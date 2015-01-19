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PowerLite projesi ile harici flaş ve taşınabilir şarj istasyonu birarada

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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PowerLite projesi ile harici flaş ve taşınabilir şarj istasyonu birarada

Kickstarter gibi çeşitli bağış platformlarında tüketicinin ihtiyacına yönelik olarak çeşitli aygıt kombineleri görmek mümkün oluyor. Akıllı telefonlar için harifi flaş ünitesi ve taşınabilir şarj istasyonunu biraraya geitren PowerLite bunlardan bir tanesi. 

İçerisinde 14 adet LED ile 630 Lumen parlaklık sunabilen PowerLite, bu haliyle yaklaşık olarak 40 wattlık bir ampüle eşdeğer parlaklık üretebiliyor. Telefonun arkasına kolaylıkla tutturulan cihaz Bluetooth üzerinden uyumlu uygulaması ile kontrol ediliyor ve uzaktan özçekim fotoğraflar çekmenizi sağlıyor. Ayrıca bunun için fiziksel bir buton da mevcut. 

Cihaz içerisinde 1600mAh gücünde bir de batarya bulunuyor. Tercihen microUSB veya Lightning çıkışı ile akıllı telefonlarınızı şarj edebiliyorsunuz. İnce modelinde ise 800mAh gücünde bir batarya mevcut. Projede 19 Avustralya doları karşılığında Haziran ayında ilk ürünlerden elde edebiliyorsunuz. Ancak projenin gerçekleşmesi ihtimali oldukça düşük.  

https://www.kickstarter.com/projects/1063815615/powerlite-perfect-photos-pocket-charger-and-remote?ref=category Yorum Yaz
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doctor_bey 4 yıl
Yaratıcı fikir
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Gece772 4 yıl

383
backers
$11,335
pledged of $60,000 goal
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