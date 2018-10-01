Prof. Dr. Cem Say ile Yapay Zekâ Üzerine Konuştuk

Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say ile yapay zekânın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı zamanda "50 Soruda Yapay Zeka" isimli kitabını konuştuk.
Yapay zekâ ve derin öğrenme konusundaki merak edilenleri, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say'a sorduk.
Röportaj: Hamit Can Sayılgan
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Yapay zekanın duyguları yok merhameti hiç yok. Eğer bir şekilde yapay zeka icin bir engel olursak bizi çok soğuk kanlı bir şekilde YOK eder. Çünkü yok edecek gücü de biz yaptık. Rusya'nın elindeki nükleer füzeler bile yeter insanları yok etmeye.