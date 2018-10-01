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Prof. Dr. Cem Say ile Yapay Zekâ Üzerine Konuştuk

7 ay
11b
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Tunahan
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say ile yapay zekânın dünü, bugünü ve geleceği hakkında bir söyleşi gerçekleştirdik. Aynı zamanda "50 Soruda Yapay Zeka" isimli kitabını konuştuk.
Yapay zekâ ve derin öğrenme konusundaki merak edilenleri, Boğaziçi Üniversitesi'nden Prof. Dr. Cem Say'a sorduk. 
Röportaj: Hamit Can Sayılgan 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Mephalay 5 ay
En gelismis yapay zekanin yaptigi sey, formulde sayilari yerine koymak. Ne bututtunuz gozunuzde. Gelisen sey yapay zeka degil, bilgisayar teknolojileri. 50 sene once vardi algoritmalar, modeller. Bu kadar efektif calistiracak islemci gucu ve data yoktu.
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def init 5 ay Mephalay
Arkadaşlar sadece en kötüsünü düşündükleri için güzelliklerini göremiyorlar. Sonra neden "skynet is coming".
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DH Misafiri 5 ay
ne yapmış bu insan. kitap tüccarı mı olmuş? bıraksın bu işleri. yapay zeka popüler bir konu ne dersen kulak kabartılıyor. disney 'in yaptığı yapay zekla çalışmalarını görseniz....
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bwhiteshark 5 ay
Güzel bir söyleşi olmuş. Özellikle gençlerin geleceğin iş kollarında bilgilenmesi açısından önemli. Bu tip yayınların artmasını temenni ederim.Genç arkadaşlar da deneyim kazanır.
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dr20mouse 5 ay bwhiteshark
Geleceğin iş kolu filan değil geleceğimizi bizden çalabilecek potansiyelde bir düşman bize yapay zeka.
Yapay zekanın duyguları yok merhameti hiç yok. Eğer bir şekilde yapay zeka icin bir engel olursak bizi çok soğuk kanlı bir şekilde YOK eder. Çünkü yok edecek gücü de biz yaptık. Rusya'nın elindeki nükleer füzeler bile yeter insanları yok etmeye.
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yimmasabi 5 ay
balls have zero to me to me to me to me to me to me to me to me to me to me to me to me
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MC.CYBER_ 5 ay
masanın dağınıklığı dikkatimi dağıtıyor
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dr20mouse 5 ay
Yapay herşeyden uzak duruyorum özellikle yapay zekadan tiksiniyorum. Skynet is coming dememek için yapay zekadan uzak duralım uzak durmayanları uzak durduralım.
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AI Engineer 5 ay dr20mouse
İşsiz bırakacağız sizleri. Yapay zeka insan evriminin bir sonraki durağıdır. Buna karşı çıkan Orta Çağ'daki kilise cemiyetidir.
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Ray Kurzweil 5 ay
:d
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