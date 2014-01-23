ProCamera 7, iOS için artık daha ucuza elde edilebiliyor

Cocologics tarafından geliştirilen ve geçtiğimiz dönemde iOS 7'nin şerefine 7. sürümü yayınlanan ProCamera 7, sadece yeni işletim sistemine sahip iPhone ve iPod Touch modelleri ile kullanılabiliyor ve artık daha ucuza satın alınabiliyor.





Kişilere fotoğraf tarafında gelişmiş düzenleme seçenekleri, gece fotoğraflarına özel çekim modu, 50 farklı profesyonel filtre ve efekt ile 16:9 ve saniyede 10 kare seri çekim desteği sunarken, video tarafından 6 kat dijital yakınlaştırma, yeni video ayaları ve titremeleri önleyen sanal deklanşör gibi özellikler sunabiliyor. Hazırlanan fotoğraf ya da videoları Facebook, Twitter, Instagram üzerine ya da toplu olarak Dropbox üzerine aktarabilen ProCamera 7, sade ara yüzüyle de kullanıcı deneyimi noktasında sorun yaşatmıyor.





Daha önce 8,99 TL fiyat etiketiyle satılan ProCamera 7, artık 1,79 TL fiyat etiketiyle buradan elde edilebiliyor.

https://itunes.apple.com/tr/app/id694647259?mt=8