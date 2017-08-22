Prisma, teknolojisini diğer şirketlere satmak istiyor

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Geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayıp sosyal ağlarla rekabet edebilecek kadar geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşan fotoğraf düzenleme uygulamasını Prisma, şu sıralar eski popülerliğini kaybetmişti durumda. Son zamanlarda özelleştirilmiş filtreler ve filtre mağazası gibi yeniliklerle kullanıcıları tekrar platforma çekmeye çalışan Prisma, bununla birlikte yeni bir girişim daha başlatıyor. Şirket, B2B satış modeline geçerek kendi teknolojisini yapay zeka üzerinde ürünler ortaya koymak isteyen diğer şirketlere satmayı planlıyor.





Yapay Zeka Alanında Rehberlik Edecek

Prisma'nın kurucusu Alexey Moiseenkov yaptığı açıklamada "Derin öğrenme ve iletişimde büyük fırsatlar görüyoruz." derken Google'ın bile bilgisayar görme alanında çalışan şirketleri satın aldığına dikkat çekti. Teknolojiyi nasıl uygulayacaklarını bildiklerini dile getiren Moiseenkov, diğer teknoloji şirketlerine yapay zeka konusunda rehberlik edebileceklerini ifade etti. Moiseenkov'un açıklamaları doğrultusunda Prisma, sahip olduğu teknolojilerinin tanıtmak ve diğer şirketlerin ilgisini çekmek için prismalabs.ai isimli web sitesini kurdu.





Prisma, bu web sitesinde segmantasyon(fotoğrafın arka planını ön planından ayıran yazılım), yüz haritalama, sahne ve nesne tanıma gibi bir dizi görme aracı sunacak. Şirketin bu yeni girişimdeki asıl amacı ise yapay sinir ağları tarafından desteklenen araçlarını, bu araçları satın almak isteyen diğer uygulama ve platformlara doğrudan entegre etmek. Halihazırda büyük bir çoğunluğunu ABD'li kullanıcıların oluşturduğu toplamda 5-10 milyon aylık aktif kullanıcıya sahip olan Prisma, ana uygulama üzerinden faaliyetlerinde devam etmeyi sürdürülen yeni girişimi ile de teknoloji üreten ve bu teknoloji satan bir şirket haline gelmeyi planlıyor.





Facebook Satın Alabilir

Geçtiğimiz yıl Facebook'un Prisma'yı satın alacağı söylentileri ortaya çıkmış ve Moiseenkov'un Facebook ofisini ziyaret etmesiyle bu satın almaya kesin gözüyle bakılmıştı. Facebook'un geçtiğimiz yıl mart ayında Beyaz Rusya merkezli filtreleme startup'ı MSQRD'yi satın aldığı gibi Prisma'yı da satın alıp almayacağı Moiseenkov'a sorulduğunda ise Moiseenkov "Yaptığımız işte ve en iyisini yapabileceğimiz şeylerde çalışmaya devam etmek istiyoruz. Bütün ekip harika bir motivasyona sahip ve işimize tutkuyla bağlıyız.'' diyerek satın alma iddialarını, en azından o dönem için, reddetmişti.

https://www.theverge.com/2017/8/20/16166408/prisma-ai-machine-vision-b2b-pivot