WhatsApp durum özelliklerine renkli bir güncelleme getiriyor

WhatsApp, renkli metin ve arka planların olduğu bir durum güncellemesini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar paylaşacakları bir metin güncellemesi olduğunda; renkli arka plan ve yazı tipiyle daha renkli paylaşımlarda bulunabilecekler. Paylaşılan metin güncellemesi, durum sekmesinde gözükecek.

WhatsApp yeni güncellemesiyle kullanıcılara, durum güncellemesinin yazı tipi ve arka plan rengini seçme özgürlüğü sağlıyor. Bu yeni özellik bugün iOS ve Android platformunda kullanıcılara sunulacak. Ayrıca WhatsApp Web'e de bu güncelleme gelecek.

Güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha renkli paylaşımlarda bulunabilecek. WhatApp'a gelecek olan bu güncellemenin geçen sene Facebook'un metin durumlarına gelen renkli arka plan özelliğiyle benzerlik göstermesi bekleniyor.

https://thenextweb.com/apps/2017/08/22/whatsapp-gets-a-colorful-update-to-its-text-statuses-feature/#.tnw_T5jzpSGI