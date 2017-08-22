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WhatsApp durum özelliklerine renkli bir güncelleme getiriyor

WhatsApp, durum özelliğini güncelliyor. Yeni güncellemeyle WhatsApp durum bölümüne kullanıcılara renkli arka planların olduğu, Facebook'un ne düşünüyorsun bölümündeki gibi yeni arka planlar ekliyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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WhatsApp, renkli metin ve arka planların olduğu bir durum güncellemesini duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcılar paylaşacakları bir metin güncellemesi olduğunda; renkli arka plan ve yazı tipiyle daha renkli paylaşımlarda bulunabilecekler. Paylaşılan metin güncellemesi, durum sekmesinde gözükecek.
WhatsApp yeni güncellemesiyle kullanıcılara, durum güncellemesinin yazı tipi ve arka plan rengini seçme özgürlüğü sağlıyor. Bu yeni özellik bugün iOS ve Android platformunda kullanıcılara sunulacak. Ayrıca WhatsApp Web'e de bu güncelleme gelecek.
Güncelleme ile birlikte kullanıcılar daha renkli paylaşımlarda bulunabilecek. WhatApp'a gelecek olan bu güncellemenin geçen sene Facebook'un metin durumlarına gelen renkli arka plan özelliğiyle benzerlik göstermesi bekleniyor.

https://thenextweb.com/apps/2017/08/22/whatsapp-gets-a-colorful-update-to-its-text-statuses-feature/#.tnw_T5jzpSGI Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Bence okunmamış mesaj kırmızı çizgi, alındı mesajı sarı çizgi okundu ise yeşil çizgi olmalı.

Çift veya tek çizgiler anlaşılamıyor küçücük telefonlar zaten.
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ayyan 1 yıl
favoriler geri gelsin başka bir şey istemiyorum.
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