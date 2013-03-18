Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerKiss, PMA kablosuz şarj standardını benimseyeceğini açıkladı

6 yıl
999
1
2
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
PowerKiss, PMA kablosuz şarj standardını benimseyeceğini açıkladı



Son dönemlerde akıllı telefonlarda kablosuz şarj özelliği gerek entegre, gerekse de arka kapak yoluyla sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Akıllı telefon üreticilerinin daha fazla önem verdiği kablosuz şarj konusunda genellikle Qi adını duyuyoruz.

Kablosuz şarj alanında Wireless Power Consortium - WPC tarafından belirlenen Qi standardı, Samsung, Nokia gibi firmaların amiral gemi modellerinde yer alıyor. Ancak bunun yanında Power Matters Alliance adlı birlik de PMA adında bir kablosuz şarj standardı geliştirdi. Qi'den daha hızlı şarj imkanı sunduğunu belirten birlik, ayrıca şarj istatistikleri tutmak ve tüketimi kontrol etmek gibi bir imkan da sağlıyor. 

Önümüzdei dönemde Qi ve PMA arasında sıkı bir rekabetin başlayacağı göze çarpıyor. Örneğin Energizer Qi standardını desteklerken, Duracell de PMA standardını destekliyor. PMA standardını  AT&T, Starbucks, Otterbox, IDT, TI, ZTE, BlackBerry, McDonalds gibi pek çok firma desteklerken Apple'ın da bu standart için değerlendirmeler yaptığı iddialar arasında.

Daha önce Qi standarını uygulamaya başlayan Finli PowerKiss de PMA standardına geçeceğini duyurdu. PowerKiss tarafından üretilen kablosuz şarj pad'leri ve USB aparatları bir süre sonra Avrupa'daki McDonalds restoranlarında kullanılmaya başlayacak.

PowerKiss'in PMA tarafına geçmesi otoriteler tarafından önemli bir hamle olarak değerlendiriliyor. Bu sayede Avrupa'da PMA standardının yaygınlaşacağı tahmin ediliyor. Firmanın Avrupa'daki tren istasyonu ve havalimanlarında 1000'den fazla kablosuz şarj ünitesi bulunuyor ve PMA altyapısına geçiş akıllı telefon üreticilerinin de bazı değişiklikler yapmasını gerektirecek. PMA ayrıca ABD'de de yaygın olarak kullanılıyor. 

Uzmanlara göre kablosuz şarj standardının önündeki en büyük engel muhtemel uyumluluk sorunları. Örneğin Lumia 920 cihazınızla ABD'de kablosuz şarj imkanınız varken Avrupa'da uyum sorunu yaşamanız canınızı bir hayli sıkacaktır. Ayrıca Samsung ve Qualcomm'un da daha farklı bir standarda destek veriyor olması işleri daha da karmaşıklaştırabilir. Tek bir standart olmadığı sürece karmaşanın gittikçe artacağı dile getiriliyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Lockheed 6 yıl
brshr
usb aparat taktıktan sonra ne anladım ben kablosuz şarj dan

Yeni çıkacak olan cihazlarda aparat takılmayacaktır ancak kablosuz şarj özelliği olmayan cihazları şarj edebilmek için aparata ihtiyaç mutlaka olacaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 6 yıl
usb aparat taktıktan sonra ne anladım ben kablosuz şarj dan
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Uygulama Haber: Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları 3. bölüm 6 yıl Casper Nirvana 15.6 Dizüstü Bilgisayar Video İnceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim