, Otterbox, IDT, TI, ZTE, BlackBerry, McDonalds gibi pek çok firma desteklerken Apple'ın da bu standart için değerlendirmeler yaptığı iddialar arasında.





Daha önce Qi standarını uygulamaya başlayan Finli PowerKiss de PMA standardına geçeceğini duyurdu. PowerKiss tarafından üretilen kablosuz şarj pad'leri ve USB aparatları bir süre sonra Avrupa'daki McDonalds restoranlarında kullanılmaya başlayacak.





PowerKiss'in PMA tarafına geçmesi otoriteler tarafından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu sayede Avrupa'da PMA standardının yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Firmanın Avrupa'daki tren istasyonu ve havalimanlarında 1000'den fazla kablosuz şarj ünitesi bulunuyor ve PMA altyapısına geçiş akıllı telefon üreticilerinin de bazı değişiklikler yapmasını gerektirecek. PMA ayrıca ABD'de de yaygın olarak kullanılıyor.





Uzmanlara göre kablosuz şarj standardının önündeki en büyük engel muhtemel uyumluluk sorunları. Örneğin Lumia 920 cihazınızla ABD'de kablosuz şarj imkanınız varken Avrupa'da uyum sorunu yaşamanız canınızı bir hayli sıkacaktır. Ayrıca Samsung ve Qualcomm'un da daha farklı bir standarda destek veriyor olması işleri daha da karmaşıklaştırabilir. Tek bir standart olmadığı sürece karmaşanın gittikçe artacağı dile getiriliyor.